ETV Bharat / business

महिलाओं को सरकार दे रही 10 हजार रुपये! सफल व्यवसाय पर मिलेगा 2 लाख तक लोन, जाने कैसे?

हैदराबाद: बिहार की राजनीति में महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. हाल ही में राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की गाइडलाइन जारी कर दी गई है. इस योजना के तहत राज्य की हर वह महिला, जो स्वरोजगार शुरू करना चाहती है, उसे 10,000 रुपये की प्रारंभिक सहायता दी जाएगी.

चुनावी मौसम में बड़ा दांव

बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और इस योजना को महिलाओं को आकर्षित करने वाला अहम फैसला माना जा रहा है. इससे पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी अभियान, शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण और जीविका दीदी योजना के जरिये महिला मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर चुके हैं.

कैसे मिलेगा लाभ?

गाइडलाइन के अनुसार इस योजना का लाभ एक परिवार से केवल एक महिला को मिलेगा. इसके लिए जरूरी है कि लाभार्थी महिला जीविका दीदी स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी हो. शुरुआती 10,000 रुपये की सहायता मिलने के बाद, अगर महिला का व्यवसाय छह महीने तक सफल रहता है, तो उसे आगे बढ़ाने के लिए 15,000 रुपये से लेकर अधिकतम 2 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा. इस लोन पर 12% सालाना ब्याज दर तय की गई है और चुकाने की अवधि 1 से 3 साल रखी गई है, ताकि महिलाओं पर अधिक बोझ न पड़े.

2.7 करोड़ परिवारों को जोड़ा जाएगा

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानकारी दी कि इस योजना का लाभ राज्य के 2.7 करोड़ परिवारों की महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा. इससे न सिर्फ महिलाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.