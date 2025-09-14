ITR फाइलिंग डेडलाइन बढ़ाएगी सरकार? पोर्टल की खराबी से बढ़ी टैक्सपेयर्स की परेशानी
ITR फाइलिंग की डेडलाइन कल, टैक्सपेयर्स और संगठन सोशल मीडिया पर डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर रहे, पोर्टल की तकनीकी खराबियों से दिक्कतें जारी.
Published : September 14, 2025 at 3:02 PM IST
हैदराबाद: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तिथि अब केवल एक दिन दूर है. सरकार ने पहले 31 जुलाई की डेडलाइन को बढ़ाकर 15 सितंबर किया था, लेकिन जैसे-जैसे आखिरी तारीख करीब आ रही है, टैक्सपेयर्स और प्रोफेशनल्स फिर से समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.
सोशल मीडिया पर बढ़ा दबाव
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हजारों यूजर्स #Extend_Due_Date_Immediately और #ExtendDueDate जैसे हैशटैग के साथ पोस्ट कर रहे हैं. कई लोग पोर्टल की धीमी गति, तकनीकी खामियों और बार-बार आने वाले एरर मैसेज के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं. टैक्सपेयर्स का कहना है कि पोर्टल पर लॉगिन और सबमिशन में लगातार दिक्कतें आ रही हैं, जिससे समय पर रिटर्न भरना मुश्किल हो गया है.
Forms late.— CA Himank Singla (@CAHimankSingla) September 12, 2025
Utilities late.
Portal unstable.
But penalties? Always on time.
Need 1000 RTs to make our voices heard in tone deaf ears of @IncomeTaxIndia#extend_due_dates_immediately #Extend_Due_Date_Immediately #ExtendAuditDueDate #Extension_हक़_है_भीख_नहीं… pic.twitter.com/vruh9yAIkV
एक यूजर ने लिखा, “इनकम टैक्स पोर्टल की हालत बेहद खराब है, हर बार लॉगिन करने पर एरर आता है. सरकार को तुरंत डेडलाइन बढ़ानी चाहिए.” वहीं, दूसरे ने सवाल किया कि, “जब 16 से अधिक संगठन मांग कर चुके हैं, तो और कितनी अपीलें जरूरी हैं?”
तंज और कटाक्ष भी
सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने व्यंग्यात्मक पोस्ट भी किए. एक पोस्ट में लिखा गया, “फॉर्म्स लेट, यूटिलिटीज लेट, पोर्टल अनस्टेबल… लेकिन पेनल्टी हमेशा टाइम पर.” किसी और ने कहा, “एक्सटेंशन आने ही वाला है, तब तक पोर्टल का ‘जुपला डांस’ एंजॉय कीजिए.”
The current state of the Income Tax Portal is pathetic slow, glitchy & non-functional. Taxpayers & professionals are helpless. Request @IncomeTaxIndia @FinMinIndia to kindly extend due dates.#Extend_Due_Date_Immediately#extend_ITR_TAR_duedates #Extension_हक़_है_भीख_नहीं pic.twitter.com/s2fF6RXPOw— Rakesh Jain 🇮🇳 (@rakesh_hema) September 13, 2025
संगठनों ने भी रखी मांग
फाइनेंशियल इंडस्ट्री एम्प्लॉयीज एसोसिएशन (FIEA) ने फाइनेंस मिनिस्ट्री और CBDT को पत्र लिखकर डेडलाइन आगे बढ़ाने की मांग की है. संगठन का कहना है कि इस साल बाढ़, पोर्टल की तकनीकी खामियां और बढ़ते कंप्लायंस बोझ ने टैक्सपेयर्स की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.
How to work in this dabba portal, neither is it being allowed to download form 26as/ais not we are able to logging properly without third party software #Extend_Due_Date_Immediately @IncomeTaxIndia @FinMinIndia @PMOIndia @abhishekrajaram pic.twitter.com/fQ1JTMpa2z— GST, Taxation Update (@rajshukla84) September 14, 2025
अब तक कितनी फाइलिंग हुई?
इनकम टैक्स विभाग के अनुसार अब तक 6 करोड़ से अधिक ITR फाइल किए जा चुके हैं. पिछले साल यह संख्या 7.28 करोड़ थी और इस बार उम्मीद है कि फाइनल गिनती 8 करोड़ के पार जा सकती है. माना जा रहा है कि करीब 2 करोड़ लोग आखिरी दिनों में ही फाइलिंग करेंगे.
नियत तारीख बढ़ाने के लिए और कितने संगठनों के अनुरोध की अवश्यकता है अभी तक 16 से अधिक संगठनों ने तारीख बढ़ाने की मांग की है टैक्सपेयर्स को राहत दें@IncomeTaxIndia @nsitharaman@nsitharamanoffc @FinMinIndia#Extend_due_date_now#Extend_Due_Date_Immediately #extend_ITR_TAR_duedates pic.twitter.com/Qt66aGVRWz— CA. Umesh Kumar Vyas (@UmeshKumarVya10) September 14, 2025
एक्सटेंशन की संभावना कितनी?
ClearTax के बिजनेस हेड अविनाश पोलेपाली ने मिंट को बताया कि, इस बार डेडलाइन बढ़ने की संभावना बेहद कम है क्योंकि अधिकतर लोग समय पर रिटर्न भर देंगे. उन्होंने कहा कि टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि 15 सितंबर से पहले ही ITR फाइल कर दें, अन्यथा लेट फीस और पेनाल्टी का सामना करना पड़ सकता है.
कुल मिलाकर, टैक्सपेयर्स और संगठनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है, लेकिन फिलहाल सरकार या इनकम टैक्स विभाग की ओर से डेडलाइन बढ़ाने पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.
Due to portal glitch We Request you to extend the ITR/Tax Audit Due date. @IncomeTaxIndia @nsitharaman@nsitharamanoffc @FinMinIndia#Extend_due_date_now#Extend_Due_Date_Immediately #extend_ITR_TAR_duedates pic.twitter.com/qUv6Z0uI73— CA. Umesh Kumar Vyas (@UmeshKumarVya10) September 14, 2025
