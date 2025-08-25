ETV Bharat / business

भारत में कदम रखेगी दक्षिण कोरियाई कंपनी LocknLock, प्रीमियम हाउसवेयर उत्पादों पर रहेगा फोकस - LOCKNLOCK INDIA LAUNCH

दक्षिण कोरियाई कंपनी LocknLock ने भारत में सहायक कंपनी शुरू की. फिलहाल LocknLock की सहायक कंपनियां चीन, वियतनाम, अमेरिका समेत सात देशों में सक्रिय हैं.

Etv Bharat
दक्षिण कोरियाई कंपनी LocknLock ने भारत में सहायक कंपनी शुरू की. (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 25, 2025 at 11:02 AM IST

2 Min Read

सियोल: दक्षिण कोरिया की जानी-मानी हाउसवेयर कंपनी LocknLock ने सोमवार को घोषणा की कि उसने भारत में अपनी सहायक कंपनी (subsidiary) स्थापित कर दी है. कंपनी का लक्ष्य है कि वह दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश में अपनी पकड़ बनाए और स्थानीय उपभोक्ताओं के लिए कस्टमाइज्ड उत्पाद लेकर आए.

कंपनी ने बताया कि भारत में जल्द ही प्रीमियम मेट्रो टंबलर सीरीज का विशेष भारतीय संस्करण लॉन्च किया जाएगा. इस कदम से वह भारत के युवा और तेजी से बढ़ते उपभोक्ता वर्ग को आकर्षित करना चाहती है.

LocknLock इंडिया के प्रमुख जियोंग जे-वोन ने कहा, “भारत में विशाल और युवा उपभोक्ता आधार है, जो विकास की अपार संभावनाएं प्रस्तुत करता है. हम उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता और ऑनलाइन-ऑफलाइन चैनलों के विस्तार के जरिए LocknLock को भारतीय बाजार में प्रीमियम लाइफस्टाइल ब्रांड के रूप में स्थापित करना चाहते हैं.”

फिलहाल LocknLock की सहायक कंपनियां चीन, वियतनाम और अमेरिका समेत सात देशों में सक्रिय हैं. साल 2024 में कंपनी ने मजबूत निर्यात के दम पर 28.9 बिलियन वोन (लगभग 20.85 मिलियन डॉलर) का शुद्ध लाभ कमाया, जबकि पिछले साल इसे 39.85 बिलियन वोन का घाटा हुआ था.

दक्षिण कोरियाई शेयर बाजार में तेजी
इसी बीच दक्षिण कोरिया का शेयर बाजार भी सोमवार को बढ़त के साथ कारोबार करता दिखा. निवेशक अमेरिकी फेडरल रिजर्व की संभावित रेट कट उम्मीदों और सियोल-वॉशिंगटन शिखर सम्मेलन पर नजरें टिकाए हुए थे.

सुबह 11:20 बजे तक कोरिया कॉम्पोज़िट स्टॉक प्राइस इंडेक्स (KOSPI) 30.98 अंक यानी 0.98 प्रतिशत बढ़कर 3,199.71 पर पहुंच गया.

फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने संकेत दिया है कि अगले महीने की बैठक में ब्याज दरों में कटौती संभव है. वहीं, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच सोमवार (अमेरिकी समय) को वाशिंगटन में होने वाले शिखर सम्मेलन से पहले हाल ही में एक व्यापार समझौता हुआ था. इस समझौते के तहत अमेरिका ने दक्षिण कोरियाई सामानों पर रेसिप्रोकल टैरिफ 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिए हैं. इसके बदले सियोल ने 350 बिलियन डॉलर का निवेश और 100 बिलियन डॉलर मूल्य की अमेरिकी ऊर्जा खरीद का वादा किया है.

कुल मिलाकर, LocknLock का भारतीय बाजार में प्रवेश न केवल कंपनी की वैश्विक रणनीति का अहम हिस्सा है, बल्कि यह भारत के उपभोक्ता बाजार की बढ़ती ताकत को भी दर्शाता है.

