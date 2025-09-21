ETV Bharat / business

भारत के इस राज्य में रहते हैं सबसे ज्यादा करोड़पति, जानिए आपके यहां हैं कितने अति संपन्न लोग

पूरे भारत में 8,71,700 करोड़पति परिवार हैं, संपत्ति अधिकांश क्षेत्रों में केंद्रित, शीर्ष 10 राज्यों में 79% से अधिक हिस्सा.

सांकेतिक फोटो (ani)
नई दिल्ली: मर्सिडीज-बेंज हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार, महाराष्ट्र ने खुद को देश के अग्रणी धन सृजन केंद्र के रूप में स्थापित किया है. राज्य में 1,78,600 करोड़पति परिवार हैं, जो इसे संपत्ति के मामले में भारत में पहले स्थान पर रखता है. 2021 से महाराष्ट्र में संपत्ति में 194 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है, जो राज्य की आर्थिक समृद्धि को दर्शाती है.

रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र की संपन्नता को 2020-21 से 55 फीसदी जीएसडीपी वृद्धि ने और मजबूती दी है. अकेले मुंबई में ही 1,42,000 करोड़पति परिवार रहते हैं, जिससे यह शहर भारत की करोड़पति राजधानी बन गया है. भारत में कुल 8,71,700 करोड़पति परिवार हैं, जिनकी संपत्ति 8.5 करोड़ रुपये या उससे अधिक है.

हालांकि, संपत्ति का वितरण असमान है. शीर्ष 10 राज्यों में 79 फीसदी से अधिक करोड़पति परिवार केंद्रित हैं. यह दर्शाता है कि अमीरी अभी भी कुछ क्षेत्रों में केंद्रित है.

शहरों की संपत्ति स्थिति: मुंबई में 1,42,000, दिल्ली में 68,200 और बंगलूरू में 31,600 करोड़पति परिवार हैं. ये तीन महानगर भारत में संपत्ति सृजन की सबसे बड़ी ताकत हैं. हुरुन इंडिया के संस्थापक अनस रहमान जुनैद के अनुसार, पिछले एक दशक में 10 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक संपत्ति वाले परिवारों में 445 फीसदी की वृद्धि हुई है. उन्होंने इसे समृद्धि का लोकतंत्रीकरण बताया, क्योंकि अब अधिक लोग आर्थिक अवसरों का लाभ उठा पा रहे हैं.

1,78,600 करोड़पति परिवारों के साथ महाराष्‍ट्र देश में ऐसा राज्‍य है, (ETV Bharat)

हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उच्च निवल संपत्ति वाले अति-धनाढ्य केवल पांच फीसदी ही हैं और अरबपति केवल 0.01% हैं. इसका मतलब है कि अमीरी फैल रही है, लेकिन यह अभी भी सीमित क्षेत्रों तक ही केंद्रित है.

महाराष्ट्र ने देश में संपत्ति के मामले में नेतृत्व कायम रखा है और मुंबई को करोड़पति राजधानी बना दिया है. दिल्ली, तमिलनाडु और कर्नाटक भी संपत्ति के बड़े केंद्र बनकर उभरे हैं. ये आंकड़े यह दर्शाते हैं कि भारत में धन सृजन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी कुछ प्रमुख महानगर और राज्य इसका बड़ा हिस्सा नियंत्रित कर रहे हैं.

यह रिपोर्ट न केवल आर्थिक समृद्धि को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि देश में धन का वितरण असमान है और नीति निर्धारण के लिए यह महत्वपूर्ण संकेत देता है.

