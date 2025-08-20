नई दिल्ली : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 'धमकी' को धता बताते हुए भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखी है. देश की प्रमुख रिफाइनरी आईओसी और बीपीसीएल ने सितंबर और अक्टूबर महीने के लिए ऑर्डर दिया है. खबरों के मुताबिक रूस ने फिर से भारत को रियायती दरों पर तेल की सप्लाई करने का भरोसा दिया है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दोनों ही रिफाइनरी के सूत्रों ने इस खबर की पुष्टि की है. इन कंपनियों ने जुलाई महीने में तेल की खरीद रोक दी थी, क्योंकि तब उसे उतना अधिक डिस्काउंट नहीं मिल रहा था.

अब जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार रूसी फ्लैगशिप यूराल्स क्रूड पर छूट बढ़कर लगभग तीन डॉलर प्रति बैरल हो गई है. इसलिए भारतीय रिफाइनरियों के लिए यह आकर्षक हो गया है. यूराल्स के अलावा आईओसी ने रूसी वरंडे और साइबेरियन लाइट सहित अन्य रूसी कच्चे तेल ग्रेड भी खरीदे हैं. आईओसी के अधिकारियों ने अनौपचारिक बातचीत में सोमवार को भी बताया था कि वह आर्थिक स्थिति के आधार पर रूसी तेल खरीदना जारी रखेगी.

भारत में रूसी दूतावास के प्रभारी रोमन बाबुश्किन ने भी भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि रूस तेल का बड़ा प्रोड्यूसर है और भारत पूरी दुनिया में इसका बड़ा खरीददार है. उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की एकतरफा कार्रवाई से सप्लाई चेन प्रभावित होता है, इससे मूल्य निर्धारण नीतियों में भी असंतुलन पैदा हो जाता है. बाबुश्किल ने कहा कि किसी भी विकासशील देशों की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में न पड़े, इसके लिए जरूरी है कि सप्लाई चेन प्रभावित न हो, और पश्चिमी देशों का जो रवैया है, उससे पता चलता है कि वह इसे बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश नव उपनिवेशावदी शक्तियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं और यह सर्वथा अनुचित है.

भारत का यह फैसला उस वक्त आया है, जबकि ट्रंप ने घोषणा कर रखी है कि भारत पर 27 अगस्त से 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगेगा. 25 फीसदी टैरिफ पहले से लागू है. यानी भारत पर कुल मिलाकर 50 फीसदी का टैरिफ हो जाएगा. क्या भारत को अतिरिक्त टैरिफ से राहत मिलेगी, अमेरिका से कोई औपचारिक जानकारी सामने नहीं आई है. इसका मतलब है कि 27 अगस्त से भारतीय उत्पादों पर 50 फीसदी का टैरिफ लगाया जाएगा.

एक दिन पहले ही वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने औपचारिक रूप से कहा कि अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ इसलिए लगाया, क्योंकि वह लगातार रूस से तेल खरीदकर दूसरे देशों को बेच रहा था और इससे बड़ा मुनाफा कमाया. अमेरिकी अधिकारी ने यह भी कहा कि इस पैसे से रूस की भी फंडिंग हो रही थी और यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उसे सहायता मिल रही थी. अमेरिकी अधिकारी पहले ही बता चुके हैं कि भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का मुख्य उद्देश्य रूस पर दबाव बनाना था, ताकि पुतिन ट्रंप के साथ बातचीत के लिए तैयार हो सकें.

