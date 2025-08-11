ETV Bharat / business

आयकर विधेयक 2025 लोकसभा में पारित, टैक्स सिस्टम में क्या-क्या बदलाव होगा, जानें - INCOME TAX BILL 2025

आयकर विधेयक 2025, 1 अप्रैल, 2026 से आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेगा. यह कानून टैक्स सिस्टम में कई सुधार और बदलाव करेगा.

new era in taxation, Lok Sabha passes Income-tax Bill 2025 to replace 1961 law from April 2026
लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 11, 2025 at 9:18 PM IST

5 Min Read

सौरभ शुक्ला

नई दिल्ली: आयकर विधेयक 2025, भारत की कर प्रणाली को सरल और आधुनिक बनाने के सरकार के निरंतर प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है. 2014 से अब तक एक दशक से चल रहे सुधारों के आधार पर, यह नया कानून व्यक्तियों, व्यवसायों और गैर-लाभकारी संगठनों, सभी के लिए टैक्स अनुपालन को आसान, निष्पक्ष और अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास है. यह पिछले अनुभवों से सीखे गए सबक को दर्शाता है, सेलेक्ट कमेटी और हितधारकों से प्राप्त फीडबैक को शामिल करता है. यह विधेयक न केवल संरचनात्मक और नीति-स्तरीय बदलावों को संबोधित करता है, बल्कि कानून को अधिक स्पष्ट और सुसंगत बनाने के लिए प्रारूपण में छोटे-छोटे सुधारों को भी संबोधित करता है.

1 अप्रैल, 2026 से आयकर अधिनियम, 1961 के स्थान पर लागू होने वाले यह विधेयक विभिन्न सुधारों को एक साथ लाता है- कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत आयकर में बदलाव से लेकर सुव्यवस्थित विवाद समाधान और करदाताओं के लिए अधिक अनुकूल प्रक्रियाओं तक. यह जहां आवश्यक हो, वहां पहले के प्रावधानों के उद्देश्य को बरकरार रखता है, लेकिन उन्हें सरल और बेहतर भाषा में प्रस्तुत करता है. इसका उद्देश्य एक ऐसा टैक्स कानून बनाना है जो स्वेच्छा से अनुपालन का समर्थन करे, गैर-जरूरी मुकदमेबाजी को कम करे, और आधुनिक अर्थव्यवस्था की जरूरतों के साथ तालमेल बिठाए, साथ ही सभी करदाताओं के लिए निष्पक्षता और स्पष्टता सुनिश्चित करे.

इस संबंध में एक अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि लोकसभा द्वारा पारित आयकर विधेयक 2025, कानून को सरल, निष्पक्ष और नेविगेट करने में आसान बनाने के उद्देश्य से कई बदलाव पेश करता है. नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाली कंपनियां अब 1961 के अधिनियम की धारा 80एम के तहत कटौती का दावा करने की भी हकदार होंगी. परिवारों को कम्यूटेड पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए कटौती की अनुमति देने वाले नए प्रावधानों से लाभ होगा. यह विधेयक न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) और वैकल्पिक न्यूनतम कर (एएमटी) के नियमों को अलग-अलग भागों में विभाजित करके स्पष्टता भी लाता है. महत्वपूर्ण बात यह है कि एएमटी अब केवल गैर-कॉर्पोरेट करदाताओं पर लागू होगा जो कटौती का दावा करते हैं, एलएलपी जो केवल पूंजीगत लाभ आय अर्जित करते हैं, अगर वे ऐसा कोई दावा नहीं करते हैं तो इससे बच जाएंगे. 50 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक प्राप्तियों वाले पेशेवर भी आधुनिक व्यावसायिक प्रथाओं के साथ कर नियमों को संरेखित करते हुए, निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान मोड का उपयोग करने में सक्षम होंगे.

उन्होंने यह भी कहा कि करदाताओं को अधिक लचीलापन और अनुपालन में आसानी प्रदान करने के लिए कई बदलाव किए गए हैं. उदाहरण के लिए, अब पहले की पाबंदियों को हटाकर, निर्धारित तारीख के बाद भी रिटर्न दाखिल करने पर भी रिफंड का दावा किया जा सकेगा. घाटे को आगे ले जाने और समायोजित करने के नियमों को बेहतर समझ के लिए, उनके उद्देश्य में कोई बदलाव किए बिना, दोबारा परिभाषित किया गया है. एकरूपता की ओर एक बदलाव के तहत, प्राप्ति की अवधारणा को आय से बदल दिया गया है, जैसा कि 1961 के आयकर अधिनियम में था.

वरिष्ठ आयकर अधिकारी के अनुसार, विधेयक में गैर-लाभकारी क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं. पंजीकृत संगठनों के लिए, नई परिसंपत्तियों में पूंजीगत लाभ का पुनर्निवेश आय के उपयोग के रूप में माना जाता रहेगा, और यदि आय में देरी या प्राप्ति न होने के कारण 85% आवेदन की आवश्यकता पूरी नहीं होती है, तो उस आय को अब उस वर्ष में गिना जा सकता है जिस वर्ष वह वास्तव में प्राप्त हुई थी. गुप्त दान के लिए कर नियमों को पहले के प्रावधानों के अनुरूप लाया गया है, और छूट को मिश्रित-उद्देश्य वाले गैर-लाभकारी संगठनों तक बढ़ा दिया गया है, जिन्हें अब कानून में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है. संचित आय का 15% विशिष्ट तरीकों से निवेश करने की पूर्व आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है, जिससे धन प्रबंधन में अधिक लचीलापन आया है.

उन्होंने कहा कि नए कानून में अनुपालन प्रक्रियाओं को और अधिक कुशल बनाया गया है. टीडीएस सुधार विवरण दाखिल करने की अवधि छह वर्ष से घटाकर दो वर्ष कर दी गई है, जिससे कटौतीकर्ताओं (deductees) की शिकायतों का समाधान तेजी से होने की उम्मीद है. यह विधेयक वित्त अधिनियम, 2025 और कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2025 के माध्यम से किए गए परिवर्तनों को भी एक साथ लाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी हालिया नीतिगत बदलाव नए कानून में अंतर्निहित हों. 1 अप्रैल, 2026 से, आयकर विधेयक 2025, आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान ले लेगा- जो एक अधिक सुव्यवस्थित और आधुनिक कर व्यवस्था की शुरुआत का प्रतीक है.

इसके अलावा, हितधारकों से ऐसे बदलावों के बारे में सुझाव प्राप्त हुए हैं जो प्रस्तावित कानूनी अर्थ को और अधिक सटीक रूप से व्यक्त करेंगे. प्रारूपण (drafting), वाक्यांशों के संरेखण, अनुवर्ती परिवर्तनों और परस्पर-संदर्भ में सुधार किए गए हैं. इसलिए, सरकार ने प्रवर समिति द्वारा प्रस्तुत आयकर विधेयक, 2025 को वापस लेने का निर्णय लिया है. परिणामस्वरूप, आयकर (संख्या 2) विधेयक, 2025 को 11 अगस्त, 2025 को लोकसभा में प्रस्तुत और पारित किया गया. यह विधेयक 1 अप्रैल, 2026 से आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेगा.

सौरभ शुक्ला

