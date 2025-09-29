भारत की क्रेडिट रेटिंग Baa3 बरकरार, Moody’s ने आउटलुक भी स्थिर रखा
मूडीज़ ने भारत की क्रेडिट रेटिंग Baa3 पर बरकरार रखी, आउटलुक स्थिर. मजबूत घरेलू मांग और बड़ी जनसंख्या भारत की आर्थिक ताकत बनी हुई है.
Published : September 29, 2025 at 4:29 PM IST
नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी Moody’s ने भारत की लॉन्ग-टर्म लोकल और फॉरेन करेंसी इशूअर रेटिंग को Baa3 पर बरकरार रखा है और आउटलुक को स्थिर (Stable) बनाए रखा है. एजेंसी ने कहा कि भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था, बड़ी जनसंख्या और मजबूत घरेलू मांग उसे वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती हैं.
Baa3 का अर्थ
Baa3 रेटिंग इन्वेस्टमेंट ग्रेड की सबसे निचली श्रेणी है. इसका मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था निवेश योग्य है और विदेशी निवेशकों के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित मानी जाती है. हालांकि, रेटिंग में सुधार तभी संभव है जब सरकार राजस्व बढ़ाने और कर्ज कम करने में अधिक सफल हो.
भारत की आर्थिक ताकत
Moody’s के अनुसार भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका तेजी से बढ़ता घरेलू बाजार और जनसांख्यिकी लाभ है. बड़ी आबादी और बढ़ती खपत अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है. वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की GDP ग्रोथ 6.5% रही, जो कि 9.2% से कम है, लेकिन इसके बावजूद भारत G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है.
आने वाले साल की उम्मीदें
Moody’s का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की GDP ग्रोथ 6.5% रहेगी. सरकार का कैपिटल खर्च बढ़ाना, महंगाई में कमी और ब्याज दरों में नरमी आने वाले समय में खपत और निवेश को मजबूत करेंगे.
अमेरिकी टैरिफ का असर
रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका ने भारत से कुछ उत्पादों पर 50% तक टैरिफ लगाया है, जबकि एशिया-पैसिफिक के अन्य देशों पर यह दर 15-20% है. इससे भारत के मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात पर दबाव हो सकता है, लेकिन बातचीत के जरिए इसे कम किया जा सकता है.
घरेलू खपत और सरकार की वित्तीय स्थिति
भारत की सबसे बड़ी मजबूती घरेलू मांग है. सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 का फिस्कल डेफिसिट 4.4% जीडीपी पर रखा है. हाल ही में टैक्स कटौती और GST सरलीकरण से खपत बढ़ेगी, लेकिन राजस्व पर असर पड़ सकता है.
क्रेडिट प्रोफाइल और कमजोरियां
Moody’s के अनुसार भारत की क्रेडिट प्रोफाइल मजबूत है, लेकिन सरकार का उच्च कर्ज और ब्याज भुगतान चुनौती हैं. यही कारण है कि रेटिंग Baa3 पर बनी हुई है और जल्दी अपग्रेड की संभावना कम है.
वैश्विक स्थिति
भारत को दुनिया की सबसे भरोसेमंद उभरती अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है. 1983 के बाद से भारत ने अपने कर्ज पर कभी डिफॉल्ट नहीं किया, जो अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए भरोसा पैदा करता है. इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत आधार पर खड़ी है, लेकिन फिस्कल मैनेजमेंट और कर्ज कम करना भविष्य में रेटिंग सुधार के लिए महत्वपूर्ण रहेगा.
