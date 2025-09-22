ETV Bharat / business

GST 2.0: 40% जीएसटी स्लैब में आने वाली ये वस्तुएं हुईं महंगी, देखें पूरी लिस्ट

नई दिल्ली: जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर सोमवार से लागू हो गई हैं. आज से दो मुख्य टैक्स स्लैब- 5% और 18% के साथ 40% की नई कर दर प्रभावी हो गई. एक तरफ, जहां कार और बाइक जैसी महंगी वस्तुओं से लेकर दैनिक और घरेलू उपयोग के सामान तक, अधिकांश उत्पाद सस्ते होने की उम्मीद है, वहीं 40% के नए टैक्स स्लैब से कुछ चीजें महंगी होने वाली हैं, खासकर विलासिता की वस्तुएं और सिन गुड्स (हानिकारक वस्तुएं). इनमें शीतल पेय, लग्जरी वाहन, नौकाएं और तंबाकू उत्पाद शामिल हैं.

40% जीएसटी स्लैब विभिन्न क्षेत्रों के प्रीमियम उत्पादों पर लागू होगा, जिससे बहुत सी वस्तुएं उपभोक्ताओं के लिए और भी महंगे हो जाएंगी. नए स्लैब के तहत, सभी प्रकार के सोडा वाटर (aerated water), कार्बोनेटेड पेय, कैफीनयुक्त पेय और बिना अल्कोहल वाले फ्लेवर्ड पेय पर सबसे अधिक जीएसटी दर लागू होगी. इसमें बाजार में आमतौर पर उपलब्ध शीतल पेय और ऊर्जा पेय पदार्थों की विस्तृत श्रृंखला शामिल है.

40% टैक्स लग्जरी वाहनों पर भी लागू होगा. इसमें 1,200 सीसी से ज्यादा इंजन क्षमता और 4,000 मिमी से ज्यादा लंबाई वाली कारें, और 350 सीसी से ज्यादा क्षमता वाली बाइक्स शामिल हैं. इन श्रेणियों में आमतौर पर हाई-एंड सेडान, एसयूवी और प्रीमियम बाइक शामिल हैं.

इसके अलावा, निजी इस्तेमाल वाले लग्जरी परिवहन वाहन जैसे नौकाएं, निजी विमान और रेसिंग कारें भी इसी टैक्स स्लैब के अंतर्गत आएंगी. हालांकि, इन पर 40% टैक्स केवल तभी लगेगा जब इनका इस्तेमाल निजी या मनोरंजन के लिए किया जाएगा, न कि व्यावसायिक उपयोग के लिए.