Lenskart इस साल के सबसे बड़े IPO के लिए तैयार, नवंबर में होगी लॉन्चिंग

हैदराबाद: चश्मों की दिग्गज कंपनी लेंसकार्ट इस साल के सबसे बड़े आईपीओ के लिए पूरी तरह तैयार हो गई है. बैंकर्स की जानकारी के मुताबिक, कंपनी नवंबर के पहले सप्ताह में करीब 8,000 करोड़ रुपये का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) लॉन्च करेगी. यह 2025 का चौथा सबसे बड़ा आईपीओ होगा, जो टाटा कैपिटल, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद आता है. निवेशकों में बड़े आईपीओ को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है, और लेंसकार्ट इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता है.

सूत्रों के अनुसार, कंपनी अक्टूबर के अंत तक प्राइस बैंड की घोषणा कर सकती है, जबकि नवंबर की शुरुआत में आईपीओ खुल जाएगा. इसी महीने ब्रोकरेज फर्म ग्रोव भी अपना 7,000 करोड़ रुपये का आईपीओ लॉन्च करने की तैयारी में है. लेंसकार्ट के इस आईपीओ के लिए कोटक महिंद्रा कैपिटल, मॉर्गन स्टेनली, सिटी, अवेंडस और एक्सिस कैपिटल जैसे बड़े बैंक लीड मैनेजर्स होंगे.

आईपीओ के तहत कुल 8,000 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे, जिसमें से 2,150 करोड़ रुपये नई इश्यू के माध्यम से जुटाए जाएंगे, जबकि बाकी 13.23 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए मौजूदा शेयरधारकों द्वारा बेचे जाएंगे. इस OFS में प्रमोटर्स पयुष बंसल, नेहा बंसल, अमित चौधरी और सुमीत कपाही के शेयर शामिल होंगे. साथ ही कुछ प्राइवेट इक्विटी फर्म्स भी अपने शेयर बेचेंगी.

लेंसकार्ट ने वित्त वर्ष 2025 में जबरदस्त वित्तीय प्रदर्शन किया है. जहां पिछले साल कंपनी को 10 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था, वहीं इस साल कंपनी ने 297 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया है. राजस्व में भी 22 फीसदी की वृद्धि हुई है और यह 6,652 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष के 5,428 करोड़ रुपये से काफी ज्यादा है. इस वृद्धि का श्रेय कंपनी की मजबूत बिक्री और ऑपरेशंस को जाता है.