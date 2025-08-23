हैदराबाद: अगर आप अपने पैसों को सुरक्षित रखना चाहते हैं और हर महीने तय आय की तलाश में हैं, तो पोस्ट ऑफिस की Monthly Income Scheme (MIS) आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है. विशेषज्ञों के अनुसार, जॉइंट अकाउंट में पत्नी के साथ निवेश करने पर हर महीने करीब 9,000 रुपये तक की फिक्स्ड इनकम सुनिश्चित की जा सकती है.

मंथली इनकम स्कीम (MIS) क्या है?

पोस्ट ऑफिस की MIS उन निवेशकों के लिए है जो सुरक्षित निवेश के साथ नियमित आय चाहते हैं. इसमें निवेशक एकमुश्त राशि जमा करता है और ब्याज हर महीने सीधे उनके खाते में ट्रांसफर होता है. यह योजना 5 साल की अवधि में मैच्योर होती है, और मैच्योरिटी पर मूलधन सहित ब्याज निवेशक को वापस मिल जाता है.

कितना निवेश कर सकते हैं?

MIS में सिंगल अकाउंट के जरिए अधिकतम 9 लाख रुपये और जॉइंट अकाउंट के जरिए अधिकतम 15 लाख रुपये तक निवेश किया जा सकता है. अगर कोई निवेशक अपनी पत्नी के साथ जॉइंट अकाउंट में 14.60 लाख रुपये निवेश करता है, तो उसे हर महीने लगभग 9,003 रुपये ब्याज मिलेगा.

क्यों खास है यह स्कीम?

MIS की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सरकार समर्थित योजना है, इसलिए निवेश पूरी तरह सुरक्षित रहता है. बैंक की तुलना में इसके ब्याज दर स्थिर और बेहतर है. हर महीने तय राशि मिलने से निवेशकों को नियमित आय का भरोसा भी रहता है.

RBI की कटौती के बावजूद सुरक्षित विकल्प

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस साल अब तक तीन बार रेपो रेट में कटौती की है. इसके बाद अधिकांश बैंकों ने अपने सेविंग अकाउंट की ब्याज दरें घटा दी हैं. इसके बावजूद पोस्ट ऑफिस की MIS में ब्याज दर 7.4% प्रति वर्ष बनी हुई है, जिससे यह उन निवेशकों के लिए आदर्श विकल्प है जो सुरक्षित और स्थिर आय चाहते हैं.

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि जो लोग अपने परिवार के भविष्य के लिए स्थिर आय सुनिश्चित करना चाहते हैं, उन्हें जॉइंट अकाउंट में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है. इस स्कीम से न केवल पैसों की सुरक्षा होती है बल्कि हर महीने नियमित आमदनी भी मिलती है.

कुल मिलाकर, पोस्ट ऑफिस की MIS योजना उन लोगों के लिए एक सुरक्षित और लाभकारी निवेश विकल्प है, जो बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट से ज्यादा स्थिर और गारंटीड आय चाहते हैं.

यह भी पढ़ें- EPFO का बड़ा फैसला, कर्मचारियों के परिवारों को मिलेगा 15 लाख का सहारा