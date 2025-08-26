ETV Bharat / business

US टैरिफ से भारत के लेबर-इंटेंसिव निर्यात पर असर, लाखों नौकरियां खतरे में, एक्स्पोर्टर कर रहे राहत की मांग

GTRI की एक रिपोर्ट के अनुसार कपड़ा, रत्न और झींगा जैसे श्रम-भारी उद्योगों को शिपमेंट में गिरावट का सामना करना पड़ सकता है,

Published : August 26, 2025 at 6:24 PM IST

नई दिल्ली: 27 अगस्त से भारतीय निर्यातकों को कड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अमेरिका करीब 60.2 अरब डॉलर कीमत के प्रोडक्ट पर 50 प्रतिशत का भारी शुल्क लगाने जा रहा है—जो भारत के अमेरिका को लगभग 86.5 अरब डॉलर के निर्यात का दो-तिहाई हिस्सा है. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की एक रिपोर्ट के अनुसार कपड़ा, रत्न और झींगा जैसे श्रम-भारी उद्योगों को शिपमेंट में 70 प्रतिशत तक की गिरावट का सामना करना पड़ सकता है, जिससे नौकरियों और आजीविका को खतरा है.

रिपोर्ट यह भी बताती है कि लगभग 27.6 अरब डॉलर के निर्यात में कुछ राहत बनी रहेगी, जिसमें दवाओं, APIs और इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रमुख योगदान रहेगा और अकेले फार्मा इस छूट वाले बास्केट का आधे से अधिक हिस्सा बनाते हैं, लेकिन जैसे-जैसे भारत संघर्ष कर रहा है, चीन, वियतनाम और मैक्सिको जैसे प्रतिद्वंद्वी पहले से ही वैश्विक बाजारों में उसका हिस्सा हथियाने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं.

रिपोर्ट के अनुसार टैरिफ भारत के निर्यात पर भारी असर डालेंगे. अमेरिका को होने वाले निर्यात में वित्त वर्ष 2026 में 43 प्रतिशत की गिरावट के साथ लगभग 49.6 अरब डॉलर रहने का अनुमान है, जो पहले 86.5 अरब डॉलर था।.फिर भी, व्यापक वैश्विक परिदृश्य कुछ राहत प्रदान करता है. भारत का वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात बढ़कर लगभग 839.9 अरब डॉलर होने की उम्मीद है, जिसमें सर्विस के निर्यात में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी शामिल है, जो लगभग 421.9 अरब डॉलर होने की संभावना है.

इस दबाव के कारण सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत से घटकर 5.6 प्रतिशत रह सकती है, लेकिन भारत का 20 प्रतिशत का निर्यात, जीडीपी अनुपात और गैर-अमेरिकी वस्तुओं के निर्यात में 5 प्रतिशत की स्थिर वृद्धि, जो 368.5 अरब डॉलर तक पहुंचने वाली है, इस झटके को कम कर सकती है.

क्षेत्रीय प्रभाव

  • 3.4 बिलियन डॉलर मूल्य के ऑटो पार्ट्स पर 25% टैरिफ लगाया गया. शेष 3.2 बिलियन डॉलर के ऑटो निर्यात पर 50% शुल्क लगेगा
  • अमेरिका को झींगा निर्यात ($2.4 बिलियन, 32% हिस्सेदारी) पर कुल 60% टैरिफ लगेगा, जिससे विशाखापत्तनम के फार्म जोखिम में आएंगे
  • हीरे और आभूषण ($10 बिलियन, 40% अमेरिकी हिस्सेदारी) पर 52.1% टैरिफ लगेगा. इससे सूरत और मुंबई में नौकरियों पर खतरा बढ़ेगा.
  • कपड़ा और परिधान ($10.8 बिलियन, 35% हिस्सेदारी) पर 63.9% टैरिफ लगेगा. इससे तिरुपुर, एनसीआर, बेंगलुरु पर दबाव बढ़ेगा
  • कालीन ($1.2 बिलियन, 58.6% हिस्सेदारी) और हस्तशिल्प ($1.6 बिलियन) तुर्की और वियतनाम के अमेरिकी अधिग्रहण के कारण पतन की ओर अग्रसर
  • बासमती, मसाले, चाय सहित कृषि खाद्य निर्यात ($6B) पर 50% टैरिफ लगा - पाकिस्तान, थाईलैंड को फायदा
  • स्टील, एल्युमीनियम, तांबा ($4.7B) और कार्बनिक रसायन ($2.7B) पर 50% से अधिक टैरिफ, MSME संकट में
  • मशीनरी ($6.7B) और वाहन ($2.6B) का आधार कम हुआ, क्योंकि अमेरिकी खरीदार मैक्सिको, यूरोपीय संघ और एशियाई सप्लायर की ओर रुख कर रहे हैं

