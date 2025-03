ETV Bharat / business

बिना CA ऑनलाइन ITR फाइल कैसे करें, बस बगल में रख लें ये डॉक्यूमेंट्स... - HOW TO FILE ITR WITHOUT A CA

Published : Mar 25, 2025

नई दिल्ली: वित्तीय वर्ष 2024-25 के समाप्त होने में कुछ ही दिन बचे हुए है. ऐसे में कई टैक्सपेयर्स सोच रहे होंगे कि क्या वे चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) की मदद लिए बिना खुद से अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल कर सकते हैं. आईटीआर क्या है?

आईटीआर किसी व्यक्ति की आय का एक मेनिफेस्टो है जिसका उपयोग वित्तीय वर्ष के दौरान चुकाए जाने वाले करों को दिखाने के लिए किया जाता है. इसका यूड कर रिफंड का दावा करने के साथ-साथ लोन प्रोसेसिंग, वीजा आवेदन आदि के लिए भी किया जाता है. क्या आप CA के बिना ITR फाइल कर सकते हैं?

हां, आप CA की मदद के बिना अपना ITR फाइल कर सकते हैं. आयकर विभाग ने इस प्रक्रिया को उपयोगकर्ता के अनुकूल बना दिया है, और सरल कर स्थितियों वाले व्यक्ति आसानी से अपना रिटर्न ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं. हालांकि अगर आपके पास जटिल कर स्थितियां हैं, जैसे कि कई आय स्रोत, विदेशी संपत्तियां, या पूंजीगत लाभ, तो CA की मदद लेने की सलाह दी जाती है. सरकार ने सब कुछ ऑनलाइन और इतना सरल बना दिया है कि करदाता स्वतंत्र रूप से रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. CA के बिना ITR दाखिल कैसे दाखिल करें? आवश्यक दस्तावेज