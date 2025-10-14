ETV Bharat / business

Lenskart इस साल के सबसे बड़े IPO के लिए तैयार, नवंबर में होगी लॉन्चिंग

लेंसकार्ट नवंबर में लगभग 8,000 करोड़ रुपये का आईपीओ लॉन्च करेगा.कंपनी ने FY25 में 297 करोड़ रुपये का लाभ और 22% राजस्व वृद्धि दर्ज की.

लेंसकार्ट नवंबर में लगभग 8,000 करोड़ रुपये का आईपीओ लॉन्च करेगा. (Getty Image)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 14, 2025 at 11:17 AM IST

हैदराबाद: चश्मों की दिग्गज कंपनी लेंसकार्ट इस साल के सबसे बड़े आईपीओ के लिए पूरी तरह तैयार हो गई है. बैंकर्स की जानकारी के मुताबिक, कंपनी नवंबर के पहले सप्ताह में करीब 8,000 करोड़ रुपये का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) लॉन्च करेगी. यह 2025 का चौथा सबसे बड़ा आईपीओ होगा, जो टाटा कैपिटल, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद आता है. निवेशकों में बड़े आईपीओ को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है, और लेंसकार्ट इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता है.

सूत्रों के अनुसार, कंपनी अक्टूबर के अंत तक प्राइस बैंड की घोषणा कर सकती है, जबकि नवंबर की शुरुआत में आईपीओ खुल जाएगा. इसी महीने ब्रोकरेज फर्म ग्रोव भी अपना 7,000 करोड़ रुपये का आईपीओ लॉन्च करने की तैयारी में है. लेंसकार्ट के इस आईपीओ के लिए कोटक महिंद्रा कैपिटल, मॉर्गन स्टेनली, सिटी, अवेंडस और एक्सिस कैपिटल जैसे बड़े बैंक लीड मैनेजर्स होंगे.

आईपीओ के तहत कुल 8,000 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे, जिसमें से 2,150 करोड़ रुपये नई इश्यू के माध्यम से जुटाए जाएंगे, जबकि बाकी 13.23 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए मौजूदा शेयरधारकों द्वारा बेचे जाएंगे. इस OFS में प्रमोटर्स पयुष बंसल, नेहा बंसल, अमित चौधरी और सुमीत कपाही के शेयर शामिल होंगे. साथ ही कुछ प्राइवेट इक्विटी फर्म्स भी अपने शेयर बेचेंगी.

लेंसकार्ट ने वित्त वर्ष 2025 में जबरदस्त वित्तीय प्रदर्शन किया है. जहां पिछले साल कंपनी को 10 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था, वहीं इस साल कंपनी ने 297 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया है. राजस्व में भी 22 फीसदी की वृद्धि हुई है और यह 6,652 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष के 5,428 करोड़ रुपये से काफी ज्यादा है. इस वृद्धि का श्रेय कंपनी की मजबूत बिक्री और ऑपरेशंस को जाता है.

2010 में शुरू हुई लेंसकार्ट ने ऑनलाइन बिजनेस के तौर पर शुरुआत की थी और तीन साल बाद पहला रिटेल स्टोर खोला. आज लेंसकार्ट भारत में 2,000 से अधिक स्टोर्स के साथ चश्मों का सबसे बड़ा नाम बन चुकी है. कंपनी प्रिस्क्रिप्शन चश्मे, सनग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंस और एक्सेसरीज डिजाइन, बनाती और बेचती है. भारत के अलावा इसके विदेशों में भी कई ग्राहक हैं. वित्त वर्ष 2025 में कंपनी ने 29.52 मिलियन ग्राहक एंट्री और 16 मिलियन से ज्यादा आई टेस्ट किए हैं.

यह आईपीओ भारत के तेजी से बढ़ते आईपीओ मार्केट का अहम हिस्सा होगा. इस साल अब तक भारत में 15 अरब डॉलर से ज्यादा की लिस्टिंग हो चुकी हैं. लेंसकार्ट का यह कदम कंपनी को टेक्नोलॉजी और विस्तार के क्षेत्र में मजबूत बनाएगा. जहां निवेशक इसके मजबूत वित्तीय प्रदर्शन से खुश हैं, वहीं टैक्स विवाद जैसी कुछ चुनौतियां भी सामने हैं. इसके बावजूद, यह आईपीओ शेयर बाजार में हलचल मचा सकता है और निवेशकों के बीच अच्छा उत्साह पैदा कर सकता है.

