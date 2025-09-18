ETV Bharat / business

मारुति का नवरात्रि गिफ्ट, कारों के दामों में बंपर कटौती, 1 लाख तक कम हुए रेट, फटाफट देखें पूरी लिस्ट

मारुति ने कारों के दाम में की बड़ी कटौती ( SOURCE: X/@Maruti_Corp )

Published : September 18, 2025 at 5:14 PM IST

नई दिल्ली: भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने बुधवार को अपनी पूरी मॉडल रेंज की कीमतों में 22 सितंबर से अधिकतम ₹1,29,600 तक की कटौती करने की घोषणा की. इसका उद्देश्य ग्राहकों को हाल ही में लागू हुई GST दर कटौती का पूरा लाभ देना है. कंपनी ने यह भी कहा कि छोटे कार मॉडलों की कीमतों में अतिरिक्त कटौती की गई है, जिससे दोपहिया वाहन उपयोगकर्ता भी आसानी से कार खरीद सकें और मोटराइजेशन को बढ़ावा मिले. मारुति सुजुकी के अनुसार, 22 सितंबर से, ग्राहक नई GST दरों के अनुसार कीमतों में कमी का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे. साथ ही, प्रवेश स्तर की कारों की कीमतों में अतिरिक्त कमी करके भारतीय पैसेंजर वाहन उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा. प्रमुख मॉडल्स की नई कीमतों में कटौती इस प्रकार है: S-Presso: ₹1,29,600 तक

Alto K10: ₹1,07,600 तक

Celerio: ₹94,100 तक

Wagon-R: ₹79,600 तक

Ignis: ₹71,300 तक प्रीमियम हैचबैक और SUV मॉडलों पर कटौती