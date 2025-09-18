ETV Bharat / business

मारुति का नवरात्रि गिफ्ट, कारों के दामों में बंपर कटौती, 1 लाख तक कम हुए रेट, फटाफट देखें पूरी लिस्ट

मारुति सुजुकी के अनुसार, 22 सितंबर से, ग्राहक नई GST दरों के अनुसार कीमतों में कमी का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे.

Etv Bharat
मारुति ने कारों के दाम में की बड़ी कटौती (SOURCE: X/@Maruti_Corp)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 18, 2025 at 5:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने बुधवार को अपनी पूरी मॉडल रेंज की कीमतों में 22 सितंबर से अधिकतम ₹1,29,600 तक की कटौती करने की घोषणा की. इसका उद्देश्य ग्राहकों को हाल ही में लागू हुई GST दर कटौती का पूरा लाभ देना है. कंपनी ने यह भी कहा कि छोटे कार मॉडलों की कीमतों में अतिरिक्त कटौती की गई है, जिससे दोपहिया वाहन उपयोगकर्ता भी आसानी से कार खरीद सकें और मोटराइजेशन को बढ़ावा मिले.

मारुति सुजुकी के अनुसार, 22 सितंबर से, ग्राहक नई GST दरों के अनुसार कीमतों में कमी का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे. साथ ही, प्रवेश स्तर की कारों की कीमतों में अतिरिक्त कमी करके भारतीय पैसेंजर वाहन उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा.

प्रमुख मॉडल्स की नई कीमतों में कटौती इस प्रकार है:

  • S-Presso: ₹1,29,600 तक
  • Alto K10: ₹1,07,600 तक
  • Celerio: ₹94,100 तक
  • Wagon-R: ₹79,600 तक
  • Ignis: ₹71,300 तक

प्रीमियम हैचबैक और SUV मॉडलों पर कटौती

  • Swift: ₹84,600 तक
  • Baleno: ₹86,100 तक
  • Tour S: ₹67,200 तक
  • Dzire: ₹87,700 तक
  • Fronx: ₹1,12,600 तक
  • Brezza: ₹1,12,700 तक
  • Grand Vitara: ₹1,07,000 तक
  • Jimny: ₹51,900 तक
  • Ertiga: ₹46,400 तक
  • XL6: ₹52,000 तक

कमर्शियल वाहन और अन्य मॉडलों पर कटौती

  • Invicto: ₹61,700 तक
  • Eeco: ₹68,000 तक
  • Super Carry LCV: ₹52,100 तक

मारुति सुजुकी इंडिया के सीनियर एग्जिक्यूटिव ऑफिसर (मार्केटिंग और सेल्स), पार्थो बनर्जी ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि छोटे कारों की कीमतों में 8.5% GST लाभ से ऊपर अतिरिक्त कटौती का उद्देश्य दोपहिया वाहन उपयोगकर्ताओं को कार की ओर प्रोत्साहित करना है.

उन्होंने कहा, "भारत में मोटराइजेशन बढ़ाने के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता. कारों की प्रति व्यक्ति पैठ (penetration) केवल 34 प्रति 1,000 लोगों की है, इसलिए बाजार में यह कदम और भी महत्वपूर्ण है."

बनर्जी ने यह भी बताया कि प्रवेश स्तर की कारों की कीमतें घटाने से यह सेगमेंट स्थिर होगा, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में बिक्री में गिरावट आई थी. इसके अलावा, कार पार्ट्स और सर्विस में GST कटौती का लाभ ग्राहकों को कुल स्वामित्व लागत (Total Cost of Ownership) घटाने में मिलेगा.

कंपनी अपने चैनल पार्टनर्स को इस रणनीतिक मूल्य निर्धारण पहल (strategic pricing initiative) के लिए भी मुआवजा देगी. उन्होंने आगे कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में पैसेंजर वाहन बाजार 6 से 7% की CAGR पर फिर से उछाल दिखाएगा. बीएसई पर मारुति सुजुकी के शेयर ₹15,802 प्रति शेयर पर लगभग स्थिर बंद हुए.

यह भी पढ़ें- शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स 83,013, निफ्टी 25,423, रुपया 88.13

For All Latest Updates

TAGGED:

GST CAR PRICE REDUCTIONMARUTI SUV MPV DISCOUNTSINDIAN AUTOMOTIVE MARKETMARUTI SUZUKI REDUCE VEHICLE PRICESMARUTI SUZUKI PRICE CUT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान में फिर होगा मैच, जानिए क्या इस बार हाथ मिलाएंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी?

'लिंग के आधार पर दो मानदंड कैसे हो सकते हैं?' महिला सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति में 'मनमानी' पर SC ने सवाल उठाए

आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण शुरू, पहले दिन 195 यात्री गुंजी पहुंचे

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बड़ा रक्षा समझौता, एक पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.