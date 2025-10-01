मुकेश अंबानी बने देश के सबसे अमीर शख्स, रोशनी नादर सबसे अमीर महिला, अरबपति क्लब में शामिल हुए शाहरूख खान
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान भी भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हो गए हैं.
Published : October 1, 2025 at 4:11 PM IST
मुंबई: मुकेश अंबानी को बुधवार को भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल किया गया. उन्हें M3M हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में टॉप स्थान मिला है. रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष इस साल सूची में शामिल रिकॉर्ड 358 डॉलर-अरबपतियों में शामिल थे. अंबानी परिवार 9.55 लाख करोड़ रुपये की कुल संपत्ति के साथ टॉप पर बना हुआ है, जबकि गौतम अडाणी और उनका परिवार 8.15 लाख करोड़ रुपये की कुल संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर है.
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान भी भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हो गए हैं. वह 12, 490 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति के साथ पहली बार अरबपति क्लब में शामिल हुए हैं. लिस्ट में शाहरुख की संपत्ति का एटरिब्यूट रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और उसके डायवर्स वेंचर्स को दिया गया है, जिससे वह जूही चावला 7,790 करोड़ और ऋतिक रोशन 2,160 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ फिल्म उद्योग की अन्य हस्तियों से आगे हैं.
रोशनी नादर मल्होत्रा देश की सबसे अमीर महिला
HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा को भारत की सबसे अमीर महिला घोषित किया गया है. उन्होंने 2. 84 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ पहली बार टॉप थ्री में जगह बनाई है. इसके साथ ही देश में अरबपतियों की कुल संख्या 350 को पार कर गई है, जो 13 साल पहले इस सूची के शुरू होने के बाद से छह गुना वृद्धि है. गौरतलब है कि सभी सूचीबद्ध लोगों की कुल संपत्ति 167 लाख करोड़ रुपये है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग आधे के बराबर है.
यंग वेल्थ क्रिएटर्स और सेल्फ मेड उद्यमी
इस सूची में कई युवा धन सृजनकर्ताओं विशेष रूप से सेल्फ-मेड व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है. पेरप्लेक्सिटी के संस्थापक अरविंद श्रीनिवास को 21,900 करोड़ की कुल संपत्ति के साथ भारत का सबसे युवा अरबपति चुना गया है. स्व-निर्मित सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की बात करें तो सूची में 66 प्रतिशत, यानी लगभग 1,115 लोग शामिल हैं. नए लोगों में से 74 पर्सेंट ने शून्य से अपनी किस्मत बनाई है.
अरबपतियों की सूची में मुंबई सबसे आगे
मुंबई, जहां 451 सबसे धनी व्यक्ति रहते हैं, अभी भी सबसे अधिक अरबपतियों वाले शहरों की सूची में सबसे ऊपर है. इसके बाद 223 अरबपतियों के साथ नई दिल्ली और 116 अरबपतियों के साथ बेंगलुरु का स्थान है.
