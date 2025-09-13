ITR फाइलिंग 6 करोड़ पार, लेकिन करदाता पोर्टल गड़बड़ियों और रिफंड में देरी से परेशान
आयकर रिटर्न फाइलिंग 6 करोड़ पार, लेकिन करदाता पोर्टल समस्याओं और रिफंड देरी की शिकायत कर रहे हैं. विभाग ने सुधार का आश्वासन दिया.
Published : September 13, 2025 at 4:46 PM IST
सौरभ शुक्ला
नई दिल्ली: आकलन वर्ष 2025–26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है. 12 सितंबर 2025 तक 6 करोड़ से अधिक ITRs दाखिल हो चुकी हैं. आयकर विभाग ने करदाताओं और टैक्स पेशेवरों को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस वर्ष अब तक 13.4 करोड़ करदाताओं ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है.
ITR फाइलिंग का वर्तमान आंकड़ा
आयकर विभाग के अनुसार, 12 सितंबर 2025 तक स्थिति इस प्रकार है
|आंकड़ा
|संख्या (करोड़ में)
|पंजीकृत उपयोगकर्ता
|13.40
|दाखिल ITRs
|5.95
|सत्यापित ITRs
|5.51
|प्रोसेस किए गए सत्यापित ITRs
|3.78
इस डेटा से स्पष्ट है कि करदाता तेजी से रिटर्न फाइल कर रहे हैं, और विभाग प्रोसेसिंग में सुधार के प्रयास कर रहा है.
Don’t delay, File TODAY!— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 10, 2025
Paying tax is patriotism in numbers!
File your ITR at: https://t.co/qeqndrI0gr@nsitharamanoffc @officeofPCM @FinMinIndia @PIB_India pic.twitter.com/CiORJMABfI
रिफंड में देरी और पोर्टल की शिकायतें
- तेज़ फाइलिंग के बावजूद कई करदाता रिफंड में देरी और पोर्टल की तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहे हैं.
- नोएडा के वकील अरविंद नगर ने आयकर पोर्टल न चलने की स्क्रीनशॉट साझा करते हुए अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की.
- CA सिधार्थ जैन ने कहा कि हेल्पलाइन द्वारा सुझाए गए सभी उपायों के बावजूद समस्या हल नहीं हो रही.
- जगदीश नामक उपयोगकर्ता ने रिफंड में देरी पर सवाल उठाया और लिखा कि उनका TDS रिफंड जुलाई के पहले सप्ताह से लंबित है.
आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि रिफंड में देरी का कारण अतिरिक्त सत्यापन और जोखिम मूल्यांकन (risk assessment) है. विभाग ने स्वचालित सत्यापन और उच्च मूल्य वाले लेन-देन, TDS विवरण, पिछली लंबित देनदारियों जैसी स्थितियों की जांच लागू की है.
चार्टर्ड अकाउंटेंट योगेंद्र कपूर के अनुसार, अधिकांश ITR 7 दिनों के भीतर प्रोसेस की जा रही हैं, लेकिन कुछ रिफंड इन कारणों से रोके जा रहे हैं.
राज्यवार ITR फाइलिंग की स्थिति
आकलन वर्ष 2025–26 में शीर्ष 5 राज्यों ने सबसे अधिक रिटर्न दाखिल किए हैं.
|राज्य
|ITR दाखिल (लाख में)
|महाराष्ट्र
|60.94
|उत्तर प्रदेश
|44.53
|गुजरात
|40.63
|राजस्थान
|30.33
|पश्चिम बंगाल
|29.31
ये आंकड़े दिखाते हैं कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में करदाताओं की भागीदारी सबसे अधिक रही.
Thank you taxpayers & tax professionals for helping us reach the milestone of 6 crore Income Tax Returns (ITRs) as of now and still counting.— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 13, 2025
To assist taxpayers for ITR filing, tax payment and other related services, our helpdesk is functioning on a 24x7 basis, and we are… pic.twitter.com/XBJUrzoBjd
ITR देर से दाखिल करने पर जुर्माना
- आयकर अधिनियम की धारा 234F के अनुसार, यदि आप रिटर्न की अंतिम तिथि चूकते हैं.
- 5 लाख से अधिक आय वाले करदाताओं पर 5,000 रुपये का जुर्माना.
- 5 लाख से कम आय वाले करदाताओं पर 1,000 रुपये का जुर्माना.
- इस आकलन वर्ष के लिए देर से दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है. इसके बाद रिटर्न फाइल करना संभव नहीं होगा.
करदाताओं के लिए सलाह
सभी जरूरी जानकारी सही भरें और गलती से बचें.
समय रहते ITR फाइल करें ताकि अंतिम समय की भीड़ से बचा जा सके.
रिफंड में देरी की स्थिति में धैर्य रखें और विभाग की 24x7 हेल्पलाइन या सोशल मीडिया सहायता का उपयोग करें.
आयकर विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है: "जो लोग AY 2025-26 के लिए ITR नहीं दाखिल कर पाए हैं, वे जल्द से जल्द फाइल करें. हमारी हेल्पलाइन 24x7 सक्रिय है और कॉल, लाइव चैट, WebEx और X/Twitter के माध्यम से सहायता उपलब्ध है."
