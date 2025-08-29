नई दिल्ली : अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी का टैरिफ क्यों लगाया ? जब-जब इस सवाल का जवाब अमेरिकी अधिकारियों से पूछा गया, तो उनका एक मात्र उत्तर होता है- क्योंकि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, और वह यूक्रेन के खिलाफ रूस को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है, इसलिए भारतीय उत्पादों पर 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है. लेकिन अमेरिटी इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल सर्विस प्रदान करने वाली कंपनी जेफरीज ने कुछ और ही दावा किया है.

एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार जेफरीज ने कहा कि भारत द्वारा रूस से तेल खरीदे जाने से पूरे मामले का कोई भी लेना-देना नहीं है, बल्कि ट्रंप की नाराजगी की वजह 'क्रेडिट' है. जेफरीज ने लिखा है कि ट्रंप चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान से बीच उनकी मध्यस्थता में बातचीत हो और इसका उन्हें 'श्रेय' दिया जाए. संभवतः यही वजह है कि तब से वह लगातार इस बात को अलग-अलग मंचों से दोहरा रहे हैं. पहलगाम की घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति हो गई थी. दोनों के बीच चार दिनों तक संघर्ष चला. उसके बाद पाकिस्तानी डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से लड़ाई रोकने की अपील की थी.

लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस हकीकत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं. जेफरीज ने रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कथित तौर पर मई में दोनों देशों के बीच चार दिवसीय सैन्य संघर्ष के बाद हस्तक्षेप करने की उम्मीद की थी. लेकिन भारत का इस मामले पर स्टैंड बिल्कुल साफ है, कि वह पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत में ही किसी तीसरे पक्ष को शामिल नहीं करेगा. भारत द्विपक्षीय स्तर पर ही बातचीत का समर्थक रहा है. इस मामले में भारत शिमला समझौते को लेकर चलता है. इस समझौते में द्विपक्षीय स्तर पर बातचीत के लिए विवादों को सुलझाने का संकल्प लिया गया है.

जेफरीज की इस रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप की नाराजगी की दूसरी वजह है - कृषि. दरअसल, रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप चाहते हैं कि भारत अपने बाजार को अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए खोल दे, लेकिन मोदी सरकार ने इससे साफ इनकार कर दिया है. भारत का मानना है कि ऐसा करने से यहां पर लाखों लोगों के रोजगार प्रभावित होंगे. जेफरीज की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 25 करोड़ किसान और संबंधित मजदूर अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं. साथ ही यहां पर लगभग 40 फीसदी वर्कफोर्स लगा हुआ है. ऐसे में सरकार उनके हित में ही काम करेगी. खुद पीएम मोदी कई बार सार्वजनिक मंचों से इसे दोहरा चुके हैं. उन्हें साफ कहा है कि किसानों और मछुआरों के हितों के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा.

जेफरीज ने रिपोर्ट में इन दोनों कारणों से हटकर तीसरे कारण को भी उल्लिखित किया है. जेफरीज ने यूक्रेन संघर्ष की चर्चा की है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप को लगा था कि वह यूक्रेन युद्ध बहुत जल्द समाप्त करवा सकते हैं. राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप ने कहा भी था कि यदि वह चुनाव जीतते हैं, तो इस युद्ध को एक सप्ताह के भीतर खत्म करवा देंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ. इसलिए ट्रंप प्रशासन ने रूसी तेल का एक एंगल निकाला और इसे यूक्रेन युद्ध से जोड़ दिया.

जेफरीज के विश्लेषण ने इस घटनाक्रम को वाशिंगटन में "वैचारिक शून्यता" का एक "उत्कृष्ट उदाहरण" बताया और चेतावनी दी कि ऐसे फैसले अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के अनुरूप नहीं हैं. रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि भारत को दूर धकेलने से वह चीन के और करीब आ जाएगा. रिपोर्ट में पांच साल से अधिक समय के बाद सितंबर की शुरुआत में दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू होने का भी हवाला दिया गया है.

हालांकि जेफरीज ने अंत में यह भी कहा है कि इन सभी कारणों में सबसे प्रमुख कारण - 'क्रेडिट' ही है.

