फेड रेट फैसला, व्यापार वार्ता और एफआईआई प्रवाह तय करेंगे अगले हफ्ते सेंसेक्स-निफ्टी का रुख

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए आने वाला सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. निवेशकों की नज़र जहां अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Fed) की पॉलिसी बैठक पर रहेगी, वहीं भारत के अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) के साथ चल रहे व्यापारिक समझौते भी बाजार की दिशा तय कर सकते हैं. इसके अलावा विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की गतिविधियां भी बाजार के मूड को प्रभावित करेंगी.

अमेरिकी फेड का फैसला

विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी फेड इस बार ब्याज दरों में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती कर सकता है. हालांकि, यदि फेड 50 बेसिस प्वाइंट की कटौती करता है तो यह बाजारों के लिए सरप्राइज होगा और वैश्विक स्तर पर निवेशकों की भावनाओं को बल मिलेगा. इसका असर भारतीय शेयर बाजारों पर भी साफ देखा जा सकेगा.

भारत के व्यापारिक समझौते

पिछले सप्ताह वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संकेत दिया था कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का पहला चरण नवंबर तक पूरा हो सकता है. इसके साथ ही भारत-ईयू व्यापार समझौते की बातचीत भी अंतिम चरण में है. इन समझौतों से भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजार दोनों के लिए सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

एफआईआई की गतिविधियां

एफआईआई का रुख धीरे-धीरे सकारात्मक होता दिखाई दे रहा है. बीते पांच ट्रेडिंग सेशनों में से दो दिन एफआईआई नेट खरीदार रहे. शुक्रवार को ही विदेशी निवेशकों ने 129.58 करोड़ रुपये की खरीदारी की. यदि यह रुझान जारी रहता है, तो भारतीय बाजारों को मजबूती मिल सकती है.

पिछले सप्ताह का प्रदर्शन

पिछला सप्ताह भारतीय इक्विटी बाजारों के लिए मजबूत रहा. निफ्टी 373 अंकों की बढ़त के साथ 25,114 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 1,193.94 अंकों यानी 1.48% की बढ़त के साथ 81,904.70 पर बंद हुआ. यह प्रदर्शन आने वाले दिनों के लिए निवेशकों को उत्साहित कर रहा है.