सुझाव
GTRI ने सुझाव दिया है कि सरकार अमेरिकी टैरिफ के झटके से निपटने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाए, जिसमें टैक्स सुधार, आसान व्यावसायिक मानदंड, MSMEs के लिए 15,000 करोड़ रुपये की ब्याज समकारी योजना और साथ ही मजबूत निर्यात प्रोत्साहन शामिल हों. इसने यूरोपीय संघ, खाड़ी और पूर्वी एशिया में व्यापार मिशनों के माध्यम से बाजार डाइवर्सिकेशन का आग्रह किया है. साथ ही संयुक्त अरब अमीरात, मेक्सिको और अफ्रीका में भारत+1 केंद्र बनाने का भी आग्रह किया है. थिंक टैंक ने उद्योग को टेक अपग्रेड, टारगेट क्रेडिट सपोर्ट, निर्यात संघों और संयुक्त उद्यमों जैसे सहयोगी मॉडलों के माध्यम से मूल्यवर्धित निर्यात की ओर धकेलने की भी सिफारिश की है.

सुझावों की लिस्ट

  • कर सुधार, व्यापार में आसानी के उपाय अमेरिकी टैरिफ के झटके की भरपाई के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं
  • भारत से MSME निर्यातकों को बचाने के लिए 15,000 करोड़ रुपये की ब्याज समानीकरण योजना शुरू करने का आग्रह
  • झींगा, परिधान, आभूषण, कालीन केंद्रों के लिए टारगेट क्रेडिट लाइनें, वेतन सहायता प्रस्तावित
  • अमेरिकी टैरिफ के झटके के बीच तरलता की रक्षा के लिए RoDTEP, ROSCTL प्रोत्साहनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता
  • सरकार बाजार विविधीकरण पर जोर दे रही है-- यूरोपीय संघ, खाड़ी, पूर्वी एशिया व्यापार मिशन महत्वपूर्ण
  • संयुक्त अरब अमीरात, मैक्सिको, अफ्रीका में भारत+1 निर्यात केंद्र 50% अमेरिकी टैरिफ को दरकिनार करने की कुंजी
  • प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए परिधान, रत्न, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग के लिए तकनीक, क्वालिटी अपग्रेडेशन निधि निर्यात
  • उच्च-स्तरीय फैशन, टिकाऊ समुद्री भोजन, प्रीमियम आभूषण - एमएसएमई को निर्यात संघ बनाने की सलाह दी गई
  • बड़ी कंपनियों को FTA बाजारों में संयुक्त उद्यम की तलाश करनी चाहिए

टैरिफ फ्री प्रोडक्ट
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि नए टैरिफ के बावजूद भारत से अमेरिका को होने वाले लगभग 30.2 प्रतिशत निर्यात, जिसका मूल्य लगभग 27.6 बिलियन डॉलर है, टैरिफ फ्री रहेगा. इस कैटेगरी में फार्मा का दबदबा है—दवाएं और APIs, दोनों ही मिलकर सभी छूट प्राप्त शिपमेंट का आधे से ज़्यादा हिस्सा हैं.

इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात 8.2 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि परिष्कृत ईंधन का निर्यात 3.3 बिलियन डॉलर का है. छोटी लेकिन उल्लेखनीय कैटेगरी में किताबें, प्लास्टिक, लौह मिश्र धातु, कंप्यूटिंग गियर, कीमती धातुए, प्राकृतिक रबर और यहां तक कि मूंगा और कटलबोन जैसी विशिष्ट वस्तुए भी शामिल हैं.

25 प्रतिशत टैरिफ वाले प्रोडक्ट
2024 में भारत का अमेरिका को ऑटो कंपोनेंट निर्यात कुल 6.6 बिलियन डॉलर का था. इसमें से 3.4 बिलियन डॉलर—मुख्य रूप से कारों और छोटे ट्रकों के पुर्जे—पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगेगा, जबकि बाकी पर पूरे 50 पर्सेंट टैरिफ लगाया जाएगा.

