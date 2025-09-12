ETV Bharat / business

ITR फाइलिंग की डेडलाइन नजदीक: चूके तो भरनी पड़ेगी ₹5,000 तक की पेनल्टी, जानिए पूरी डिटेल

सांकेतिक फोटो ( Getty image )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 12, 2025 at 5:29 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2024-25 और असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 है. हालांकि कई टैक्स प्रोफेशनल्स और संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है. उनका कहना है कि पोर्टल पर लगातार तकनीकी गड़बड़ियां आ रही हैं और ITR एक्सेल यूटिलिटी भी देर से जारी की गई थी. रिपोर्ट्स के अनुसार, विशेषज्ञों का मानना है कि डेडलाइन बढ़ने की संभावना बेहद कम है. विलंबित रिटर्न पर पेनल्टी

इनकम टैक्स नियमों के अनुसार यदि कोई टैक्सपेयर 15 सितंबर तक ITR फाइल नहीं करता, तो वह विलंबित रिटर्न (Belated ITR) दाखिल कर सकता है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139(1) के तहत 31 दिसंबर 2025 तक रिटर्न फाइल और संशोधित करने की सुविधा है. विलंब पर पेनल्टी भी लागू होगी: 15 सितंबर से 31 दिसंबर 2025 के बीच ITR फाइल करने पर ₹5,000 जुर्माना.

स्मॉल टैक्सपेयर्स, जिनकी आय ₹5 लाख से कम है, उन्हें केवल ₹1,000 पेनल्टी देनी होगी. समय पर फाइलिंग क्यों जरूरी है

टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि अंतिम समय तक इंतजार करने से ITR पोर्टल स्लो या डाउन हो सकता है, जिससे समस्याएं और बढ़ सकती हैं. इसलिए टैक्सपेयर्स को शेष समय का उपयोग करके तुरंत और सही तरीके से रिटर्न दाखिल करना चाहिए.