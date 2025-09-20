ETV Bharat / business

Microsoft की वॉर्निंग, H-1B वीजा वाले सभी एंप्लॉयीज एक दिन में अमेरिका पहुंचें

माइक्रोसॉफ्ट ने H-1B और H-4 वीजा कर्मचारियों को 21 सितंबर तक अमेरिका लौटने को कहा, ट्रंप की नई फीस नीति लागू.

माइक्रोसॉफ्ट कंपनी (AP Photo)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 20, 2025 at 2:20 PM IST

नई दिल्ली: दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अमेरिका के H-1B और H-4 वीजा पर काम कर रहे अपने कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि वे 21 सितंबर, रविवार तक अमेरिका लौटें. कंपनी ने यह जानकारी अपने इंटर्नल मेल के माध्यम से दी है. वहीं जो कर्मचारी पहले से ही अमेरिका में हैं, उन्हें फिलहाल यहीं बने रहने की सलाह दी गई है. इस कदम का उद्देश्य कर्मचारियों को नई अमेरिकी वीजा पॉलिसी लागू होने से पहले अमेरिका में सुरक्षित स्थिति में बनाए रखना है.

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा की सालाना फीस $1 लाख (करीब ₹88 लाख) कर दी है. यह फैसला अमेरिकी खजाने के लिए अतिरिक्त राजस्व जुटाने और देश के कर्ज को कम करने की रणनीति का हिस्सा है. अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक के अनुसार, पुराने वीजा पॉलिसी के तहत औसत वेतन से कम पाने वाले कर्मचारियों को भी अमेरिका में एंट्री मिल जाती थी, और उनमें से कई सरकारी सहायता पर निर्भर थे. नई पॉलिसी के लागू होने के बाद, इस श्रेणी के करीब 25% कर्मचारियों की अमेरिका में एंट्री रोक दी जाएगी.

इस फैसले ने वैश्विक टेक इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है. भारत के लिए इसका असर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि H-1B वीजा धारकों में लगभग 73% भारतीय हैं, और इनमें से अधिकांश आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं. भारत की बड़ी आईटी कंपनियां जैसे इंफोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) अमेरिका में अपने प्रोजेक्ट्स के लिए इस वीजा पर लंबे समय से निर्भर हैं. H-1B वीजा आमतौर पर तीन साल के लिए वैध होता है और इसे अधिकतम छह साल तक रिन्यू किया जा सकता है.

$1 लाख की नई सालाना फीस के चलते अमेरिकी कंपनियों के लिए भारतीय आईटी पेशेवरों को काम पर रखना महंगा हो जाएगा. इसका असर अमेरिका में लिस्टेड भारतीय आईटी कंपनियों के शेयर पर भी पड़ा, जो 2-5% तक गिर गए. विशेषज्ञों का कहना है कि नई वीजा पॉलिसी भारतीय आईटी कंपनियों की रणनीति, भर्ती प्रक्रिया और लागत संरचना में बड़ा बदलाव ला सकती है.

माइक्रोसॉफ्ट ने इस बीच यह स्पष्ट किया है कि अमेरिका में पहले से मौजूद H-1B और H-4 कर्मचारियों को फिलहाल किसी यात्रा की जरूरत नहीं है, लेकिन बाहर रहने वाले कर्मचारियों को अगले रविवार तक लौटना जरूरी है. इससे यह सुनिश्चित होगा कि कर्मचारियों की स्थिति नई वीजा पॉलिसी लागू होने के बावजूद सुरक्षित बनी रहे.

नई पॉलिसी और माइक्रोसॉफ्ट के कदम ने टेक इंडस्ट्री में एक बार फिर H-1B वीजा पर निर्भर वैश्विक कार्यबल की संवेदनशीलता को उजागर कर दिया है.

