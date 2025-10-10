GST सुधार लागू, लेकिन जम्मू-कश्मीर में आम जनता को अभी तक कोई राहत नहीं
जीएसटी सुधार 22 सितंबर से लागू किए गए, पर जम्मू-कश्मीर में व्यापारी पुराने दाम ही ले रहे; शासन ने उल्लंघन पर सख्ती की चेतावनी दी.
Published : October 10, 2025 at 9:42 AM IST
श्रीनगर: देशभर में 22 सितंबर से लागू हुए नए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों का असर जम्मू-कश्मीर में अभी तक देखने को नहीं मिला है. सरकार ने जिन वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरें घटाई हैं, उनके दाम बाजारों में अब भी पुराने ही हैं. इससे उपभोक्ताओं में निराशा है.
दरअसल, 56वीं जीएसटी परिषद बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कई बड़े फैसले लिए गए थे. इन सुधारों के तहत टूथपेस्ट, साबुन, ब्रेड जैसी रोजमर्रा की चीजों पर कर घटाकर 5 प्रतिशत या शून्य कर दिया गया. वहीं, जीवनरक्षक दवाइयों और गंभीर बीमारियों की औषधियों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत या पूरी तरह माफ कर दी गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह नया कर ढांचा मध्यम वर्ग, किसानों, एमएसएमई क्षेत्र और आम नागरिकों के लिए राहत लेकर आएगा.
लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट है. श्रीनगर के निवासी मुज़फ्फर खान का कहना है, “फार्मेसी, रेस्टोरेंट और किराने की दुकानों पर अब भी पुराने रेट ही वसूले जा रहे हैं. हमें कहा गया था कि दाम घटेंगे, मगर कुछ बदला नहीं.”
वहीं, व्यापारी समुदाय का तर्क है कि पुराना स्टॉक और छपी हुई एमआरपी बदलने में समय लगता है. कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन (KTMF) के अध्यक्ष यासीन खान ने कहा, “डीलरों और वितरकों के पास पुराने टैक्स ढांचे में खरीदा गया माल है, जिसे पहले निकालना होगा. एक महीने में बाजार में नए रेट दिखने लगेंगे.”
होटल व्यवसाय भी इसी स्थिति से गुजर रहा है. पहलगाम हमले के बाद पर्यटकों की कमी से जूझ रहे होटल मालिकों ने कहा कि अधिकांश प्रतिष्ठान नए नियम लागू कर रहे हैं, पर पूरी तरह अनुपालन नवंबर तक ही संभव है. होटलियर्स क्लब के महासचिव तारिक गनी ने बताया कि “कई होटल नए जीएसटी ढांचे में शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन समग्र पालन में थोड़ा समय लगेगा.”
सरकार ने बाजारों में निगरानी बढ़ाने के आदेश दिए हैं. उपभोक्ता मामलों, विधि मापन, बिक्री कर और स्वास्थ्य विभागों को निर्देश दिया गया है कि सभी 20 जिलों में प्रवर्तन टीमें बनाई जाएं. ये टीमें दुकानों की जांच करेंगी और गैर-अनुपालन पाए जाने पर जुर्माना लगाएंगी.
प्रशासन का कहना है कि व्यापारिक संघों और उद्योग संगठनों को सभी अधिसूचनाएं भेजी जा रही हैं ताकि लोग नए कर ढांचे के प्रति जागरूक हों. अधिकारियों का दावा है कि अक्टूबर के अंत तक जम्मू-कश्मीर में जीएसटी सुधारों का प्रभाव पूरी तरह दिखने लगेगा.
