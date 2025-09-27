ETV Bharat / business

'अमेरिका के पास भारतीय जेनेरिक दवाओं का विकल्प नहीं': बोले, नैटको फार्मा के सीईओ

नए जारी किए गए एच-1बी वीजा पर 1 लाख डॉलर का शुल्क लगाया गया है, जिससे भारतीय छात्रों, कर्मचारियों और कंपनियों को नुकसान हो सकता है. नन्नापानेनी ने कहा कि इसे एक अलग नजरिए से देखने की जरूरत है, क्योंकि वैश्वीकरण से दुनिया के मजदूर वर्ग को ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है. पश्चिम में, सुशिक्षित लोगों के पास सफेदपोश नौकरियां हैं और मजदूर वर्ग को ऐसे रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हैं.

उन्होंने आगे कहा, "टैबलेट और कैप्सूल भारत से खरीदने पड़ते हैं. इसीलिए दवा आयात पर भारी शुल्क लगाना थोड़ा पेचीदा मामला है. भविष्य में क्या होगा, यह देखना बाकी है. अमेरिका में मौजूदा अनिश्चित माहौल में कुछ भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती. इसलिए, इस समय किसी भी व्यावसायिक संस्था के लिए अमेरिका में निवेश करना और उत्पादन गतिविधियां शुरू करना आसान नहीं है."

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 200 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी पर नन्नापनेनी ने कहा कि भविष्य अप्रत्याशित है और दवाओं के मामले में वर्तमान स्थिति भारत के पक्ष में है, क्योंकि वहां इसका बड़ा बाजार है.

उन्होंने आगे कहा, "हमारा देश वैश्विक बाजार में बड़ी संख्या में जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध करा रहा है. यहां तक कि अमेरिका में भी जेनेरिक दवाओं का निर्यात काफी ज़्यादा है. अमेरिका ऐसी स्थिति में है जहां वह भारतीय दवाओं को छोड़ नहीं सकता. झींगा और कपड़ा दूसरे देशों से खरीदा जा सकता है. दवाओं के मामले में कोई और विकल्प नहीं है. फिलहाल, अमेरिका में इनका उत्पादन संभव नहीं है. यहां तक कि जेनेरिक दवाओं के उत्पादन के लिए जरूरी कच्चा माल भी भारत और चीन में उपलब्ध है."

हैदराबाद: नैटको फार्मा के उपाध्यक्ष और सीईओ राजीव नन्नापनेनी का मानना ​​है कि अमेरिका द्वारा हाल ही में लगाए गए व्यापार शुल्कों से भारतीय फार्मा क्षेत्र को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि भारतीय फार्मा क्षेत्र 92% भारतीय जेनेरिक दवाओं का उपभोग करता है. ईटीवी भारत से उन्होंने कहा, "दुनिया भर में आत्मनिर्भरता के लिए दूसरे देशों पर निर्भर न रहने का चलन है. अमेरिका अभी ऐसा कर रहा है. लेकिन कई देश लंबे समय से इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं."

उन्होंने कहा, "वास्तव में, वैश्वीकरण के साथ उनकी आय का स्तर और भी कम हो गया है. कोई भी व्यवस्था अपनी जरूरतों को पहचाने बिना आगे नहीं बढ़ पाई है. ट्रंप के फैसलों को भी इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए."

सीईओ ने कहा कि भारतीय कंपनियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 50% हिस्सा अमेरिका का है. इसलिए, भारत अमेरिकी बाजार से बाहर नहीं निकल सकता. उन्होंने आगे कहा, "हम दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करते हैं और इसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, हम अमेरिका को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि वह सबसे बड़ा उपभोक्ता है. हाल ही में भारतीय कंपनियां अमेरिकी बाजार में अपने विस्तार के कारण काफी कारोबार कर रही हैं. हालांकि रूस और चीन में हमारे लिए कुछ अवसर हैं, लेकिन वे अमेरिका जितने बड़े बाजार नहीं हैं."

वर्तमान स्थिति में अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण कारोबार करने वाली भारतीय कंपनियों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए, इस पर उन्होंने कहा कि आगे का रास्ता नए बाजारों में विस्तार करना और गैर-अमेरिकी देशों में मौजूदा कारोबार को और बढ़ाना है.

उन्होंने कहा, "दुनिया भर के लगभग सभी देश दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए ज़्यादातर सामान खुद बनाने की कोशिश कर रहे हैं. अमेरिका में भी यही देखने को मिल रहा है, जो ट्रंप के फैसलों में झलकता है. अमेरिका समेत कई देश भी इसी तरह सोच रहे हैं. इसलिए, हमारे देश और हमारे व्यवसायों, दोनों को इस बदलाव के अनुकूल अपनी रणनीतियों में बदलाव करने की जरूरत है."

भारतीय दवा कंपनियों का जिक्र करते हुए, नन्नापानेनी ने कहा कि उनका मॉडल कम लागत पर दवाएं बनाना और दुनिया भर में निर्यात करना है. उन्होंने आगे कहा, "अगर वे भविष्य में भी ऐसा ही करते रहे, तो यह संभव नहीं हो पाएगा. हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यही एकमात्र मॉडल है जो काम करेगा. बदलाव की जरूरत है. हमें दूसरे देशों में निवेश करना होगा, तकनीक का हस्तांतरण करना होगा, कारखाने लगाने होंगे और वहां उत्पादन और बिक्री करनी होगी."

अपने विस्तार के तहत, नैटको फार्मा ने दक्षिण अफ्रीका में एडकॉक नामक कंपनी में 2,000 करोड़ रुपये में हिस्सेदारी खरीदी है और अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश करने की तैयारी में है. उन्होंने कहा, "हम ब्राजील और कनाडा में विस्तार कर रहे हैं. अगर हम नई रणनीतियों के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं, तो लंबे समय तक टिक पाना संभव नहीं होगा."

