LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के शेयरों ने ट्रेडिंग में 50% से अधिक की छलांग लगाई
एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के शेयर आईपीओ प्राइस से 50% अधिक खुले, कंपनी की वैल्यू दक्षिण कोरियाई पैरेंट से ज्यादा हुई.
Published : October 14, 2025 at 5:38 PM IST
नई दिल्ली: एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के शेयरों ने अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत धमाकेदार तरीके से की है. आईपीओ प्राइस ₹1140 के मुकाबले आज शेयर 50.4% प्रीमियम पर खुले, जो इस कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है. इस तेजी के साथ कंपनी का मार्केट कैप लगभग $13.07 बिलियन यानी करीब ₹1.15 लाख करोड़ तक पहुंच गया है. यह वैल्यू दक्षिण कोरियाई पैरेंट कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट कैप से भी अधिक है, जो कि लगभग $10 बिलियन (₹8800 करोड़) है. इस तरह एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी मजबूती साबित कर दी है.
इस आईपीओ को 2008 के बाद सबसे अधिक मांग मिली थी. एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की यह लिस्टिंग 2021 में ज़ोमैटो (अब एटर्नल) के बाद सबसे सफल आईपीओ मानी जा रही है. इस आईपीओ ने निवेशकों का भरोसा जीता है और कंपनी की ब्रांड वैल्यू को और मजबूत किया है.
ब्रोकरेज फर्म प्रभुदास लीलाधर ने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया को "खरीदारी" की रेटिंग दी है और ₹1780 का टारगेट प्राइस सेट किया है. उनका मानना है कि कंपनी का मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और प्रीमियम ब्रांड पोजिशनिंग इसे विभिन्न उत्पाद श्रेणियों में लीडरशिप प्रदान करता है. इसके साथ ही, कंपनी की क्षमता विस्तार, बी2बी बिजनेस, और एएमसी (वार्षिक सेवा अनुबंध) पर ध्यान देने से वित्त वर्ष 2025-28 के बीच राजस्व, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और मुनाफा में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है.
मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया को खरीदारी की रेटिंग दी है और ₹1800 का टारगेट प्राइस दिया है. उनका कहना है कि मजबूत रिटर्न रेशियो, बेहतर ऑपरेटिंग कैश फ्लो और स्थानीयकरण पर कंपनी का फोकस इसे उच्च मूल्यांकन पर ट्रेड करने योग्य बनाता है. इसके अलावा, भारत के होम अप्लायंसेज और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार का 2024 से 2029 के बीच 14% की सालाना वृद्धि दर से बढ़ने का अनुमान है, जिससे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया को फायदा होगा.
एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के आईपीओ को निवेशकों का जबरदस्त रिस्पांस मिला था, जो वर्ष 2022 के एलआईसी, पेटीएम और ज़ोमैटो जैसे बड़े आईपीओ को भी पीछे छोड़ गया. कंपनी का वैल्यूएशन लगभग $873 मिलियन के टारगेट से ऊपर पहुंच गया है और यह इसके लिस्टेड प्रतिस्पर्धियों जैसे व्हर्लपूल, वोल्टास और हैवेल्स की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है.
इस शानदार शुरुआत से साफ है कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की भारतीय बाजार में मजबूत पकड़ बन रही है और निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है. कंपनी के लिए यह समय तेजी से विस्तार करने और बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने का है.
