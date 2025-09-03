ETV Bharat / business

जीएसटी काउंसिल की बैठक, कौन-कौन से सामान होंगे सस्ते, मंथन जारी - GST COUNCIL MEETING

GST Council meeting
जीएसटी काउंसिल की बैठक (X-Account, Ministry of Finance)
Published : September 3, 2025 at 1:22 PM IST

Updated : September 3, 2025 at 3:20 PM IST

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक. बैठक में अलग-अलग राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं. क्या जीएसटी रेट घटेगा, क्या राज्य सरकारें इसके लिए तैयार हो जाएंगी, इन सवालों पर विचार जारी है. पीएम मोदी ने लाल किले से जीएसटी स्लैब में बदलाव की घोषणा की थी.

3:17 PM, 3 Sep 2025 (IST)

किन-किन वस्तुओं की होंगी कीमतें कम, काउंसिल कर रहा विचार

जीएसटी की बैठक में जिन मुद्दों पर विचार किया जा रहा है, वे कुछ इस तरह से हैं.

प्रस्तावित सुधारों में मौजूदा 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के कर स्लैब को हटाकर केवल पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो कर दरें रखना प्रमुख है. इसके अलावा कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की विशेष दर से कर लिया जाएगा.

प्रस्ताव के अनुसार 12 प्रतिशत की श्रेणी में आने वाली 99 प्रतिशत वस्तुएं जैसे मक्खन, फलों के रस और सूखे मेवे पांच प्रतिशत कर दर में आ जाएंगी. इसके अलावा घी, मेवे, पीने का पानी (20 लीटर), नमकीन, कुछ जूते और परिधान, दवाइयां और चिकित्सकीय उपकरण जैसी ज्यादातर आम इस्तेमाल की वस्तुओं को 12 प्रतिशत से पांच प्रतिशत कर स्लैब में लाने की संभावना है. पेंसिल, साइकिल, छाते से लेकर हेयर पिन जैसी आम उपयोग की वस्तुओं को भी पांच प्रतिशत के स्लैब में लाया जा सकता है.

कुछ श्रेणी के टीवी, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर जैसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की कीमतों में कमी होने की भी संभावना है, क्योंकि इन पर मौजूदा 28 प्रतिशत की तुलना में 18 प्रतिशत की दर से कर लगाया जा सकता है.

वाहनों पर इस समय 28 प्रतिशत की उच्चतम दर और क्षतिपूर्ति उपकर लागू है, लेकिन अब उन पर अलग-अलग दरें लागू हो सकती हैं। शुरुआती स्तर की कारों पर 18 प्रतिशत की दर लागू होगी जबकि एसयूवी व लक्जरी कारों पर 40 प्रतिशत की विशेष दर लागू होगी.

इसके अलावा 40 प्रतिशत की विशेष दर अवगुणों से संबंधित वस्तुओं, जैसे तंबाकू, पान मसाला और सिगरेट पर भी लागू होगी. इस श्रेणी के लिए इस दर के ऊपर एक अतिरिक्त कर भी लगाया जा सकता है.

पश्चिम बंगाल जैसे विपक्षी राज्यों ने मांग की है कि 40 प्रतिशत की दर के ऊपर लगाया गया कोई भी कर राज्यों के साथ साझा किया जाना चाहिए, ताकि उनके राजस्व घाटे की भरपाई की जा सके। विपक्षी दलों के शासन वाले आठ राज्यों में हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल शामिल हैं. वहीं आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पय्यावुला केशव ने कहा कि उनका राज्य केंद्र के जीएसटी दर प्रस्तावों का समर्थन कर रहा है.

2:25 PM, 3 Sep 2025 (IST)

बीमा सेक्टर को लेकर आ सकती हैं नई दरें, इसी महीने हो सकती है अधिसूचना जारी

जीसटी काउंसिल की बैठक में इंश्युरेंस सेक्टर पर भी विचार किया जा रहा है. क्या इन पर जीएसटी की दरों को कम किया जा सकता है, जिससे कि राज्यों को नुकसान न हो. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस पर सहमति बनने के आसार हैं और नई दरों को लेकर इसी महीने अधिसूचना आ सकती है.

2:02 PM, 3 Sep 2025 (IST)

शैंपू, टीवी, फ्रिज, टूथपेस्ट जैसे आइटम हो सकते हैं सस्ते

जीएसटी काउंसिल की बैठक में जिन सामानों पर कम जीएसटी लगाने को लेकर चर्चा की जा रही है, उनमें छोटी कारें, एसी, टीवी, फ्रिज, टूथपेस्ट और शैंपू जैसे आइटम भी शामिल हैं. इनमें से कई सामानों पर 28 फीसदी तक का जीएसटी लगता है. काउंसिल इस पर विचार कर रहा है कि क्या इन्हें 18 फीसदी के स्लैब में लाया जा सकता है या नहीं. यदि राज्य सरकारें इसके लिए तैयार हो जाती हैं, तो आम लोगों को राहत मिल सकती है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकारों को इस फैसले से नुकसान उठाना पड़ेगा.

1:57 PM, 3 Sep 2025 (IST)

कैंसर के लिए दी जाने वाली दवा हो सकती है सस्ती

कैंसर के लिए 36 दवाओं की जो सूची उपलब्ध है, उनकी कीमतें कम हो सकती हैं. इनमें से कुछ दवाओं पर इस समय 5 फीसदी का जीएसटी लगता है. काउंसिल इस पर विचार कर रहा है क्या इन्हें जीएसटी के दायरे से बाहर लाया जाए या नहीं. यदि इन्हें जीएसटी लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा, तो इन दवाओं की कीमतें कम हो जाएंगी.

1:45 PM, 3 Sep 2025 (IST)

2500 रु. से सस्ते जूते और कपड़े पर 5 फीसदी जीएसटी संभव

जीएसटी काउंसिल की बैठक में जिन मुद्दों पर विचार किया जा रहा है, उनमें परिधान और जूते भी शामिल हैं. ये दोनों ही सामान आमलोगों से सीधे ही जुड़े हैं. मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जिन जूतों की कीमतें 2500 रु. से अधिक होंगे, उन पर 18 फीसदी का जीएसटी लग सकता है, जबकि उनसे कम कीमत पर पांच फीसदी का जीएसटी लगेगा. इस समय एक हजार रुपये से ऊपर के सभी जूतों पर 18 फीसदी का जीएसटी लगता है. इसी तरह से कपड़ों को लेकर भी विचार किया जा रहा है. यदि ऐसा होता है, तो आमलोगों को राहत मिल सकती है.

1:11 PM, 3 Sep 2025 (IST)

जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री मौजूद

जीएसटी काउंसिल ने स्वचालित रिटर्न दाखिल करने की व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव रखा. इस बैठक में 20 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले लग्जरी इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर की दर मौजूदा पांच फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी करने का भी प्रस्ताव है. हालांकि, इस सिफारिश का इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं ने विरोध किया है. उनकी भी इस बैठक पर नजर बनी हुई है.

