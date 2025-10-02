ETV Bharat / business

इस तारीख को खुलेगा LG Electronics का IPO, प्राइस बैंड ₹1140 हुआ तय, देखें अन्य डिटेल

LG Electronics India का IPO ₹1,080-1,140 प्रति शेयर पर 7-9 अक्टूबर को खुल रहा है, रिटेल और संस्थागत निवेशकों के लिए आकर्षक अवसर है.

7 अक्टूबर को खुलेगा LG Electronics का ₹11,607 करोड़ IPO, प्राइस बैंड तय (getty image)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 2, 2025 at 12:35 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: दक्षिण कोरिया की मशहूर कंपनी LG Electronics की भारतीय यूनिट, LG Electronics India, अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के लिए पूरी तरह तैयार है. कंपनी ने अपने आईपीओ का प्राइस बैंड ₹1,080 से ₹1,140 प्रति शेयर तय किया है. इस आईपीओ के जरिए ऊपरी प्राइस बैंड पर ₹11,607 करोड़ जुटाए जाएंगे. यह पूरी तरह से ऑफर-फॉर-सेल (OFS) है, यानी प्रमोटर अपनी 10.18 करोड़ इक्विटी शेयर बेचेंगे और भारतीय यूनिट को कोई फंड नहीं मिलेगा.

IPO शेड्यूल

  • एंकर बुक: संस्थागत निवेशकों के लिए 6 अक्टूबर को खुला.
  • पब्लिक सब्सक्रिप्शन: 7 से 9 अक्टूबर तक.
  • शेयर आवंटन: 10 अक्टूबर तक पूरा.
  • लिस्टिंग: 14 अक्टूबर से स्टॉक एक्सचेंजों पर.

कर्मचारियों को विशेष लाभ
कंपनी ने 2.1 लाख शेयर कर्मचारियों के लिए रिजर्व किए हैं. उन्हें फाइनल इश्यू प्राइस पर ₹108 प्रति शेयर की छूट मिलेगी.

निवेश की शर्तें

  • निवेशक कम से कम 13 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं.
  • इसके बाद 13 के मल्टिपल में आवेदन किया जा सकता है.
  • रिटेल निवेशकों के लिए न्यूनतम निवेश ₹14,820, अधिकतम 169 शेयर (₹1,92,660).
  • रिटेल निवेश की सीमा ₹2 लाख तक.
  • शेयर आवंटन
  • 50% योग्य संस्थागत खरीदारों (QIB) के लिए.
  • 15% गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) के लिए.
  • 35% रिटेल निवेशकों के लिए.

कंपनी का कारोबार
LG Electronics India घरेलू उपकरण और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, वॉटर प्यूरीफायर, डिशवॉशर और माइक्रोवेव ओवन बनाती है. इसकी प्रतिस्पर्धा Blue Star, Voltas, Havells और Whirlpool से है. भारत में ऑफलाइन चैनल में यह मार्केट लीडर होने का दावा करती है.

वित्तीय प्रदर्शन (जून 2025 तिमाही)

  • मुनाफा: ₹513.3 करोड़, 24.5% घटकर.
  • आय: ₹6,262.9 करोड़, 2.3% की गिरावट.
  • EBITDA: ₹716.3 करोड़, 25.2% गिरावट.
  • मार्जिन: 11.43%, 351 आधार अंक की कमी.

आईपीओ का प्रबंधन
इस आईपीओ का मैनेजमेंट बड़े निवेश बैंकों के माध्यम से किया जा रहा है, जिनमें Axis Capital, Citigroup Global Markets India, Morgan Stanley India, JP Morgan India और BofA Securities India शामिल हैं. कुल मिलाकर, LG Electronics India का यह IPO निवेशकों के लिए अवसर और जोखिम दोनों पेश करता है. निवेशकों को बाजार की स्थिति और कंपनी के प्रदर्शन पर ध्यान रखते हुए ही निवेश करना चाहिए.

यह भी पढ़ें- टाटा कैपिटल का IPO 6 अक्टूबर को खुलेगा, मूल्य दायरा 310-326 रुपये प्रति शेयर

