ETV Bharat / business

Jane Street ने आयकर विभाग की जांच में नहीं किया सहयोग, सर्वर और बहीखाते भारत से बाहर - JANE STREET TAX PROBE

Published : August 1, 2025 at 3:23 PM IST

By ETV Bharat Hindi Team

“सर्वर एक्सेस ब्लॉक कर दिया गया है,” एक जांच अधिकारी ने बताया. इसके अलावा, कंपनी के लेखा-बही (Books of Accounts) भी भारत के बाहर मेंटेन किए जा रहे हैं, जो भारतीय कंपनी अधिनियम के खिलाफ है. कानून के अनुसार, जो कंपनी भारत में व्यापार कर रही है, उसे अपने वित्तीय रिकॉर्ड देश में रखना अनिवार्य होता है.

SEBI की बड़ी कार्रवाई और 4,843 करोड़ की रिकवरी

इससे पहले 4 जुलाई को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने Jane Street पर सूचकांक में हेरफेर (Index Manipulation) का आरोप लगाते हुए एक अंतरिम आदेश जारी किया था. इस आदेश में Jane Street और उससे जुड़ी चार कंपनियों

JSI Investments Pvt Ltd

JSI2 Investments Pvt Ltd

Jane Street Singapore Pte Ltd

Jane Street Asia Trading Lt

इन कंपनियों को 4,843.57 करोड़ रुपये की अवैध कमाई लौटाने का निर्देश दिया गया. SEBI ने बताया कि कंपनी ने एक खास योजना के जरिए विकल्प बाजार (Options Market) में भारी मुनाफा कमाया और नकद व वायदा बाजार (Cash and Futures) में हल्का नुकसान दिखाकर नियमों का उल्लंघन किया.

ट्रेडिंग की सशर्त अनुमति

21 जुलाई को SEBI ने Jane Street को भारतीय शेयर बाजार में दोबारा ट्रेडिंग की इजाजत दी, लेकिन इसके लिए उन्हें 4,843 करोड़ रुपये एस्क्रो अकाउंट में जमा करने पड़े. साथ ही, यह चेतावनी भी दी गई कि वे भविष्य में किसी प्रकार की धोखाधड़ी या अनुचित व्यापारिक व्यवहार न करें.