ETV Bharat / business

भारत की क्रेडिट रेटिंग Baa3 बरकरार, Moody’s ने आउटलुक भी स्थिर रखा

नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी Moody’s ने भारत की लॉन्ग-टर्म लोकल और फॉरेन करेंसी इशूअर रेटिंग को Baa3 पर बरकरार रखा है और आउटलुक को स्थिर (Stable) बनाए रखा है. एजेंसी ने कहा कि भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था, बड़ी जनसंख्या और मजबूत घरेलू मांग उसे वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती हैं.

Baa3 का अर्थ

Baa3 रेटिंग इन्वेस्टमेंट ग्रेड की सबसे निचली श्रेणी है. इसका मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था निवेश योग्य है और विदेशी निवेशकों के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित मानी जाती है. हालांकि, रेटिंग में सुधार तभी संभव है जब सरकार राजस्व बढ़ाने और कर्ज कम करने में अधिक सफल हो.

भारत की आर्थिक ताकत

Moody’s के अनुसार भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका तेजी से बढ़ता घरेलू बाजार और जनसांख्यिकी लाभ है. बड़ी आबादी और बढ़ती खपत अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है. वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की GDP ग्रोथ 6.5% रही, जो कि 9.2% से कम है, लेकिन इसके बावजूद भारत G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है.

आने वाले साल की उम्मीदें

Moody’s का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की GDP ग्रोथ 6.5% रहेगी. सरकार का कैपिटल खर्च बढ़ाना, महंगाई में कमी और ब्याज दरों में नरमी आने वाले समय में खपत और निवेश को मजबूत करेंगे.

अमेरिकी टैरिफ का असर

रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका ने भारत से कुछ उत्पादों पर 50% तक टैरिफ लगाया है, जबकि एशिया-पैसिफिक के अन्य देशों पर यह दर 15-20% है. इससे भारत के मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात पर दबाव हो सकता है, लेकिन बातचीत के जरिए इसे कम किया जा सकता है.