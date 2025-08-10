Essay Contest 2025

टॉप 10 कंपनियों में से 6 का मार्केट कैप 1.36 लाख करोड़ घटा, रिलायंस को सबसे बड़ा झटका

बीते सप्ताह टॉप 10 कंपनियों में से 6 का मार्केट कैप 1.36 लाख करोड़ घटा, रिलायंस को सबसे बड़ा नुकसान, TCS और LIC को फायदा.

Published : August 10, 2025 at 1:59 PM IST

मुंबई: शेयर बाजार में लगातार छठे सप्ताह गिरावट का सिलसिला जारी रहा, जिससे देश की टॉप 10 सबसे वैल्यूएबल कंपनियों में से छह का मार्केट कैपिटलाइजेशन (मार्केट कैप) घट गया. कुल मिलाकर इन कंपनियों का मार्केट कैप 1,36,151.24 करोड़ रुपये कम हुआ. इस दौरान सबसे बड़ा नुकसान रिलायंस इंडस्ट्रीज को हुआ.

सप्ताह के दौरान बीएसई सेंसेक्स 742.12 अंक यानी 0.92 प्रतिशत गिरकर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 202.05 अंक या 0.82 प्रतिशत नीचे आया. मार्केट में बिकवाली का दबाव बना रहा, जिसका असर प्रमुख कंपनियों के मूल्यांकन पर भी देखने को मिला.

रिलायंस और HDFC Bank को भारी नुकसान
रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 34,710.8 करोड़ रुपये घटकर 18,51,174.59 करोड़ रुपये रह गया. वहीं, HDFC Bank का मार्केट कैप 29,722.04 करोड़ रुपये घटकर 15,14,303.58 करोड़ रुपये हो गया. इसके अलावा ICICI Bank का मूल्यांकन 24,719.45 करोड़ रुपये घटा, जो अब 10,25,495.69 करोड़ रुपये पर आ गया.

इंफोसिस का मार्केट कैप 19,504.31 करोड़ रुपये घटकर 5,91,423.02 करोड़ रुपये और भारती एयरटेल का 15,053.55 करोड़ रुपये घटकर 10,59,850.32 करोड़ रुपये रह गया. हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी 12,441.09 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जिससे इसका मार्केट कैप 5,87,021.88 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

कुछ कंपनियों को मिला फायदा
दूसरी ओर, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का मार्केट कैप 17,678.37 करोड़ रुपये बढ़कर 5,77,187.67 करोड़ रुपये हो गया. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को 11,360.8 करोड़ रुपये का फायदा हुआ और इसका मार्केट कैप 10,97,908.66 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. भारतीय स्टेट बैंक का मार्केट कैप 9,784.46 करोड़ रुपये बढ़कर 7,42,649.34 करोड़ रुपये हो गया, जबकि बजाज फाइनेंस ने 186.43 करोड़ रुपये की मामूली बढ़त दर्ज की.

टॉप 10 कंपनियों की रैंकिंग में बदलाव नहीं
रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट कैप के आधार पर अब भी देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी हुई है. इसके बाद HDFC Bank, TCS, भारती एयरटेल, ICICI Bank, भारतीय स्टेट बैंक, इंफोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, LIC और बजाज फाइनेंस का स्थान रहा.

आने वाले सप्ताह की लिस्टिंग्स पर नजर
नए सप्ताह में 11 अगस्त को BSE SME पर Essex Marine और BLT Logistics के शेयर लिस्ट होंगे, जबकि NSE SME पर Aaradhya Disposal, Parth Electricals, Bhadora Industries और Jyoti Global Plast की लिस्टिंग होगी. 12 अगस्त को Highway Infrastructure का मेनबोर्ड पर डेब्यू होगा. 14 अगस्त को JSW Cement और All Time Plastics के साथ Sawaliya Foods Products और Connplex Cinemas की लिस्टिंग भी हो सकती है.

