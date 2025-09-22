GST 2.0: 40% जीएसटी स्लैब में आने वाली ये वस्तुएं हुईं महंगी, देखें पूरी लिस्ट

ETV Bharat / business

नई दिल्ली: जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर सोमवार से लागू हो गई हैं. आज से दो मुख्य टैक्स स्लैब- 5% और 18% के साथ 40% की नई कर दर प्रभावी हो गई. एक तरफ, जहां कार और बाइक जैसी महंगी वस्तुओं से लेकर दैनिक और घरेलू उपयोग के सामान तक, अधिकांश उत्पाद सस्ते होने की उम्मीद है, वहीं 40% के नए टैक्स स्लैब से कुछ चीजें महंगी होने वाली हैं, खासकर विलासिता की वस्तुएं और सिन गुड्स (हानिकारक वस्तुएं). इनमें शीतल पेय, लग्जरी वाहन, नौकाएं और तंबाकू उत्पाद शामिल हैं.

40% जीएसटी स्लैब विभिन्न क्षेत्रों के प्रीमियम उत्पादों पर लागू होगा, जिससे बहुत सी वस्तुएं उपभोक्ताओं के लिए और भी महंगे हो जाएंगी. नए स्लैब के तहत, सभी प्रकार के सोडा वाटर (aerated water), कार्बोनेटेड पेय, कैफीनयुक्त पेय और बिना अल्कोहल वाले फ्लेवर्ड पेय पर सबसे अधिक जीएसटी दर लागू होगी. इसमें बाजार में आमतौर पर उपलब्ध शीतल पेय और ऊर्जा पेय पदार्थों की विस्तृत श्रृंखला शामिल है.

40% टैक्स लग्जरी वाहनों पर भी लागू होगा. इसमें 1,200 सीसी से ज्यादा इंजन क्षमता और 4,000 मिमी से ज्यादा लंबाई वाली कारें, और 350 सीसी से ज्यादा क्षमता वाली बाइक्स शामिल हैं. इन श्रेणियों में आमतौर पर हाई-एंड सेडान, एसयूवी और प्रीमियम बाइक शामिल हैं.

इसके अलावा, निजी इस्तेमाल वाले लग्जरी परिवहन वाहन जैसे नौकाएं, निजी विमान और रेसिंग कारें भी इसी टैक्स स्लैब के अंतर्गत आएंगी. हालांकि, इन पर 40% टैक्स केवल तभी लगेगा जब इनका इस्तेमाल निजी या मनोरंजन के लिए किया जाएगा, न कि व्यावसायिक उपयोग के लिए.

40% जीएसटी स्लैब में आने वाली प्रमुख वस्तुएं

इन वस्तुओं पर नई दर प्रभावीइन पर भविष्य में लगेगा टैक्स
एरेटेड वाटरपान मसाला
कार्बोनेटेड ड्रिंक्सगुटखा
कैफीनयुक्त पेयसिगरेट
गैर-अल्कोहलिक स्वाद वाले पेयचबाने वाला तंबाकू
शीतल पेयजर्दा
ऊर्जा पेयकच्चा तंबाकू
350 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली बाइक्सबीड़ी
1,200 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली कारें
4000 मिमी से अधिक लंबी कारें
नौकाएं (निजी उपयोग के लिए)
निजी विमान
रेसिंग कारें (निजी उपयोग के लिए)

सिन गुड्स पर मौजूदा कर व्यवस्था जारी
हालांकि पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, चबाने वाला तंबाकू, जर्दा, कच्चा तंबाकू और बीड़ी जैसी हानिकारक वस्तुओं के लिए 40% टैक्स दर निर्धारित की गई है, लेकिन इन उत्पादों पर उच्च कर तुरंत लागू नहीं किया जाएगा. जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि तंबाकू और संबंधित उत्पादों पर मौजूदा कर व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक कि मौजूदा क्षतिपूर्ति-संबंधी ऋणों का पूरा भुगतान नहीं हो जाता.

सिन गुड्स, जिन पर पहले से ही आधार जीएसटी दर के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति उपकर लगता है, पर फिलहाल इसी व्यवस्था के तहत कर लगता रहेगा. वित्त मंत्री सीतारमण ने घोषणा की, "नया 40% जीएसटी स्लैब आखिरकार सिन गुड्स पर लागू होगा, लेकिन महामारी-संबंधी राजस्व क्षतिपूर्ति के लिए लिए गए ऋणों और ब्याज का पूरा भुगतान करने के बाद ही."