50 प्रतिशत टैरिफ वाले उत्पाद
भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात का 66.0% (60.2 बिलियन डॉलर) 50 पर्सेंट टैरिफ के अधीन होगा, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा और बाजार हिस्सेदारी को खतरा होगा. अमेरिकी टैरिफ बढ़ने से भारत के सबसे श्रम-प्रधान निर्यात पर गहरा असर पड़ सकता है, जिससे तिरुप्पुर और सूरत से लेकर भदोही और विशाखापत्तनम तक के क्लस्टरों में लाखों नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं.

झींगे, आभूषण, वस्त्र, कालीन, हस्तशिल्प, चमड़ा और कृषि उत्पाद—जिनकी कीमत अरबों में है—पर 50-64 फीसदी तक का शुल्क लगेगा, जिससे भारत की कड़ी मेहनत से हासिल की गई अमेरिकी बाजार हिस्सेदारी वियतनाम, मैक्सिको, इक्वाडोर और बांग्लादेश जैसे प्रतिद्वंद्वियों के हाथों में चली जाएगी.

यहां तक ​​कि केमिकल, धातु, मशीनरी और वाहन जैसे अपेक्षाकृत कम अमेरिकी निवेश वाले क्षेत्रों में भी ग्लोबल वैल्यू चैन में उनकी भूमिका के कारण भारी गिरावट का खतरा है. प्रोसेसिंग सेंटर्स , कृषि-द्वार आय और एमएसएमई समूहों पर दबाव के कारण भारत का निर्यात मानचित्र नाटकीय रूप से बदल सकता है, जब तक कि त्वरित नीति और उद्योग प्रतिक्रियाएं नहीं जुटाई जातीं.

निर्यातकों की चिंताए
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (FIEO) ने अमेरिकी टैरिफ पर गंभीर चिंता व्यक्त की है. ईटीवी भारत के साथ बातचीत के दौरान FIEO के अध्यक्ष एस सी रल्हन ने इस घटनाक्रम को एक झटका बताया और कहा कि इससे अमेरिका को भारत के निर्यात पर गंभीर असर पड़ सकता है.

भारत के अमेरिका जाने वाले लगभग 55 प्रतिशत शिपमेंट (47-48 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के) अब 30-35 प्रतिशत के मूल्य निर्धारण नुकसान के संपर्क में हैं, जिससे वे चीन, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस और अन्य दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशियाई देशों के अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अप्रतिस्पर्धी हो जाएंगे.

वर्तमान उभरते परिदृश्य को देखते हुए फियो प्रमुख ने आग्रह किया कि वर्किंग कैपिटल और लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए ब्याज सहायता योजनाओं और निर्यात ऋण सहायता को बढ़ावा देने सहित तत्काल सरकारी सहायता की आवश्यकता है. इसे और अधिक समर्थन देने के लिए, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से एमएसएमई पर विशेष ध्यान देते हुए, कम लागत वाले ऋण और आसान उपलब्धता की आवश्यकता है, साथ ही सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों से इस संबंध में विशेष निर्देश भी आवश्यक हैं.

FIEO के अध्यक्ष रल्हन ने ऋणों के मूलधन और ब्याज के भुगतान पर एक वर्ष की अवधि तक रोक लगाने का भी आग्रह किया. इसके अलावा, मौजूदा सीमा में 30 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि और ECLGS की तर्ज पर बिना किसी जमानत के ऋण देने पर भी जोर दिया जा सकता है, क्योंकि इससे सरकारी खजाने पर ज़्यादा बोझ डाले बिना इन कंपनियों के तनाव को कम करने में मदद मिलेगी. FIEO आजीविका की रक्षा, वैश्विक व्यापार संबंधों को मजबूत करने और इस उथल-पुथल भरे दौर से निपटने के लिए निर्यातकों, उद्योग निकायों और सरकारी एजेंसियों के बीच त्वरित और समन्वित कार्रवाई की अपील करता है. अभी उठाए गए कदम यह तय करेंगे कि भारत बाहरी झटकों का कितनी प्रभावी ढंग से सामना कर पाता है और वैश्विक निर्यात परिदृश्य में अपनी उपस्थिति को फिर से स्थापित कर पाता है.

