ETV Bharat / business

भारत के इस राज्य में रहते हैं सबसे ज्यादा करोड़पति, जानिए आपके यहां हैं कितने अति संपन्न लोग

नई दिल्ली: मर्सिडीज-बेंज हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार, महाराष्ट्र ने खुद को देश के अग्रणी धन सृजन केंद्र के रूप में स्थापित किया है. राज्य में 1,78,600 करोड़पति परिवार हैं, जो इसे संपत्ति के मामले में भारत में पहले स्थान पर रखता है. 2021 से महाराष्ट्र में संपत्ति में 194 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है, जो राज्य की आर्थिक समृद्धि को दर्शाती है.

रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र की संपन्नता को 2020-21 से 55 फीसदी जीएसडीपी वृद्धि ने और मजबूती दी है. अकेले मुंबई में ही 1,42,000 करोड़पति परिवार रहते हैं, जिससे यह शहर भारत की करोड़पति राजधानी बन गया है. भारत में कुल 8,71,700 करोड़पति परिवार हैं, जिनकी संपत्ति 8.5 करोड़ रुपये या उससे अधिक है.

हालांकि, संपत्ति का वितरण असमान है. शीर्ष 10 राज्यों में 79 फीसदी से अधिक करोड़पति परिवार केंद्रित हैं. यह दर्शाता है कि अमीरी अभी भी कुछ क्षेत्रों में केंद्रित है.

शहरों की संपत्ति स्थिति: मुंबई में 1,42,000, दिल्ली में 68,200 और बंगलूरू में 31,600 करोड़पति परिवार हैं. ये तीन महानगर भारत में संपत्ति सृजन की सबसे बड़ी ताकत हैं. हुरुन इंडिया के संस्थापक अनस रहमान जुनैद के अनुसार, पिछले एक दशक में 10 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक संपत्ति वाले परिवारों में 445 फीसदी की वृद्धि हुई है. उन्होंने इसे समृद्धि का लोकतंत्रीकरण बताया, क्योंकि अब अधिक लोग आर्थिक अवसरों का लाभ उठा पा रहे हैं.