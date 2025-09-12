इनकम टैक्स रिफंड में देरी की वजह आई सामने, कब मिलेगा पैसा, जानें
इस बार इनकम टैक्स रिफंड में देरी हो रही है. इसको लेकर क्या है आईटी डिपार्टमेंट का कहना, पढे़ं पूरी खबर.
Published : September 12, 2025 at 7:06 PM IST
नई दिल्ली : आयकर रिटर्न समय पर फाइल करने के बाद भी रिफंड क्रेडिट नहीं हो रहा है. ऐसी शिकायतें कई लोगों ने की हैं. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ऐसी प्रतिक्रियाएं दी हैं. बहुत लोगों ने लिखा है कि उन्होंने करीब दो महीने पहले ही आईटीआर फाइल कर दिया था, फिर भी उनका स्टेटस "अंडर प्रोसेसिंग" बता रहा है. उनका रिफंड कब तक आएगा, किसी को पता नहीं है. आयकर विभाग ने भी इस पर कोई जानकारी नहीं दी है. आमतौर पर दो से पांच सप्ताह के भीतर रिफंड क्रेडिट हो जाता है.
वैसे कई ऐसे भी लोग हैं, जिनका कहना है कि उनका आईटीआर रिफंड 24 घंटे के भीतर ही क्रेडिट हो गया. लेकिन इनमें से अधिकांश ऐसे लोग हैं, जिनका रिफंड अमाउंट छोटा (20 हजार रुपये से कम) है. जिनका रिफंड अमाउंट बड़ा है, उनके रिफंड में देरी हो रही है. आखिर इसकी क्या वजह है, इसको लेकर आईटी डिपार्टमेंट ने भी जानकारी दी है.
बजाजफिनसर्व डॉट इन के मुताबिक इस साल रिफंड में हो रही देरी की बड़ी वजह है - इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अतिरिक्त सतर्कता बरतना. हर डिटेल, जिसे इनकम टैक्स पेयर्स ने भरा है, आईटी अधिकारी गंभीरता से उसे वेरिफाई कर रहे हैं. अगर आंकड़े बेमेल हैं, तो रिफंड को रोका जा रहा है. यदि पिछले साल के रिटर्न अधूरे हैं, तो भी रिफंड नहीं किया जा रहा है. विभाग डेटा की सटीकता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसका उद्देश्य धोखाधड़ी को रोकना और रिफंड प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है.
इसके अलावा नए टैक्स लॉ में जो सुधार हुए हैं, उनके कार्यान्वयन में देरी आ रही है. क्योंकि इसके लिए सिस्टम को अपडेट किया जाना है. इसलिए इस बार अधिक समय लग रहा है. टैक्स पोर्टल को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं, जिनको लेकर देरी हो रही है.
आईटी डिपार्टमेंट का कहना है कि वह सटीकता से आंकड़ों की जांच कर रहा है, और पूरी तरह से वेरिफाई होने के बाद ही रिफंड राशि को जारी किया जा रहा है. उसके अनुसार देरी को कम करने के प्रयास जारी हैं. आयकर पोर्टल पर सिस्टम अपग्रेड का उद्देश्य रिफंड वितरण में दक्षता बढ़ाना है.
कुछ ऐसे भी डिटेल हैं, जिन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है. आप इन बिंदुओं को एक बार देख लें, ताकि आपने जो कुछ भरा है, उसे एक बार सत्यापित कर लें. ये डिटेल कुछ इस तरह से हैं.
- क्या बैंक खाता और पैन कार्ड का डिटेल समान है.
- क्या आईएफएससी कोड सही लिखा गया है.
- क्या आपका बैंक खाता सत्यापित है.
- क्या आपका बैंक अकाउंट एक्टिव है, या फिर बंद कर दिया गया है.
- क्या बैंक खाता और आधार कार्ड लिंक्ड है.
- क्या पैन इनएक्टिव है.
- इसके साथ ही अगर आपको रिफंड चाहिए, तो आईटीआर फाइल करने के 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होता है. ऐसा नहीं करने पर आपको दिक्कतें आ सकती हैं.
जानकार ये भी बताते हैं कि यदि रिफंड का अमाउंट बड़ा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थोड़ा समय लेता है, वह इसे वेरिफाई करता है, उसके बाद रिफंड का अमाउंट जारी किया जाता है. इस वजह से भी रिफंड क्रेडिट होने में देरी लग सकती है.
सोशल मीडिया पर क्या कह रहे हैं लोग
किस तरह से रिफंड स्टेटस की होती है चेकिंग
- सबसे पहले आप इनकमटैक्स डॉट जीओवी डॉट इन साइट पर जाएं. (incometax.gov.in)
- इसके बाद अपना यूजर आईडी (पैन नंबर) डालें. पासवर्ड आपने जो भी सेट कर रखा है, उसका इस्तेमाल करें.
- इसके बाद मेनू पर क्लिक करके व्यू रिटर्न्स/फॉर्म पर क्लिक करें.
- व्यू रिटर्न्स में आपको कई विकल्प दिखेंगे, यहां पर आपको रिफंड का ऑप्शन क्लिक करना है.
- रिफंड के ऑप्शन में वर्ष का विकल्प दिया रहता है.
- इसे सबमिट करते ही आईटीआर का अकनॉलेजमेंट नंबर दिखेगा. इस नंबर पर आपको क्लिक करना है. यहां पर रिफंड की स्थिति देख सकते हैं.
इस बीच आपको कहीं भी नो रिकॉर्ड्स फाउंड जैसा मैसेज दिखाई दे, तो समझिए डाटा एंट्री गलत हुई है.
इस बार इनकम टैक्स दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है. आमतौर पर रिफंड समय पर क्रेडिट हो जाता है, लेकिन अगर इसमें देरी हो रही है, तो आप चेक करें कि आपने ई-वेरिफिकेशन किया है या नहीं. आप चाहे तो एसेसिंग ऑफिसर से भी संपर्क कर सकते हैं. ई फाइलिंग पोर्टल पर इसकी शिकायत भी की जा सकती है.
