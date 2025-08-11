मुंबई: आयकर रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 धीरे-धीरे करीब आ रही है. इस समय लाखों करदाता फॉर्म-16, 26AS जैसे दस्तावेज जुटाकर ऑनलाइन आयकर रिटर्न भरने में व्यस्त हैं. वहीं कुछ लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की मदद लेना पसंद कर रहे हैं ताकि उनकी फाइलिंग बिना किसी गलती के सही ढंग से हो सके.

अगर आपकी आय केवल एक स्रोत से आती है और आपकी आयकर संबंधी स्थितियां सरल हैं, तो आप खुद भी ITR फॉर्म भर सकते हैं. लेकिन यदि आपकी आय के स्रोत कई हैं या टैक्स फॉर्म चुनने में कन्फ्यूजन है, तो एक विशेषज्ञ की मदद लेना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा.

खुद से ITR फाइलिंग के लिए जरूरी स्टेप्स

खुद से आयकर रिटर्न भरने के लिए सबसे पहले फॉर्म-16, 26AS और अकाउंट स्टेटमेंट (AIS) को ध्यान से चेक करना जरूरी है. इसके बाद सही ITR फॉर्म चुनना होता है. आपको टैक्स रेजीम (पुराना या नया) का चुनाव करना होगा और अपनी डिडक्शंस को सही तरीके से जोड़ना होगा. अंत में कुल टैक्स देयता (टैक्स लाइबिलिटी) की गणना करनी होती है.

गलत फॉर्म भरने, इनकम या डिडक्शन गलत दर्ज करने, या 26AS से मेल न खाने जैसी गलतियां आमतौर पर होती हैं, जिनके कारण नोटिस या पेनल्टी का खतरा रहता है. इसलिए फॉर्म भरते समय सावधानी जरूरी है.

चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह के फायदे

सीए न केवल टैक्स रिटर्न भरने में मदद करते हैं, बल्कि वे भविष्य के टैक्स प्लानिंग और बचत के लिए भी सलाह देते हैं. कौन-सा डिडक्शन कब लेना चाहिए, कौन-सी इन्वेस्टमेंट फायदेमंद रहेगी, यह सब एक प्रोफेशनल की मदद से बेहतर समझा जा सकता है. ऑनलाइन टूल्स सामान्य गाइड देते हैं, लेकिन पर्सनलाइज्ड सलाह के लिए विशेषज्ञ जरूरी हैं.

स्मार्ट बनें, सही निर्णय लें

अगर आपकी आय केवल सैलरी से है और आपकी टैक्स स्थिति सरल है, तो आप ऑनलाइन खुद से भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं. लेकिन यदि आपके फाइनेंस जटिल हैं, तो ₹5000 बचाने के लिए बाद में भारी पेनल्टी से बचना ही समझदारी होगी.

इसलिए अपनी स्थिति के अनुसार सही विकल्प चुनें और 15 सितंबर की डेडलाइन से पहले आयकर रिटर्न भरें, ताकि आप कानूनी परेशानियों से बच सकें.

