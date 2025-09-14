फेड रेट फैसला, व्यापार वार्ता और एफआईआई प्रवाह तय करेंगे अगले हफ्ते सेंसेक्स-निफ्टी का रुख
आने वाला सप्ताह भारतीय शेयर बाजारों के लिए अहम होगा। फेड रेट कट, भारत-अमेरिका-ईयू व्यापार सौदे और एफआईआई रुझान बाजार की दिशा तय करेंगे.
Published : September 14, 2025 at 5:29 PM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए आने वाला सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. निवेशकों की नज़र जहां अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Fed) की पॉलिसी बैठक पर रहेगी, वहीं भारत के अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) के साथ चल रहे व्यापारिक समझौते भी बाजार की दिशा तय कर सकते हैं. इसके अलावा विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की गतिविधियां भी बाजार के मूड को प्रभावित करेंगी.
अमेरिकी फेड का फैसला
विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी फेड इस बार ब्याज दरों में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती कर सकता है. हालांकि, यदि फेड 50 बेसिस प्वाइंट की कटौती करता है तो यह बाजारों के लिए सरप्राइज होगा और वैश्विक स्तर पर निवेशकों की भावनाओं को बल मिलेगा. इसका असर भारतीय शेयर बाजारों पर भी साफ देखा जा सकेगा.
भारत के व्यापारिक समझौते
पिछले सप्ताह वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संकेत दिया था कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का पहला चरण नवंबर तक पूरा हो सकता है. इसके साथ ही भारत-ईयू व्यापार समझौते की बातचीत भी अंतिम चरण में है. इन समझौतों से भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजार दोनों के लिए सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.
एफआईआई की गतिविधियां
एफआईआई का रुख धीरे-धीरे सकारात्मक होता दिखाई दे रहा है. बीते पांच ट्रेडिंग सेशनों में से दो दिन एफआईआई नेट खरीदार रहे. शुक्रवार को ही विदेशी निवेशकों ने 129.58 करोड़ रुपये की खरीदारी की. यदि यह रुझान जारी रहता है, तो भारतीय बाजारों को मजबूती मिल सकती है.
पिछले सप्ताह का प्रदर्शन
पिछला सप्ताह भारतीय इक्विटी बाजारों के लिए मजबूत रहा. निफ्टी 373 अंकों की बढ़त के साथ 25,114 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 1,193.94 अंकों यानी 1.48% की बढ़त के साथ 81,904.70 पर बंद हुआ. यह प्रदर्शन आने वाले दिनों के लिए निवेशकों को उत्साहित कर रहा है.
विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशकों को घरेलू साइक्लिकल सेक्टर जैसे ऑटो, मेटल्स और कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी पर ध्यान देना चाहिए. वहीं बैलेंस बनाने के लिए चुनिंदा FMCG और फार्मा स्टॉक्स भी पोर्टफोलियो में शामिल किए जा सकते हैं.
तकनीकी दृष्टिकोण
रिलिगेयर ब्रोकिंग के विश्लेषक अजीत मिश्रा ने कहा कि निफ्टी ने अपने पिछले स्विंग हाई 25,150 को टेस्ट किया है. उनके मुताबिक अल्पावधि में कुछ कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन समग्र दृष्टिकोण सकारात्मक है. अगला अपसाइड लक्ष्य 25,250–25,500 के दायरे में है. नीचे की ओर 24,800 पर तात्कालिक सपोर्ट है, जबकि 100-DEMA लगभग 24,650 पर मजबूत सहारा देगा.
बैंक निफ्टी के लिए 55,000 पर रेजिस्टेंस है, जहां 100-DEMA भी मौजूद है. इस स्तर से ऊपर ब्रेकआउट होने पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है और इंडेक्स 56,200 तक पहुंच सकता है. वहीं 54,000–54,400 का क्षेत्र सपोर्ट रहेगा और 200-DEMA लगभग 53,600 पर मुख्य सहारा देगा.
यह भी पढे- SCO समिट 2025: पीएम मोदी की विश्व नेताओं से मुलाकात, ग्रुप फोटो में दिखी कूटनीतिक दोस्ती – देखें तस्वीरें