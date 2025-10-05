ETV Bharat / business

टॉप 10 कंपनियों में से 7 का मार्केट कैप ₹74,573 करोड़ बढ़ा, HDFC बैंक बना सबसे बड़ा लाभार्थी

मुंबई: शेयर बाजार में पिछले सप्ताह सकारात्मक रुख देखने को मिला. बीते सप्ताह बीएसई सेंसेक्स में 780.71 अंकों यानी 0.97 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई, जबकि निफ्टी भी 239.55 अंक चढ़ा. इस मजबूती का असर देश की शीर्ष कंपनियों के बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) पर भी पड़ा. टॉप-10 सबसे ज्यादा मूल्यवान कंपनियों में से सात कंपनियों का संयुक्त बाजार मूल्यांकन 74,573.63 करोड़ रुपये बढ़ा. इस दौरान एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ा गेनर बनकर उभरा.

एचडीएफसी बैंक की मजबूत छलांग

एचडीएफसी बैंक के मार्केट कैप में सबसे अधिक 30,106.28 करोड़ रुपये की बढ़त दर्ज की गई. इसके बाद बैंक का कुल बाजार मूल्यांकन 14,81,889.57 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. यह तेजी बैंकिंग सेक्टर में निवेशकों के भरोसे और इक्विटी मार्केट के सकारात्मक माहौल का नतीजा मानी जा रही है.

एलआईसी और एसबीआई को भी बढ़त

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का बाजार मूल्य 20,587.87 करोड़ रुपये उछलकर 5,72,507.17 करोड़ रुपये हो गया. वहीं, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई का मार्केट कैप 9,276.77 करोड़ रुपये बढ़कर 8,00,340.70 करोड़ रुपये पर पहुंचा.

हिंदुस्तान यूनिलीवर और अन्य कंपनियां भी फायदे में

हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाजार मूल्य में 7,859.38 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और कंपनी का मार्केट कैप 5,97,806.50 करोड़ रुपये हो गया. आईसीआईसीआई बैंक का मूल्यांकन 3,108.17 करोड़ रुपये बढ़कर 9,75,115.85 करोड़ रुपये और बजाज फाइनेंस का 2,893.45 करोड़ रुपये उछलकर 6,15,808.18 करोड़ रुपये पर पहुंचा. वहीं, आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) का मार्केट कैप 741.71 करोड़ रुपये बढ़कर 10,50,023.27 करोड़ रुपये हो गया.