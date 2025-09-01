मुंबई: भारतीय प्राइमरी मार्केट जबरदस्त हलचल के लिए तैयार है. 1 सितंबर यानी आज से शुरू होने वाले कारोबारी हफ्ते में कुल आठ नए पब्लिक इश्यू सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे, वहीं 13 कंपनियां शेयर बाजार में अपनी लिस्टिंग करने जा रही हैं. यह तेजी ऐसे समय में देखने को मिल रही है जब इक्विटी मार्केट पर अमेरिकी टैरिफ चिंताओं का दबाव है और निफ्टी 50 हालिया स्विंग हाई से करीब तीन प्रतिशत नीचे आ चुका है. इसके बावजूद, निवेशकों की नजर नए इश्यू पर बनी हुई है.

आठ नए IPO में से केवल एक मेनबोर्ड से होगा. पैरेंट्रल प्रोडक्ट्स बनाने वाली Amanta Healthcare का ₹126 करोड़ का IPO 1 सितंबर से 3 सितंबर तक खुलेगा. कंपनी ने प्राइस बैंड ₹120-126 प्रति शेयर तय किया है. इस इश्यू से पहले कंपनी 29 अगस्त को एंकर इन्वेस्टर्स से ₹37.8 करोड़ जुटा चुकी है. दवा और हेल्थकेयर से जुड़े सेक्टर में निवेशकों की मजबूत दिलचस्पी को देखते हुए Amanta Healthcare का IPO चर्चा में बना हुआ है.

SME सेगमेंट में सात IPO

SME सेगमेंट में इस हफ्ते सात कंपनियां बाजार में दस्तक देंगी. इनमें से ज्यादातर छोटे आकार के इश्यू हैं, लेकिन निवेशकों को उच्च रिटर्न की संभावना इन्हें आकर्षक बना रही है.

Rachit Prints का ₹19.5 करोड़ का IPO 1 सितंबर को खुलेगा.

Optivalue Tek Consulting का ₹52 करोड़ का इश्यू और Goel Construction का ₹100 करोड़ का IPO 2 सितंबर से शुरू होंगे.

Austere Systems का ₹15.6 करोड़ का IPO 3 सितंबर को खुलेगा.

4 सितंबर को दो इश्यू आएंगे – Vigor Plast India का ₹25.1 करोड़ और Sharvaya Metals का ₹58.8 करोड़ का IPO.

Vashishtha Luxury Fashion का ₹8.87 करोड़ का इश्यू 5 सितंबर से लॉन्च होगा.

पहले से खुले इश्यू होंगे बंद

सिर्फ नए IPO ही नहीं, बल्कि कुछ पहले से खुले इश्यू भी अगले हफ्ते बंद होंगे. Oval Projects Engineering का IPO 1 सितंबर को बंद होगा. वहीं, Sugs Lloyd, Snehaa Organics और Abril Paper Tech के इश्यू 2 सितंबर को समाप्त होंगे.

13 कंपनियों की लिस्टिंग तय

लिस्टिंग फ्रंट पर भी अगले हफ्ते गहमागहमी रहेगी. कुल 13 कंपनियां शेयर बाजार में एंट्री करेंगी. मेनबोर्ड पर Anlon Healthcare और Vikran Engineering 3 सितंबर को लिस्ट होंगी. इनमें Anlon का IPO 24 गुना और Vikran का 7 गुना सब्सक्राइब हुआ था.

SME सेगमेंट में 11 कंपनियां लिस्ट होंगी

1 सितंबर: Anondita Medicare, Shivashrit Foods, Classic Electrodes (India)

2 सितंबर: NIS Management, Globtier Infotech

3 सितंबर: Current Infraprojects, Sattva Engineering Construction

4 सितंबर: Oval Projects Engineering

5 सितंबर: Abril Paper Tech, Sugs Lloyd, Snehaa Organics

कुल मिलाकर, अगले हफ्ते प्राइमरी मार्केट में निवेशकों के लिए अवसरों की भरमार है. जहां एक ओर मेनबोर्ड पर Amanta Healthcare की एंट्री खास आकर्षण का केंद्र रहेगी, वहीं SME सेगमेंट में छोटे लेकिन दिलचस्प IPO निवेशकों को अपनी ओर खींच सकते हैं. बाजार दबाव में होने के बावजूद, IPO मार्केट का यह जोश बताता है कि निवेशक नई कहानियों में दांव लगाने को तैयार हैं.

