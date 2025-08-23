मुंबई: 25 अगस्त से शुरू होने वाला यह सप्ताह छुट्टियों के कारण भले ही छोटा होगा, लेकिन प्राथमिक बाजार में जबरदस्त हलचल देखने को मिलेगी. इस दौरान कुल 1,240 करोड़ रुपये के 10 आईपीओ (प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम) आएंगे. इनमें से दो मुख्य बोर्ड से और आठ एसएमई सेगमेंट से होंगे.

मुख्य बोर्ड से बड़े इश्यू

इस हफ्ते सबसे ज्यादा नजरें विक्रान इंजीनियरिंग और एनलॉन हेल्थकेयर पर रहेंगी.

विक्रान इंजीनियरिंग , जो बिजली पारेषण और जल अवसंरचना सेवा प्रदाता है, अपने आईपीओ के जरिए 772 करोड़ रुपये जुटाने की योजना में है. इस इश्यू का मूल्य बैंड 92-97 रुपये प्रति शेयर रखा गया है.

, जो बिजली पारेषण और जल अवसंरचना सेवा प्रदाता है, अपने आईपीओ के जरिए 772 करोड़ रुपये जुटाने की योजना में है. इस इश्यू का मूल्य बैंड 92-97 रुपये प्रति शेयर रखा गया है. एनलॉन हेल्थकेयर, जो फार्मा इंटरमीडिएट्स और API निर्माता है, 121 करोड़ रुपये जुटाएगा. इसका प्राइस बैंड 86-91 रुपये प्रति शेयर तय हुआ है.

दोनों इश्यू 26 अगस्त से 29 अगस्त तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुले रहेंगे.

एसएमई सेगमेंट में हलचल

एसएमई सेगमेंट में सबसे ज्यादा चहल-पहल दिखेगी.

25 अगस्त: एनआईएस मैनेजमेंट (60 करोड़ रुपये, ₹105-111) और ग्लोबटियर इन्फोटेक (31 करोड़ रुपये, ₹72 फिक्स्ड प्राइस)

26 अगस्त: सत्व इंजीनियरिंग (35.4 करोड़ रुपये, ₹70-75) और करंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स (41.8 करोड़ रुपये, ₹76-80)

28 अगस्त से 1 सितंबर: ओवल प्रोजेक्ट्स इंजीनियरिंग (46.74 करोड़ रुपये, ₹80-85)

29 अगस्त: सुग्स लॉयड (85.66 करोड़ रुपये, ₹117-123), एब्रिल पेपर टेक (13.42 करोड़ रुपये, ₹61) और स्नेहा ऑर्गेनिक्स (32.68 करोड़ रुपये, ₹115-122)

गणेश चतुर्थी पर अवकाश

27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के मौके पर शेयर बाजार बंद रहेंगे.

लिस्टिंग का दौर भी जारी

आने वाले हफ्ते में कई कंपनियां शेयर बाजारों में लिस्ट होंगी.

26 अगस्त को पटेल रिटेल, विक्रम सोलर, जेम एरोमैटिक्स और श्रीजी शिपिंग ग्लोबल लिस्ट होंगे.

28 अगस्त को मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज लिस्ट होगा.

एसएमई सेगमेंट में स्टूडियो एलएसडी (25 अगस्त), एलजीटी बिजनेस कनेक्शन्स (26 अगस्त) और एआरसी इंसुलेशन (29 अगस्त) की लिस्टिंग होगी.

ग्रे मार्केट प्रीमियम का हाल

विशेषज्ञों के मुताबिक, पटेल रिटेल, विक्रम सोलर, जेम एरोमैटिक्स और श्रीजी शिपिंग ग्लोबल ग्रे मार्केट में 9-20% प्रीमियम पर कारोबार कर रहे थे. हालांकि, मंगल इलेक्ट्रिकल पर प्रीमियम अपेक्षाकृत कम रहा.

छुट्टियों से छोटा दिखने वाला यह हफ्ता दलाल स्ट्रीट पर आईपीओ का बड़ा हफ्ता साबित होने वाला है. निवेशकों के लिए इसमें कई नए अवसर और जोखिम दोनों मौजूद रहेंगे.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल शैक्षिक और सामान्य सूचना के उद्देश्य से है; इसे निवेश परामर्श के रूप में न लें.

