इटली ने भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते को जल्द फाइनल करने का संकेत दिया

इटली के उपप्रधानमंत्री एंटोनियो तजानी के साथ विदेश मंत्री एस. जयशंकर (IANS)
Published : September 26, 2025 at 11:01 AM IST

न्यूयॉर्क: इटली के उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने कहा है कि उनकी सरकार भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिए जाने का समर्थन करती है. उन्होंने यह टिप्पणी गुरुवार को न्यूयॉर्क में भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात के बाद की.

तजानी ने सोशल मीडिया मंच एक्स (X) पर लिखा, “मैंने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के शीघ्र निष्कर्षण के लिए इटली के समर्थन की पुष्टि की.” उन्होंने कहा कि भारत और इटली राजनीतिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर रणनीतिक साझेदार हैं और आने वाले महीनों में भारत की उनकी अगली यात्रा से इस साझेदारी को और मज़बूती मिलेगी.

उन्होंने आगे कहा कि “भारत हमारे ‘पियानो एक्सपोर्ट’ (निर्यात योजना) का एक प्राथमिकता वाला देश है. इसी कारण मैंने भारतीय प्रतिबद्धता के लिए 500 मिलियन यूरो का प्रावधान किया है, जिससे हमारी निर्यातक कंपनियों को समर्थन मिलेगा.”

भारत-इटली संबंधों में नई ऊर्जा
भारत और इटली के बीच आर्थिक रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में तेजी से मज़बूत हुए हैं. दोनों देश नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा सहयोग, डिजिटल नवाचार और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं. अब एफटीए को लेकर इटली का खुला समर्थन इस रिश्ते को और गति देने वाला कदम माना जा रहा है.

जयशंकर के बहुपक्षीय वार्तालाप
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी एक्स पर लिखा कि बैठक में भूमध्यसागर, मध्य पूर्व, यूक्रेन और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की ताज़ा स्थिति पर चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि भारत-इटली के द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की भी समीक्षा की गई.

गुरुवार को जयशंकर ने कई अन्य देशों के विदेश मंत्रियों से भी मुलाकात की. इनमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, ग्वाटेमाला के कार्लोस रामिरो मार्टिनेज, मिस्र के बद्र अब्देलअत्ती, मलेशिया के मोहम्मद हाजी हसन, कोस्टा रिका के अर्नोल्डो आंद्रे और पनामा के जैवियर मार्टिनेज-आचा वास्केज़ शामिल थे.

भारत-यूके विज़न 2035 पर चर्चा
जयशंकर ने ब्रिटेन की नई विदेश मंत्री यवेट कूपर से भी मुलाकात की. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई में हुई ब्रिटेन यात्रा के दौरान घोषित “इंडिया-यूके विज़न 2035” पर चर्चा की. यह विज़न दोनों देशों के बीच अगले दस वर्षों के सहयोग का रोडमैप है.

इस योजना में रक्षा सहयोग, रोजगार सृजन, अत्याधुनिक तकनीक के विकास और शिक्षा साझेदारी जैसे अहम क्षेत्रों को शामिल किया गया है. साथ ही यह व्यापक आर्थिक और व्यापारिक समझौते (CETA) को भी आगे बढ़ाता है.

