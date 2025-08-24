नई दिल्ली: घरेलू शेयर बाजार में तेजी का असर देश की दिग्गज कंपनियों के बाजार पूंजीकरण पर भी साफ तौर पर नजर आया. बीते सप्ताह टॉप-10 कंपनियों में से 8 कंपनियों के मार्केट कैप में ₹1,72,148.89 करोड़ की शानदार बढ़त देखने को मिली. इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे आगे रही, जिसने अकेले ही निवेशकों की संपत्ति में लगभग ₹48,108 करोड़ का इजाफा कराया.

सेंसेक्स में मजबूती का असर

बीते सप्ताह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का बेंचमार्क सेंसेक्स 709.19 अंक यानी 0.87% मजबूत हुआ. घरेलू इक्विटी में यह तेजी निवेशकों के विश्वास और वैश्विक बाजार से मिले सकारात्मक संकेतों की वजह से आई. इसी का सीधा फायदा देश की प्रमुख कंपनियों को मिला.

सबसे ज्यादा बढ़त रिलायंस और HUL को

रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार मूल्यांकन बढ़कर ₹19,07,131.37 करोड़ हो गया.

हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) ने ₹34,280.54 करोड़ का फायदा दर्ज किया और इसका मार्केट कैप ₹6,17,672.30 करोड़ तक पहुंच गया.

भारती एयरटेल ने ₹33,899.02 करोड़ जोड़े और इसका मूल्यांकन ₹11,02,159.94 करोड़ पर पहुंच गया.

टेक और फाइनेंस कंपनियों को भी मिला सहारा

बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप ₹20,413.95 करोड़ बढ़कर ₹5,55,961.39 करोड़ हो गया.

इन्फोसिस में ₹16,693.93 करोड़ की बढ़त दर्ज हुई और कंपनी का मूल्यांकन ₹6,18,004.12 करोड़ पर पहुंचा.

टीसीएस (TCS) ने ₹11,487.42 करोड़ की मजबूती दिखाई और इसका मार्केट कैप ₹11,04,837.29 करोड़ हो गया.

आईसीआईसीआई बैंक ने ₹6,443.84 करोड़ का इजाफा किया और अब इसका मूल्यांकन ₹10,25,426.19 करोड़ पर है.

एलआईसी (LIC) का बाजार मूल्य ₹822.25 करोड़ बढ़कर ₹5,62,703.42 करोड़ हो गया.

इन दो बैंकों को नुकसान

हालांकि, टॉप-10 की सूची में शामिल दो प्रमुख बैंकों को नुकसान उठाना पड़ा.

एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप ₹20,040.7 करोड़ घटकर ₹15,08,346.39 करोड़ रह गया.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) का बाजार मूल्य ₹9,784.46 करोड़ घटकर ₹7,53,310.70 करोड़ हो गया.

सबसे मूल्यवान कंपनियों की रैंकिंग

मार्केट कैप के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज शीर्ष पर बनी रही. इसके बाद क्रमशः एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, इन्फोसिस, एचयूएल, एलआईसी और बजाज फाइनेंस का स्थान रहा.

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में वैश्विक संकेत, कच्चे तेल की कीमतें और विदेशी निवेशकों की रणनीति बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे.

यह भी पढ़ें- वाइफ के साथ पोस्ट ऑफिस MIS में करें निवेश, हर महीने पाएं लगभग 9 हजार तक की फिक्स्ड इनकम