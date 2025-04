ETV Bharat / business

UPI से करते हैं लेनदेन तो जरा संभलकर रहें, कहीं टैक्स तो नहीं कटता! - UPI IS TAXABLE OR NOT

प्रतीकात्मक फोटो ( Getty Image )

नई दिल्ली: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) भारत के डिजिटल बदलाव में एक बेंचमार्क रहा है. इस तकनीक के माध्यम से उपयोगकर्ता अपने स्मार्टफोन से आसानी से पैसे भेज और प्राप्त कर सकते हैं. UPI लेनदेन एक इंस्टैंट समाधान देता है, जो वित्त प्रबंधन का एक सुविधाजनक तरीका देता है. इसके अलावा लोग नकदी या कार्ड रखने की आवश्यकता को कम कर सकते हैं. इसके अलावा UPI करदाताओं की देनदारी को कम करता है और लेन-देन के लिए ऐसी तरीका देता है, जिसे ट्रैक किया जा सकता है. UPI नकदी ले जाने की आवश्यकता को भी कम करता है और सरकार के कर राजस्व को बढ़ाता है. यूपीआई लेनदेन में यूपीआई ऐप और डिजिटल वॉलेट का उपयोग करने से जुड़ी कोई छिपी हुई लागत या अतिरिक्त शुल्क नहीं है, जिससे ग्राहकों को सुविधा मिलती है. यूपीआई सेवाओं का उपयोग शुरू करने के लिए ग्राहकों को बस एक पिन या एक विशिष्ट आईडी की आवश्यकता होती है. टैक्स के नियम

UPI भी आयकर कानूनों के दायरे में आता है और विभाग इन लेन-देन की निगरानी करता है, ताकि अनुपालन सुनिश्चित हो सके. UPI के माध्यम से प्राप्त गिफ्ट टैक्स योग्य हो सकते हैं और एक वित्तीय वर्ष में गैर-रिश्तेदारों से 50,000 रुपये से अधिक के उपहार अन्य स्रोतों से आय के रूप में कर के दायरे में आते हैं. हालांकि रिश्तेदारों से प्राप्त उपहार कर-मुक्त हैं, चाहे राशि कितनी भी हो.