ETV Bharat / business

अगले हफ्ते शेयर बाजार में पांच IPO और 11 कंपनियों की होगी लिस्टिंग, निवेशकों के लिए बड़ा मौका

अगले हफ्ते शेयर बाजार में पांच नए IPO खुलेंगे और 11 कंपनियों की लिस्टिंग होगी। यूरो प्रतिक, VMS TMT और अर्बन कंपनी पर नजरें रहेंगी.

Etv Bharat
अगले हफ्ते शेयर बाजार में पांच नए IPO खुलेंगे (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 14, 2025 at 10:03 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: 15 सितंबर से शुरू होने वाला हफ्ता शेयर बाजार के निवेशकों के लिए बेहद खास रहने वाला है. इस दौरान कुल पांच नए IPO निवेश के लिए खुलेंगे, जिनमें दो मेनबोर्ड और तीन SME ऑफर शामिल हैं. वहीं, 11 कंपनियों की स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग भी होगी, जिससे बाजार में जबरदस्त हलचल देखने को मिलेगी.

Euro Pratik Sales IPO
डेकोरेटिव वॉल पैनल बनाने वाली कंपनी Euro Pratik Sales का IPO 16 से 18 सितंबर तक खुला रहेगा. कंपनी ने प्राइस बैंड ₹235-₹247 प्रति शेयर तय किया है और एक लॉट में 60 शेयर होंगे. यह इश्यू पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) है, जिसमें प्रमोटर्स ₹451.31 करोड़ के शेयर बेचेंगे.

FY25 में कंपनी का रेवेन्यू 28.22% बढ़कर ₹284.22 करोड़ हुआ, जबकि शुद्ध लाभ 21.51% बढ़कर ₹76.44 करोड़ रहा. IPO का प्रबंधन DAM Capital Advisors और Axis Capital कर रहे हैं, जबकि रजिस्ट्रार MUFG Intime India है.

VMS TMT IPOa

गुजरात की TMT बार्स निर्माता कंपनी VMS TMT का IPO 17 से 19 सितंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा. कंपनी ने प्राइस बैंड ₹94-₹99 प्रति शेयर तय किया है और एक लॉट में 150 शेयर होंगे.

यह ₹148.50 करोड़ का फ्रेश इश्यू होगा. जुटाई गई राशि का उपयोग कंपनी कर्ज चुकाने और कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए करेगी. FY25 में VMS TMT का रेवेन्यू ₹770.19 करोड़ और शुद्ध लाभ ₹14.73 करोड़ दर्ज हुआ.

SME IPOs की लाइनअप

तीन छोटे और मझोले आकार (SME) के IPO भी अगले हफ्ते बाजार में आएंगे.

  • TechD Cybersecurity IPO: 15 से 17 सितंबर तक खुला रहेगा. इश्यू साइज ₹38.99 करोड़ और प्राइस बैंड ₹183-₹193 तय किया गया है.
  • Sampat Aluminium IPO: यह ऑफर 17 से 19 सितंबर तक खुलेगा. कंपनी ने इश्यू साइज ₹30.53 करोड़ और प्राइस बैंड ₹114-₹120 रखा है.
  • JD Cables IPO: यह IPO 18 से 22 सितंबर तक निवेश के लिए उपलब्ध रहेगा. इश्यू साइज ₹95.99 करोड़ और प्राइस बैंड ₹144-₹152 है.

अगले हफ्ते होने वाली लिस्टिंग्स

IPO के अलावा, अगले हफ्ते 11 कंपनियों की लिस्टिंग भी होगी.

15 सितंबर: Vashishtha Luxury Fashion

16 सितंबर: Nilachal Carbo Metalicks, Krupalu Metals, Taurian MPS और Karbonsteel Engineering

17 सितंबर: Shringar House of Mangalsutra, Urban Company, Dev Accelerator, Jay Ambe Supermarkets और Galaxy Medicare

18 सितंबर: Airfloa Rail Technology

IPO और लिस्टिंग्स की इस भारी भीड़ से बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. जहां मेनबोर्ड IPO बड़े निवेशकों को आकर्षित करेंगे, वहीं SME IPO उच्च जोखिम के साथ रिटर्न चाहने वालों को लुभाएंगे. Urban Company की लिस्टिंग पर सबसे ज्यादा नजरें रहेंगी क्योंकि इसे निवेशकों से जोरदार सब्सक्रिप्शन मिला है.

यह भी पढ़ें- स्मार्ट मनी मैनेजमेंट, 12 आसान आदतें जो आपकी जेब को मोटा और भविष्य सुरक्षित बनाएंगी

For All Latest Updates

TAGGED:

EURO PRATIK SALES IPOJD CABLES IPOTMT BARS MANUFACTURERIPO CALENDAR NEXT WEEKUPCOMING IPO NEXT WEEK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: दुबई में आज होगा एशिया का सबसे बड़ा दंगल, मुंबई में विरोध तो वाराणसी में विशेष प्रार्थना

स्पेन:  मैड्रिड के बार में विस्फोट, 25 लोग घायल

IND vs PAK: फ्री, फ्री, फ्री... न लें कोई सब्सक्रिप्शन, न करें 1 भी पैसा खर्च, जानिए कहां देखें मुफ्त में इंडिया-पाकिस्तान मैच

WATCH: नोएडा फिल्म सिटी से राजनीति तक, इन मुद्दों पर रजा मुराद ने खुलकर की बात, शायराना अंदाज से बांधा समां

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.