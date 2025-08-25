सियोल: दक्षिण कोरिया की जानी-मानी हाउसवेयर कंपनी LocknLock ने सोमवार को घोषणा की कि उसने भारत में अपनी सहायक कंपनी (subsidiary) स्थापित कर दी है. कंपनी का लक्ष्य है कि वह दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश में अपनी पकड़ बनाए और स्थानीय उपभोक्ताओं के लिए कस्टमाइज्ड उत्पाद लेकर आए.

कंपनी ने बताया कि भारत में जल्द ही प्रीमियम मेट्रो टंबलर सीरीज का विशेष भारतीय संस्करण लॉन्च किया जाएगा. इस कदम से वह भारत के युवा और तेजी से बढ़ते उपभोक्ता वर्ग को आकर्षित करना चाहती है.

LocknLock इंडिया के प्रमुख जियोंग जे-वोन ने कहा, “भारत में विशाल और युवा उपभोक्ता आधार है, जो विकास की अपार संभावनाएं प्रस्तुत करता है. हम उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता और ऑनलाइन-ऑफलाइन चैनलों के विस्तार के जरिए LocknLock को भारतीय बाजार में प्रीमियम लाइफस्टाइल ब्रांड के रूप में स्थापित करना चाहते हैं.”

फिलहाल LocknLock की सहायक कंपनियां चीन, वियतनाम और अमेरिका समेत सात देशों में सक्रिय हैं. साल 2024 में कंपनी ने मजबूत निर्यात के दम पर 28.9 बिलियन वोन (लगभग 20.85 मिलियन डॉलर) का शुद्ध लाभ कमाया, जबकि पिछले साल इसे 39.85 बिलियन वोन का घाटा हुआ था.

दक्षिण कोरियाई शेयर बाजार में तेजी

इसी बीच दक्षिण कोरिया का शेयर बाजार भी सोमवार को बढ़त के साथ कारोबार करता दिखा. निवेशक अमेरिकी फेडरल रिजर्व की संभावित रेट कट उम्मीदों और सियोल-वॉशिंगटन शिखर सम्मेलन पर नजरें टिकाए हुए थे.

सुबह 11:20 बजे तक कोरिया कॉम्पोज़िट स्टॉक प्राइस इंडेक्स (KOSPI) 30.98 अंक यानी 0.98 प्रतिशत बढ़कर 3,199.71 पर पहुंच गया.

फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने संकेत दिया है कि अगले महीने की बैठक में ब्याज दरों में कटौती संभव है. वहीं, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच सोमवार (अमेरिकी समय) को वाशिंगटन में होने वाले शिखर सम्मेलन से पहले हाल ही में एक व्यापार समझौता हुआ था. इस समझौते के तहत अमेरिका ने दक्षिण कोरियाई सामानों पर रेसिप्रोकल टैरिफ 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिए हैं. इसके बदले सियोल ने 350 बिलियन डॉलर का निवेश और 100 बिलियन डॉलर मूल्य की अमेरिकी ऊर्जा खरीद का वादा किया है.

कुल मिलाकर, LocknLock का भारतीय बाजार में प्रवेश न केवल कंपनी की वैश्विक रणनीति का अहम हिस्सा है, बल्कि यह भारत के उपभोक्ता बाजार की बढ़ती ताकत को भी दर्शाता है.

