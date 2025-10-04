ETV Bharat / business

Market This Week: एक हफ्ते में 33% तक तेजी, जानिए किन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा मुनाफा हुआ

इस हफ्ते निफ्टी 24,900 के करीब पहुंचा, स्मॉलकैप और मिडकैप स्टॉक्स में तेजी, मेटल-बैंकिंग सेक्टर अच्छा प्रदर्शन, FII बिकवाली और DII खरीदारी जारी.

सांकेतिक फोटो (ians)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 4, 2025 at 1:24 PM IST

2 Min Read
मुंबई: घरेलू शेयर बाजारों में इस हफ्ते मजबूती देखने को मिली, और निफ्टी 24,900 के स्तर के करीब पहुंच गया. चार दिन ही कारोबारी सत्र रहा, लेकिन मेटल और बैंकिंग सेक्टर के दिग्गजों में आई तेजी का फायदा पूरे बाजार को मिला. इस हफ्ते ब्रॉड मार्केट का प्रदर्शन मुख्य इंडेक्स की तुलना में बेहतर रहा, जबकि स्मॉलकैप स्टॉक्स में निवेशकों को सबसे अधिक लाभ देखने को मिला. छोटे स्टॉक्स इस दौरान 33 फीसदी तक बढ़ गए.

हफ्ते का समग्र प्रदर्शन
बीएसई सेंसेक्स ने इस हफ्ते 780.71 अंकों यानी 0.97% की बढ़त दर्ज करते हुए 81,207.17 पर बंद किया. वहीं निफ्टी50 ने 239.55 अंकों यानी 0.97% की तेजी के साथ 24,894.25 पर समाप्त किया. ब्रॉडर इंडेक्स 1-2% तक चढ़े और मिड और स्मॉलकैप स्टॉक्स ने मुख्य इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन किया.

सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए. निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 4% से अधिक बढ़ा, निफ्टी मेटल इंडेक्स 4% ऊपर गया, निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स में 2.5% की तेजी रही, निफ्टी डिफेंस इंडेक्स 2.3% और निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स में 2% की बढ़त दर्ज की गई.

विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेश
विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की बिकवाली लगातार 12वें सप्ताह जारी रही. इस दौरान एफआईआई ने 8,347.25 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) की खरीदारी 24वें सप्ताह भी जारी रही और उन्होंने 13,013.40 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.

हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई
स्मॉलकैप स्टॉक्स में इस हफ्ते निवेशकों को सबसे ज्यादा लाभ देखने को मिला. Stallion India Fluorochemicals में करीब 33% की बढ़त रही. Sammaan Capital हफ्ते में 23% बढ़ा. Tata Investment Corporation ने 22% से अधिक की तेजी दर्ज की. Dynacons Systems and Solutions करीब 20% ऊपर गया, जबकि Vascon Engineers में 17% और Suryoday Small Finance Bank में 16% से अधिक की बढ़त हुई.

इसके अलावा, Wockhardt, TVS Srichakra, और IFGL Refractories जैसे स्टॉक्स में भी 10% से अधिक की तेजी देखी गई.

विशेषज्ञों का कहना है कि मेटल और बैंकिंग सेक्टर में मजबूती और स्मॉलकैप स्टॉक्स में बढ़त ने इस हफ्ते बाजार की सकारात्मक दिशा को मजबूती दी है. निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए कि एफआईआई की बिकवाली जारी है, जबकि DIIs की लगातार खरीदारी बाजार को सहारा देती रही.

TAGGED:

NIFTY SENSEXSMALLCAP STOCKSSTOCKSSTOCK MARKET