यह भी पढ़ें- भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को दिखी मजबूती, निफ्टी 24,941 और सेंसेक्स 81,558 पर

सियोल: दक्षिण कोरिया की जानी-मानी हाउसवेयर कंपनी LocknLock ने सोमवार को घोषणा की कि उसने भारत में अपनी सहायक कंपनी (subsidiary) स्थापित कर दी है. कंपनी का लक्ष्य है कि वह दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश में अपनी पकड़ बनाए और स्थानीय उपभोक्ताओं के लिए कस्टमाइज्ड उत्पाद लेकर आए.

कंपनी ने बताया कि भारत में जल्द ही प्रीमियम मेट्रो टंबलर सीरीज का विशेष भारतीय संस्करण लॉन्च किया जाएगा. इस कदम से वह भारत के युवा और तेजी से बढ़ते उपभोक्ता वर्ग को आकर्षित करना चाहती है.

LocknLock इंडिया के प्रमुख जियोंग जे-वोन ने कहा, “भारत में विशाल और युवा उपभोक्ता आधार है, जो विकास की अपार संभावनाएं प्रस्तुत करता है. हम उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता और ऑनलाइन-ऑफलाइन चैनलों के विस्तार के जरिए LocknLock को भारतीय बाजार में प्रीमियम लाइफस्टाइल ब्रांड के रूप में स्थापित करना चाहते हैं.”

फिलहाल LocknLock की सहायक कंपनियां चीन, वियतनाम और अमेरिका समेत सात देशों में सक्रिय हैं. साल 2024 में कंपनी ने मजबूत निर्यात के दम पर 28.9 बिलियन वोन (लगभग 20.85 मिलियन डॉलर) का शुद्ध लाभ कमाया, जबकि पिछले साल इसे 39.85 बिलियन वोन का घाटा हुआ था.

दक्षिण कोरियाई शेयर बाजार में तेजी
इसी बीच दक्षिण कोरिया का शेयर बाजार भी सोमवार को बढ़त के साथ कारोबार करता दिखा. निवेशक अमेरिकी फेडरल रिजर्व की संभावित रेट कट उम्मीदों और सियोल-वॉशिंगटन शिखर सम्मेलन पर नजरें टिकाए हुए थे.

सुबह 11:20 बजे तक कोरिया कॉम्पोज़िट स्टॉक प्राइस इंडेक्स (KOSPI) 30.98 अंक यानी 0.98 प्रतिशत बढ़कर 3,199.71 पर पहुंच गया.

फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने संकेत दिया है कि अगले महीने की बैठक में ब्याज दरों में कटौती संभव है. वहीं, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच सोमवार (अमेरिकी समय) को वाशिंगटन में होने वाले शिखर सम्मेलन से पहले हाल ही में एक व्यापार समझौता हुआ था. इस समझौते के तहत अमेरिका ने दक्षिण कोरियाई सामानों पर रेसिप्रोकल टैरिफ 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिए हैं. इसके बदले सियोल ने 350 बिलियन डॉलर का निवेश और 100 बिलियन डॉलर मूल्य की अमेरिकी ऊर्जा खरीद का वादा किया है.

कुल मिलाकर, LocknLock का भारतीय बाजार में प्रवेश न केवल कंपनी की वैश्विक रणनीति का अहम हिस्सा है, बल्कि यह भारत के उपभोक्ता बाजार की बढ़ती ताकत को भी दर्शाता है.

यह भी पढ़ें- भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को दिखी मजबूती, निफ्टी 24,941 और सेंसेक्स 81,558 पर

For All Latest Updates

TAGGED:

SOUTH KOREAN HOUSEWARE COMPANYJEOUNG JAE WON STATEMENTYOUTHFUL CONSUMER BASE INDIAINDIA CONSUMER MARKET GROWTHLOCKNLOCK INDIA LAUNCH

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

भारत वहीं से तेल खरीदेगा जहां उसे सबसे अच्छा सौदा मिलेगा: रूस में भारतीय दूत

भारत कर सकेगा ट्रंप के कृषि शुल्कों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल, जानिए कैसे

भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को दिखी मजबूती, निफ्टी 24,941 और सेंसेक्स 81,558 पर

सस्ती कीमत पर लॉन्च हुई शानदार लुक्स वाली Renault Kiger Facelift, जानें क्या हैं फीचर्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.