30 नवंबर तक जमा करें जीवन प्रमाण पत्र, नहीं तो रोक दी जाएगी पेंशन!

नई दिल्ली: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य सरकारी संस्थानों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) अनिवार्य है. यह एक बायोमेट्रिक-आधारित डिजिटल प्रमाण पत्र है, जो पेंशन वितरण एजेंसी को यह पुष्टि करता है कि पेंशनभोगी अभी भी जीवित हैं.

यह प्रमाण पत्र पूरा एक वर्ष मान्य होता है. यदि इसे 30 नवंबर तक जमा नहीं किया गया, तो दिसंबर से पेंशन तुरंत रोक दी जाएगी. हालांकि, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद में प्रमाण पत्र जमा करने पर बंधित पेंशन सहित पूरी राशि आपके खाते में credited कर दी जाएगी. 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों के लिए अंतिम तिथि 30 नवंबर है, जबकि 60 से 80 वर्ष आयु के लिए जमा करने की अवधि 1 नवंबर से 30 नवंबर है.

डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र कैसे जमा करें

पेंशनभोगी Jeevan Pramaan ऐप का उपयोग करके डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. यह ऐप बैंक या पोस्ट ऑफिस से डाउनलोड किया जा सकता है. आप नज़दीकी Jeevan Pramaan केंद्र, बैंक या CSC में जाकर भी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. आवश्यक दस्तावेज़ों में आधार नंबर, बैंक विवरण, PPO नंबर और मोबाइल नंबर शामिल होंगे.