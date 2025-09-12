ETV Bharat / business

ITR फाइलिंग की डेडलाइन नजदीक: चूके तो भरनी पड़ेगी ₹5,000 तक की पेनल्टी, जानिए पूरी डिटेल

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 है. विलंबित रिटर्न पर पेनल्टी लागू होगी. एक्सटेंशन संभावना कम, समय पर फाइलिंग जरूरी.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (Getty image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 12, 2025 at 5:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2024-25 और असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 है. हालांकि कई टैक्स प्रोफेशनल्स और संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है. उनका कहना है कि पोर्टल पर लगातार तकनीकी गड़बड़ियां आ रही हैं और ITR एक्सेल यूटिलिटी भी देर से जारी की गई थी. रिपोर्ट्स के अनुसार, विशेषज्ञों का मानना है कि डेडलाइन बढ़ने की संभावना बेहद कम है.

विलंबित रिटर्न पर पेनल्टी
इनकम टैक्स नियमों के अनुसार यदि कोई टैक्सपेयर 15 सितंबर तक ITR फाइल नहीं करता, तो वह विलंबित रिटर्न (Belated ITR) दाखिल कर सकता है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139(1) के तहत 31 दिसंबर 2025 तक रिटर्न फाइल और संशोधित करने की सुविधा है. विलंब पर पेनल्टी भी लागू होगी:

  • 15 सितंबर से 31 दिसंबर 2025 के बीच ITR फाइल करने पर ₹5,000 जुर्माना.
  • स्मॉल टैक्सपेयर्स, जिनकी आय ₹5 लाख से कम है, उन्हें केवल ₹1,000 पेनल्टी देनी होगी.

समय पर फाइलिंग क्यों जरूरी है
टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि अंतिम समय तक इंतजार करने से ITR पोर्टल स्लो या डाउन हो सकता है, जिससे समस्याएं और बढ़ सकती हैं. इसलिए टैक्सपेयर्स को शेष समय का उपयोग करके तुरंत और सही तरीके से रिटर्न दाखिल करना चाहिए.

डेडलाइन बढ़ाने की मांग
कई प्रोफेशनल्स एसोसिएशन ने वित्त मंत्री को पत्र भेजकर ITR फाइलिंग और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है. जोधपुर टैक्स बार एसोसिएशन ने ITR फाइलिंग और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दोनों के लिए एक्सटेंशन की मांग की.

कर्नाटक स्टेट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन (KSCAA), एडवोकेट्स टैक्स बार एसोसिएशन (ATBA) और ICAI की सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल (CIRC) ने भी यही मांग उठाई. ATBA ने खासतौर पर नॉन-ऑडिट ITR की डेडलाइन 15 अक्टूबर तक बढ़ाने की सिफारिश की.

विशेषज्ञों का सुझाव
टैक्स एक्सपर्ट्स ने कहा कि समय पर ITR फाइल करना सबसे सुरक्षित विकल्प है. तकनीकी गड़बड़ियों के बावजूद, विलंबित रिटर्न पर पेनल्टी और दंड के कारण देर से फाइलिंग महंगी पड़ सकती है. इसलिए टैक्सपेयर बचा हुआ समय इस्तेमाल करके सही और सटीक तरीके से रिटर्न दाखिल करें.

हालांकि कई पेशेवर संस्थाओं ने डेडलाइन बढ़ाने की मांग उठाई है, विशेषज्ञों का मानना है कि यह संभावना कम है. इसलिए टैक्सपेयर को अंतिम समय का इंतजार किए बिना, समय पर और सही तरीके से ITR फाइल करना सबसे सुरक्षित और व्यावहारिक विकल्प माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें- बीमा प्रीमियम कम करने को लेकर अहम बैठक आज, IRDAI करेगा कंपनियों के साथ चर्चा

For All Latest Updates

TAGGED:

RARE EARTH MAGNETSINCOME TAX RETURN 2025ITR FILING DEADLINEBELATED ITR PENALTYITR FILING DUE DATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दिल्ली में अपने घर का सपना होगा पूरा ! DDA लाया जन साधारण आवास योजना-2025, नवरात्रों से शुरू होगी बुकिंग

एशिया कप 2025: बांग्लादेश और हांगकांग में आज होगी जंग, जानिए मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी डिटेल्स

सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ खुला, निफ्टी 25,000 के पास मिक्स्ड ग्लोबल संकेतों के बीच

फिच ने बढ़ाई इंडिया की रेटिंग, भारत के जीडीपी ग्रोथ को सराहा, 2026 के लिए 6.9% की वृद्धि अनुमान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.