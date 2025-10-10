ETV Bharat / business

सोने में दीर्घकालिक तेजी, जेफरीज ने निवेशकों को गिरावट को अवसर मानने की सलाह दी

जेफरीज ने कहा कि सोने में किसी भी तेज गिरावट निवेशकों के लिए अवसर है, गुरुवार को कीमतें 4,000 डॉलर प्रति औंस पार कर गईं.

सांकेतिक फोटो (canva)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 10, 2025 at 5:27 PM IST

2 Min Read
मुंबई: जेफरीज की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, सोने की कीमतों में हालिया तेजी और गोल्ड माइनिंग शेयरों में उछाल ने निवेशकों के लिए दीर्घकालिक निवेश अवसर पैदा किया है. रिपोर्ट में बताया गया है कि सोने में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है. पिछले साल सोने की कीमतों में 27.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी, जो अब तक 53.9 प्रतिशत तक पहुंच गई है. वहीं, अनहेज्ड गोल्ड-माइनिंग इंडेक्स में भी 131.8 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई, जबकि पिछले साल इसमें केवल 13.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी.

जेफरीज ने निवेशकों को सुझाव दिया है कि हालिया तेजी और मीडिया में इसके बढ़ते चर्चा के कारण निकट भविष्य में मूल्य समायोजन (correction) का जोखिम बढ़ गया है. हालांकि, फर्म का दीर्घकालिक दृष्टिकोण सकारात्मक है और निवेशकों को किसी भी गिरावट का लाभ उठाने की सलाह दी गई है. गुरुवार को सोने की कीमतें 4,000 डॉलर प्रति औंस के ऊपर पहुंच गईं, जो लगातार बढ़ती कीमतों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है.

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि डॉलर में सोने का प्रदर्शन वास्तविक ब्याज दरों के स्तर के साथ उल्टा संबंध रखता है. यानी जब वास्तविक ब्याज दरें कम या न के बराबर होती हैं, तो सोने की कीमतें बढ़ने की संभावना अधिक होती है, और जब दरें बढ़ती हैं, तो सोने पर दबाव पड़ सकता है.

केंद्रीय बैंकों की रिकॉर्ड सोने की खरीद ने भी बाजार में सहारा दिया है. 2022 की तीसरी तिमाही के बाद से वैश्विक केंद्रीय बैंकों ने लगातार सोना खरीदा है. 2022 में 1,080 टन, 2023 में 1,051 टन, 2024 में 1,089 टन और 2025 की पहली छमाही में 415 टन सोना खरीदा गया.

जेफरीज ने सोने की कीमत का दीर्घकालिक लक्ष्य 6,600 डॉलर प्रति औंस तय किया है. यह लक्ष्य जनवरी 1980 के उच्चतम सोने के मूल्य 850 डॉलर के अनुपात और अमेरिकी प्रति व्यक्ति प्रयोज्य आय के आधार पर निर्धारित किया गया है. 1980 में सोने की कीमत प्रति व्यक्ति प्रयोज्य आय का 9.9 प्रतिशत थी, जबकि अगस्त 2025 में यह अनुपात 6.0 प्रतिशत है.

फर्म का निष्कर्ष है कि कमजोर डॉलर और केंद्रीय बैंकों की निरंतर खरीद प्रवृत्ति सोने की दीर्घकालिक तेजी के दृष्टिकोण का समर्थन करती है. निवेशकों के लिए यह समय किसी भी गिरावट का लाभ उठाने का अवसर है.

यह भी पढ़ें- सोना 10% सस्ता हो सकता है! शॉर्ट-टर्म गिरावट की संभावना, एक्सपर्ट्स ने बताए तीन मुख्य कारण

