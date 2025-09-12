ETV Bharat / business

इनकम टैक्स रिफंड में देरी की वजह आई सामने, कब मिलेगा पैसा, जानें

नई दिल्ली : आयकर रिटर्न समय पर फाइल करने के बाद भी रिफंड क्रेडिट नहीं हो रहा है. ऐसी शिकायतें कई लोगों ने की हैं. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ऐसी प्रतिक्रियाएं दी हैं. बहुत लोगों ने लिखा है कि उन्होंने करीब दो महीने पहले ही आईटीआर फाइल कर दिया था, फिर भी उनका स्टेटस "अंडर प्रोसेसिंग" बता रहा है. उनका रिफंड कब तक आएगा, किसी को पता नहीं है. आयकर विभाग ने भी इस पर कोई जानकारी नहीं दी है. आमतौर पर दो से पांच सप्ताह के भीतर रिफंड क्रेडिट हो जाता है.

वैसे कई ऐसे भी लोग हैं, जिनका कहना है कि उनका आईटीआर रिफंड 24 घंटे के भीतर ही क्रेडिट हो गया. लेकिन इनमें से अधिकांश ऐसे लोग हैं, जिनका रिफंड अमाउंट छोटा (20 हजार रुपये से कम) है. जिनका रिफंड अमाउंट बड़ा है, उनके रिफंड में देरी हो रही है. आखिर इसकी क्या वजह है, इसको लेकर आईटी डिपार्टमेंट ने भी जानकारी दी है.

बजाजफिनसर्व डॉट इन के मुताबिक इस साल रिफंड में हो रही देरी की बड़ी वजह है - इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अतिरिक्त सतर्कता बरतना. हर डिटेल, जिसे इनकम टैक्स पेयर्स ने भरा है, आईटी अधिकारी गंभीरता से उसे वेरिफाई कर रहे हैं. अगर आंकड़े बेमेल हैं, तो रिफंड को रोका जा रहा है. यदि पिछले साल के रिटर्न अधूरे हैं, तो भी रिफंड नहीं किया जा रहा है. विभाग डेटा की सटीकता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसका उद्देश्य धोखाधड़ी को रोकना और रिफंड प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है.

इसके अलावा नए टैक्स लॉ में जो सुधार हुए हैं, उनके कार्यान्वयन में देरी आ रही है. क्योंकि इसके लिए सिस्टम को अपडेट किया जाना है. इसलिए इस बार अधिक समय लग रहा है. टैक्स पोर्टल को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं, जिनको लेकर देरी हो रही है.

आईटी डिपार्टमेंट का कहना है कि वह सटीकता से आंकड़ों की जांच कर रहा है, और पूरी तरह से वेरिफाई होने के बाद ही रिफंड राशि को जारी किया जा रहा है. उसके अनुसार देरी को कम करने के प्रयास जारी हैं. आयकर पोर्टल पर सिस्टम अपग्रेड का उद्देश्य रिफंड वितरण में दक्षता बढ़ाना है.

कुछ ऐसे भी डिटेल हैं, जिन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है. आप इन बिंदुओं को एक बार देख लें, ताकि आपने जो कुछ भरा है, उसे एक बार सत्यापित कर लें. ये डिटेल कुछ इस तरह से हैं.