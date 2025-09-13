ETV Bharat / business

ITR फाइलिंग 6 करोड़ पार, लेकिन करदाता पोर्टल गड़बड़ियों और रिफंड में देरी से परेशान

Published : September 13, 2025 at 4:46 PM IST

रिफंड में देरी और पोर्टल की शिकायतें

इस डेटा से स्पष्ट है कि करदाता तेजी से रिटर्न फाइल कर रहे हैं, और विभाग प्रोसेसिंग में सुधार के प्रयास कर रहा है.

ITR फाइलिंग का वर्तमान आंकड़ा आयकर विभाग के अनुसार, 12 सितंबर 2025 तक स्थिति इस प्रकार है

नई दिल्ली: आकलन वर्ष 2025–26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है. 12 सितंबर 2025 तक 6 करोड़ से अधिक ITRs दाखिल हो चुकी हैं. आयकर विभाग ने करदाताओं और टैक्स पेशेवरों को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस वर्ष अब तक 13.4 करोड़ करदाताओं ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है.

आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि रिफंड में देरी का कारण अतिरिक्त सत्यापन और जोखिम मूल्यांकन (risk assessment) है. विभाग ने स्वचालित सत्यापन और उच्च मूल्य वाले लेन-देन, TDS विवरण, पिछली लंबित देनदारियों जैसी स्थितियों की जांच लागू की है.

चार्टर्ड अकाउंटेंट योगेंद्र कपूर के अनुसार, अधिकांश ITR 7 दिनों के भीतर प्रोसेस की जा रही हैं, लेकिन कुछ रिफंड इन कारणों से रोके जा रहे हैं.

राज्यवार ITR फाइलिंग की स्थिति

आकलन वर्ष 2025–26 में शीर्ष 5 राज्यों ने सबसे अधिक रिटर्न दाखिल किए हैं.

राज्य ITR दाखिल (लाख में) महाराष्ट्र 60.94 उत्तर प्रदेश 44.53 गुजरात 40.63 राजस्थान 30.33 पश्चिम बंगाल 29.31

ये आंकड़े दिखाते हैं कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में करदाताओं की भागीदारी सबसे अधिक रही.

ITR देर से दाखिल करने पर जुर्माना

आयकर अधिनियम की धारा 234F के अनुसार, यदि आप रिटर्न की अंतिम तिथि चूकते हैं.

के अनुसार, यदि आप रिटर्न की अंतिम तिथि चूकते हैं. 5 लाख से अधिक आय वाले करदाताओं पर 5,000 रुपये का जुर्माना.

वाले करदाताओं पर का जुर्माना. 5 लाख से कम आय वाले करदाताओं पर 1,000 रुपये का जुर्माना.

वाले करदाताओं पर का जुर्माना. इस आकलन वर्ष के लिए देर से दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है. इसके बाद रिटर्न फाइल करना संभव नहीं होगा.

करदाताओं के लिए सलाह

सभी जरूरी जानकारी सही भरें और गलती से बचें.

समय रहते ITR फाइल करें ताकि अंतिम समय की भीड़ से बचा जा सके.

रिफंड में देरी की स्थिति में धैर्य रखें और विभाग की 24x7 हेल्पलाइन या सोशल मीडिया सहायता का उपयोग करें.

आयकर विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है: "जो लोग AY 2025-26 के लिए ITR नहीं दाखिल कर पाए हैं, वे जल्द से जल्द फाइल करें. हमारी हेल्पलाइन 24x7 सक्रिय है और कॉल, लाइव चैट, WebEx और X/Twitter के माध्यम से सहायता उपलब्ध है."

