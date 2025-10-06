ETV Bharat / business

कुछ घंटों में ₹20 लाख करोड़ का फायदा, साने ताकाइची की जीत से जापान के शेयर बाजार में ऐतिहासिक उछाल

साने ताकाइची की जीत की खबर आते ही Nikkei 225 इंडेक्स 4.5% उछलकर 47,710.09 के ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गया.

सोमवार, 6 अक्टूबर, 2025 को टोक्यो में एक प्रतिभूति फर्म में जापान के निक्केई 225 सूचकांक को दर्शाने वाले इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक बोर्ड के सामने लोग खड़े हैं. (ap)
टोक्यो: जापान की राजनीति में बदलाव ने सोमवार को शेयर बाजार में जबरदस्त हलचल पैदा कर दी. जैसे ही सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) ने साने ताकाइची को अपना नया नेता और संभावित पहली महिला प्रधानमंत्री घोषित किया, निवेशकों में खरीदारी की लहर दौड़ गई.

Nikkei 225 में ऐतिहासिक उछाल
साने ताकाइची की जीत की खबर आते ही Nikkei 225 इंडेक्स 4.5% उछलकर 47,710.09 के ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गया. इस रिकॉर्ड रैली के परिणामस्वरूप केवल कुछ ही घंटों में निवेशकों की संपत्ति में ₹20 लाख करोड़ से अधिक की बढ़ोतरी हुई.

बाजार पूंजी (Market Cap) 1 अक्टूबर को जहां ¥781.64 ट्रिलियन थी, वहीं 6 अक्टूबर तक बढ़कर ¥826 ट्रिलियन हो गई, यानी महज तीन कारोबारी दिनों में लगभग ¥44 ट्रिलियन (₹20 लाख करोड़ से ज्यादा) का फायदा.

कौन हैं साने ताकाइची
साने ताकाइची जापान की राजनीति में एक कट्टर कंजरवेटिव और मजबूत महिला चेहरा हैं. उन्हें ‘जापान की आयरन लेडी’ के रूप में जाना जाता है. वह लंबे समय से हाई-प्रेशर इकॉनमी और प्रोत्साहन आधारित नीतियों की समर्थक रही हैं. उनका मानना है कि सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर निवेश और मांग बढ़ाएँ, जिससे जापान की धीमी अर्थव्यवस्था को गति मिल सके.

विश्लेषकों का कहना है कि ताकाइची सरकार Bank of Japan (BOJ) से मौद्रिक ढील जारी रखने की अपील कर सकती है, जिससे लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सेक्टर को मजबूती मिलेगी.

सेक्टरवार रैली
ताकाइची के नाम की घोषणा के बाद टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और इंडस्ट्रियल शेयरों में सबसे ज्यादा उछाल देखा गया.

  • Yaskawa Electric Corp के शेयर 20% तक बढ़े
  • Japan Steel Works 14% ऊपर गया
  • Mitsubishi Heavy Industries और Kawasaki Heavy Industries में 12–13% की तेजी

इन बढ़तों ने पूरे बाजार को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया और जापान को एशिया का सबसे चमकता बाजार बना दिया, खासकर जब चीन और दक्षिण कोरिया के बाजार छुट्टी पर थे.

विश्लेषकों का कहना है कि यदि ताकाइची सरकार अपने आर्थिक सुधारों पर तेजी से काम करती है, तो जापान का मार्केट कैप 2026 तक $6 ट्रिलियन पार कर सकता है. निवेशकों की नजर अब आगामी नीतिगत घोषणाओं और सेक्टरल रुझानों पर है, जो जापान की आर्थिक दिशा तय करेंगे. जापान में महिला नेतृत्व और मार्केट-फ्रेंडली नीतियों का मेल, निवेशकों के लिए उत्साह और बाजार में ऐतिहासिक रिकार्ड के नए अध्याय की शुरुआत साबित हुआ है.

