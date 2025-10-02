ETV Bharat / business

इस तारीख को खुलेगा LG Electronics का IPO, प्राइस बैंड ₹1140 हुआ तय, देखें अन्य डिटेल

7 अक्टूबर को खुलेगा LG Electronics का ₹11,607 करोड़ IPO, प्राइस बैंड तय ( getty image )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 2, 2025 at 12:35 PM IST 2 Min Read

हैदराबाद: दक्षिण कोरिया की मशहूर कंपनी LG Electronics की भारतीय यूनिट, LG Electronics India, अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के लिए पूरी तरह तैयार है. कंपनी ने अपने आईपीओ का प्राइस बैंड ₹1,080 से ₹1,140 प्रति शेयर तय किया है. इस आईपीओ के जरिए ऊपरी प्राइस बैंड पर ₹11,607 करोड़ जुटाए जाएंगे. यह पूरी तरह से ऑफर-फॉर-सेल (OFS) है, यानी प्रमोटर अपनी 10.18 करोड़ इक्विटी शेयर बेचेंगे और भारतीय यूनिट को कोई फंड नहीं मिलेगा. IPO शेड्यूल एंकर बुक: संस्थागत निवेशकों के लिए 6 अक्टूबर को खुला.

पब्लिक सब्सक्रिप्शन: 7 से 9 अक्टूबर तक.

शेयर आवंटन: 10 अक्टूबर तक पूरा.

लिस्टिंग: 14 अक्टूबर से स्टॉक एक्सचेंजों पर. कर्मचारियों को विशेष लाभ

कंपनी ने 2.1 लाख शेयर कर्मचारियों के लिए रिजर्व किए हैं. उन्हें फाइनल इश्यू प्राइस पर ₹108 प्रति शेयर की छूट मिलेगी.