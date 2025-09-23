ETV Bharat / business

PM मोदी की अपील का असर, अश्विनी वैष्णव ने ऑफिस वर्क के लिए स्वदेशी प्लेटफॉर्म Zoho अपनाया

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वदेशी प्लेटफॉर्म Zoho अपनाया; इससे भारतीय तकनीक को बढ़ावा मिलेगा, विदेशी सॉफ्टवेयर पर निर्भरता घटेगी और डाटा सुरक्षा मजबूत होगी.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Etv Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 23, 2025 at 10:56 AM IST

Updated : September 23, 2025 at 11:02 AM IST

नई दिल्ली: केंद्र सरकार तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने घोषणा की कि अब वे ऑफिस वर्क जैसे दस्तावेज़, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन के लिए स्वदेशी प्लेटफॉर्म Zoho का इस्तेमाल करेंगे. इस पहल को डिजिटल इंडिया और स्वदेशी सॉफ़्टवेयर को अपनाने के उद्देश्य से जोड़ा जा रहा है.

मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा, “मैं अब Zoho, हमारे अपने स्वदेशी प्लेटफॉर्म, पर जा रहा हूं, जहां मैं डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स और प्रेजेंटेशन्स का काम करूंगा. मैं सभी से आग्रह करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी आह्वान को अपनाते हुए भारतीय उत्पादों और सेवाओं का उपयोग करें.”

उनके इस कदम को सरकार की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें देश में विकसित सॉफ्टवेयर, एप्लिकेशन और हार्डवेयर के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि डिजिटल आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सके.

Zoho क्या है?
Zoho एक भारतीय सॉफ़्टवेयर कंपनी है, जिसकी स्थापना 1996 में श्रीधर वेम्बु और टोनी थॉमस ने की थी. इसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में है. Zoho 55 से अधिक क्लाउड-आधारित टूल्स और सेवाएं प्रदान करता है, जिनमें ईमेल, अकाउंटिंग, एचआर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट (CRM) शामिल हैं. यह प्लेटफॉर्म छोटे, मध्यम और बड़े व्यवसायों के लिए भरोसेमंद विकल्प है, और 150 से अधिक देशों में 10 करोड़ से अधिक यूजर्स इसका उपयोग कर रहे हैं.

माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को चुनौती
Zoho का Zoho Workplace और Zoho Office Suite Microsoft Office 365 और Google Workspace को टक्कर देता है. इसमें Zoho Writer, Zoho Sheet, Zoho Show, Zoho Mail, Zoho Notebook, Zoho WorkDrive, Zoho Meeting और Zoho Calendar जैसे एप्स शामिल हैं.

डेटा प्राइवेसी और किफायती सब्सक्रिप्शन
Zoho यूजर के डेटा को सुरक्षित रखता है और विज्ञापनदाताओं को नहीं बेचता. इसके डेटा सेंटर कई देशों में फैले हैं और यह स्थानीय डेटा कानूनों का पालन करता है. इसके सब्सक्रिप्शन प्लान माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की तुलना में सस्ते हैं, जो खासतौर पर भारतीय छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए लाभकारी हैं.

ग्रामीण भारत से वैश्विक सफलता
Zoho का बड़ा हिस्सा ग्रामीण तमिलनाडु से संचालित होता है. संस्थापक श्रीधर वेम्बु ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित कर टेक्नोलॉजी क्षेत्र में रोजगार दिया. यह पहल ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘डिजिटल इंडिया’ के विज़न के अनुरूप है, जिससे स्वदेशी तकनीक को अपनाने में प्रेरणा मिली है.

Last Updated : September 23, 2025 at 11:02 AM IST

