अगले हफ्ते शेयर बाजार में पांच IPO और 11 कंपनियों की होगी लिस्टिंग, निवेशकों के लिए बड़ा मौका

अगले हफ्ते शेयर बाजार में पांच नए IPO खुलेंगे ( Etv Bharat )

हैदराबाद: 15 सितंबर से शुरू होने वाला हफ्ता शेयर बाजार के निवेशकों के लिए बेहद खास रहने वाला है. इस दौरान कुल पांच नए IPO निवेश के लिए खुलेंगे, जिनमें दो मेनबोर्ड और तीन SME ऑफर शामिल हैं. वहीं, 11 कंपनियों की स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग भी होगी, जिससे बाजार में जबरदस्त हलचल देखने को मिलेगी.

Euro Pratik Sales IPO

डेकोरेटिव वॉल पैनल बनाने वाली कंपनी Euro Pratik Sales का IPO 16 से 18 सितंबर तक खुला रहेगा. कंपनी ने प्राइस बैंड ₹235-₹247 प्रति शेयर तय किया है और एक लॉट में 60 शेयर होंगे. यह इश्यू पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) है, जिसमें प्रमोटर्स ₹451.31 करोड़ के शेयर बेचेंगे.

FY25 में कंपनी का रेवेन्यू 28.22% बढ़कर ₹284.22 करोड़ हुआ, जबकि शुद्ध लाभ 21.51% बढ़कर ₹76.44 करोड़ रहा. IPO का प्रबंधन DAM Capital Advisors और Axis Capital कर रहे हैं, जबकि रजिस्ट्रार MUFG Intime India है.

VMS TMT IPOa

गुजरात की TMT बार्स निर्माता कंपनी VMS TMT का IPO 17 से 19 सितंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा. कंपनी ने प्राइस बैंड ₹94-₹99 प्रति शेयर तय किया है और एक लॉट में 150 शेयर होंगे.

यह ₹148.50 करोड़ का फ्रेश इश्यू होगा. जुटाई गई राशि का उपयोग कंपनी कर्ज चुकाने और कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए करेगी. FY25 में VMS TMT का रेवेन्यू ₹770.19 करोड़ और शुद्ध लाभ ₹14.73 करोड़ दर्ज हुआ.

SME IPOs की लाइनअप

तीन छोटे और मझोले आकार (SME) के IPO भी अगले हफ्ते बाजार में आएंगे.