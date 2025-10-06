30 नवंबर तक जमा करें जीवन प्रमाण पत्र, नहीं तो रोक दी जाएगी पेंशन!
यह प्रमाण पत्र पूरा एक वर्ष मान्य होता है. यदि इसे 30 नवंबर तक जमा नहीं किया गया, तो दिसंबर से पेंशन रोक दी जाएगी.
नई दिल्ली: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य सरकारी संस्थानों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) अनिवार्य है. यह एक बायोमेट्रिक-आधारित डिजिटल प्रमाण पत्र है, जो पेंशन वितरण एजेंसी को यह पुष्टि करता है कि पेंशनभोगी अभी भी जीवित हैं.
यह प्रमाण पत्र पूरा एक वर्ष मान्य होता है. यदि इसे 30 नवंबर तक जमा नहीं किया गया, तो दिसंबर से पेंशन तुरंत रोक दी जाएगी. हालांकि, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद में प्रमाण पत्र जमा करने पर बंधित पेंशन सहित पूरी राशि आपके खाते में credited कर दी जाएगी. 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों के लिए अंतिम तिथि 30 नवंबर है, जबकि 60 से 80 वर्ष आयु के लिए जमा करने की अवधि 1 नवंबर से 30 नवंबर है.
डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र कैसे जमा करें
पेंशनभोगी Jeevan Pramaan ऐप का उपयोग करके डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. यह ऐप बैंक या पोस्ट ऑफिस से डाउनलोड किया जा सकता है. आप नज़दीकी Jeevan Pramaan केंद्र, बैंक या CSC में जाकर भी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. आवश्यक दस्तावेज़ों में आधार नंबर, बैंक विवरण, PPO नंबर और मोबाइल नंबर शामिल होंगे.
- ऐप पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
आधिकारिक Jeevan Pramaan ऐप डाउनलोड करें और “Registration” लिंक पर क्लिक करें.
- आधार नंबर, नाम, बैंक खाता संख्या, PPO और मोबाइल नंबर दर्ज करें.
- OTP भेजें और मोबाइल पर प्राप्त OTP दर्ज करें.
- आधार से जुड़े बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन) से पहचान सत्यापित करें.
- सफल सबमिशन के बाद आपको विशेष Jeevan Pramaan ID मिलेगी.
प्रमाण पत्र ऑनलाइन जेनरेट करना
- ऐप में लॉगिन करें, ‘Generate Jeevan Pramaan’ विकल्प चुनें.
- आधार और मोबाइल नंबर दर्ज करें, OTP भरें.
- PPO नंबर, पेंशन एजेंसी का नाम और अन्य विवरण भरें.
- फेस स्कैन के लिए अनुमति दें. निर्देश पढ़कर ‘Proceed’ पर क्लिक करें.
- फेस स्कैन के बाद प्रमाण पत्र डाउनलोड करने का विकल्प सक्रिय हो जाएगा और मोबाइल पर कन्फ़र्मेशन SMS आएगा.
पोस्टमैन से घर पर जमा करें
डिजिटल प्रक्रिया में असुविधा होने पर India Post Payments Bank (IPPB) की यह सेवा उपलब्ध है. पेंशनभोगी पोस्टमैन को घर बुलाकर बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. यह सुविधा वरिष्ठ नागरिकों के लिए आसान और सुरक्षित है.
जीवन प्रमाण पत्र जमा करते समय सावधानी
- अपना आधार नंबर, OTP, फिंगरप्रिंट या आइरिस किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें.
- हमेशा विश्वसनीय केंद्र (बैंक, पोस्ट ऑफिस, CSC) पर ही सत्यापन करवाएं.
- केवल आधिकारिक ऐप डाउनलोड करें और फर्जी ऐप से बचें.
- “Your Life Certificate has failed” जैसे लिंक पर क्लिक न करें.
- सार्वजनिक Wi-Fi या साइबर कैफे का उपयोग न करें, ताकि डेटा सुरक्षित रहे.
समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा करना पेंशनर के लिए अत्यंत आवश्यक है, ताकि उनकी पेंशन निरंतर और बिना रुकावट जारी रहे.
