GST कटौती से ऑटो सेक्टर में उछाल, मारुति ने एक दिन में 25,000 से ज्यादा कारें डिलीवर कीं

मारुति सुजुकी ने एक दिन में 25,000 से अधिक कारें डिलीवर कीं, वहीं हुंडई ने नवरात्रि पर 11,000 डीलर बिलिंग दर्ज की.

सांकेतिक फोटो (फोटो - Maruti Suzuki)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 23, 2025 at 9:37 AM IST

2 Min Read
मुंबई: भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर इस बार के त्योहारों में जबरदस्त रफ्तार पकड़ चुका है. जीएसटी दरों में कटौती और कंपनियों द्वारा अतिरिक्त कीमतों में की गई कमी ने ग्राहकों का उत्साह कई गुना बढ़ा दिया है. मारुति सुजुकी और हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) ने बिक्री और पूछताछ के नए रिकॉर्ड बनाए हैं.

मारुति की ऐतिहासिक कामयाबी
देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने त्योहारों की शुरुआत पर रिकॉर्ड डिलीवरी की है. कंपनी ने बताया कि एक ही दिन में 25,000 से अधिक कारों की डिलीवरी की गई. वहीं, 18 सितंबर से कीमतों में कटौती का ऐलान करने के बाद से अब तक 75,000 से ज्यादा बुकिंग दर्ज हो चुकी हैं.

मारुति को इस दौरान हर दिन लगभग 15,000 नई बुकिंग मिल रही हैं, जो सामान्य दिनों की तुलना में करीब 50% अधिक है. कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (मार्केटिंग एंड सेल्स) पार्थो बनर्जी ने कहा, “ग्राहकों की प्रतिक्रिया पिछले 35 वर्षों में कभी इतनी मजबूत नहीं रही. छोटी कारों की मांग 50% तक बढ़ गई है और कुछ वैरिएंट्स का स्टॉक खत्म होने की स्थिति बन रही है.”

हुंडई का पांच साल का रिकॉर्ड टूटा
हुंडई मोटर इंडिया ने भी नवरात्रि के पहले दिन शानदार प्रदर्शन किया. कंपनी ने अपने पांच साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 11,000 डीलर बिलिंग दर्ज की. कंपनी के डायरेक्टर और सीओओ तरुण गर्ग ने बिजनेस टुडे को कहा, “जीएसटी 2.0 सुधारों ने बाजार में नई ऊर्जा पैदा की है. नवरात्रि के पहले ही दिन ग्राहकों से मिला रिस्पॉन्स उनकी मजबूती और विश्वास को दिखाता है. हमने शुरुआत से ही जीएसटी का लाभ पूरी तरह ग्राहकों तक पहुंचाया है.”

उत्सव से मिली नई ऊर्जा
विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय से सुस्ती झेल रहे ऑटो सेक्टर को जीएसटी कटौती और उत्सवों के इस माहौल से नई जान मिली है. डीलरशिप्स देर रात तक कारें डिलीवर कर रही हैं और ग्राहकों की भीड़ लगातार बढ़ रही है.

त्योहारों की शुरुआत ने यह साफ संकेत दे दिया है कि आने वाले हफ्तों में कारों की मांग और बिक्री नई ऊंचाइयों को छूने वाली है. यह सीजन न केवल कंपनियों बल्कि डीलरों और ग्राहकों के लिए भी खुशियों और रफ्तार का मौसम बन चुका है.

