मंगलवार को 849 अंक टूटकर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी भी हुआ धराशायी, बुधवार को बंद रहेगा मार्केट - MARKET CLOSED 26 AUGUST 2025

सेंसेक्स 849 अंक लुढ़ककर 80,786 पर क्लोज हुआ. निफ्टी 255 अंक कमजोर होकर 24,712 पर रुक गया.

Market Closed 26 August 2025
Published : August 26, 2025 at 3:55 PM IST

मुंबई: शेयर बाजार में आज मंगलवार को तेजी से भारी गिरावट देखी गई. सेंसेक्स 849 अंक लुढ़ककर 80,786 पर क्लोज हुआ. निफ्टी 255 अंक कमजोर होकर 24,712 पर रुक गया. बैंक निफ्टी भी 688 अंक का नुकसान उठाकर 54,450 पर रह गया.

वहीं रुपए की बात करें तो 10 पैसे कमजोर होकर वो 87.68/$ पर बंद हुआ. इसके साथ ही कल बुधवार को गणेश चतुर्थी के दिन बीएसई और एनएसई दोनों ही बंद रहेंगे.

आज बाजार जैसे ही सुबह में खुला, वो गोता लगा गया. भारतीय शेयर बाजार पर अमेरिकी एक्स्ट्रा टैरिफ का साफ असर दिखा. ये टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा. गौर करें तो यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाया था. अब रूसी तेल की खरीद पर एक्स्ट्रा 25 फीसदी का टैरिफ लगाते ही ये 50 फीसदी हो जाएगा. यह 27 अगस्त से लागू होगा.

इस अमेरिकी टैरिफ के चलते सेंसेक्स-निफ्टी की शुरुआत तेज गिरावट के साथ हुई. BSE Sensex 629 अंकों से अधिक फिसल गया. NSE का निप्टी 200 अंकों से ज्यादा तक टूट गया.

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स सूचकांक बुरी तरह फिसलते हुए 81,377.39 पर खुला. ये सोमवार को 81,635.91 अंक पर बंद हुआ था. बाद में ये और टूटा और महज 30 मिनट में Sensex गिरकर 630 अंक से ज्यादा टूटकर 81,000 के नीचे आ गया. इसी के साथ वो 80,947 पर कारोबार करता दिखा.

एनएसई का ये इंडेक्स निफ्टी भी सोमवार को अपने क्लोजिंग 24,967.75 अंक के मुकाबले गिरकर 24,899.50 पर ओपन हुआ. उसके कुछ ही देर बाद 200 अंक फिसलकर 24,763 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आया.

इनमें से लार्जकैप श्रेणी में सनफार्मा शेयर 2.56%, टाटा स्टील शेयर 1.60%, अदानी पोर्ट्स शेयर 1.80%, और टाटा मोटर्स शेयर 1.10% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था.

इनमें लार्जकैप कैटेगरी में शामिल सनफार्मा का शेयर 2.56%, अदानी पोर्ट्स का शेयर 1.80%, टाटा स्टील का शेयर 1.60% और टाटा मोटर्स का शेयर 1.10% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था.

मिडकैप कैटेगरी में शामिल पीईएल शेयर 2.82%, एमक्योर शेयर 2.65%, भारत फोर्ज शेयर 2.54%, मझगांव डॉक शेयर 2.48% फिसल कर कारोबार कर रहा था.

मिडकैप श्रेणी में पीईएल शेयर 2.82%, भारत फोर्ज शेयर 2.54%, एमक्योर शेयर 2.65%, मझगांव डॉक शेयर 2.48% शामिल है.

स्मॉलकैप में सबसे ज्यादा KITEX शेयर 4.99% फ़्राला, तो कहीं Praveg शेयर 4.80% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था.

स्मॉलकैप में KITEX शेयर 4.99%, और Praveg शेयर 4.80% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था.

