भूषण स्टील के मुद्दे पर JSW स्टील को सुप्रीम राहत, BPSL के 19,700 करोड़ रुपए के अधिग्रहण को SC ने रखा बरकरार

पीठ ने कहा कि सीओसी के व्यावसायिक विवेक में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और आगाह किया कि एक बार समाधान योजना को मंजूरी मिलने के बाद, दावों को फिर से खोलना आईबीसी के प्रावधानों पर "उल्लंघन" करने के समान होगा.

पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से माना गया है कि एसआरए को उन दावों से निपटने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो आईबीसी की धारा 25 के अनुसार जारी समाधान योजना के लिए अनुरोध (आरएफआरपी) का हिस्सा नहीं हैं या उसकी समाधान योजना का हिस्सा नहीं हैं.

पीठ ने कहा, "इस न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय एस्सार के मामले में, स्पष्ट रूप से माना है कि विधायिका की ऐसी मंशा नहीं हो सकती, क्योंकि यह समाधान योजना के अनुमोदन के बाद ढेरों लोगों के सामने आने के समान होगा."

पीठ ने कहाकि मान लीजिए कि यदि कॉर्पोरेट देनदार को लाभ कमाने वाली इकाई में परिवर्तित करने के बजाय, घाटा बढ़ जाता, तो क्या कॉर्पोरेट देनदार भुगतान की गई राशि की वापसी का दावा कर सकता है? पीठ ने कहा, "यदि हम सीओसी और एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना का हिस्सा न होने के दावे को इतनी देरी से उठाए जाने की अनुमति देते हैं, तो यह भानुमती का पिटारा खोल सकता है और विधिवत अनुमोदित समाधान योजना की अंतिमता को पवित्रता प्रदान करने वाले आईबीसी का उद्देश्य ही निष्फल हो जाएगा."

पीठ ने कहा, “यदि समाधान योजना के कार्यान्वयन के बाद, एसआरए-जेएसडब्ल्यू ने घाटे वाली इकाई को लाभ कमाने वाली इकाई में बदल दिया है, तो क्या उसे इसके लिए दंडित किया जा सकता है?”

पीठ ने कहा कि जिस उद्देश्य से दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) लागू की गई थी, अर्थात, यह सुनिश्चित करना कि कॉर्पोरेट देनदार एक चालू संस्था के रूप में बनी रहे. वह न केवल प्राप्त हो गया है, बल्कि कॉर्पोरेट देनदार घाटे वाली इकाई से लाभ कमाने वाली इकाई में परिवर्तित हो गया है.

पीठ ने कहा कि कार्यान्वयन में देरी जेएसडब्ल्यू या ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) के कारण नहीं हुई, और दोनों ही बाधाओं के बावजूद योजना को लागू करने का प्रयास कर रहे थे.

अपने 136 पृष्ठों के फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "एसआरए (सफल समाधान आवेदक) - जेएसडब्ल्यू ने इकाई (कॉर्पोरेट देनदार) के आधुनिकीकरण और विस्तार में भारी मात्रा में निवेश किया. इतना ही नहीं, एसआरए - जेएसडब्ल्यू द्वारा कार्यान्वित की जा रही समाधान योजना के कारण, कॉर्पोरेट देनदार के चालू व्यवसाय के कारण हजारों कर्मचारी अपनी आजीविका कमा रहे हैं."

यह फैसला मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा तथा न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने सुनाया. इस फैसले के साथ, सर्वोच्च न्यायालय ने बीपीएसएल के पूर्व प्रवर्तकों और कुछ अन्य लेनदारों द्वारा उठाई गई चुनौतियों पर विचार करने से इनकार कर दिया.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को 2 मई के अपने उस आदेश को पलट दिया, जिसमें भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (BPSL) के परिसमापन का निर्देश दिया गया था. इसमें कर्ज में डूबी कंपनी के लिए JSW स्टील लिमिटेड की 19,700 करोड़ रुपये की समाधान योजना को बरकरार रखा. कोर्ट ने कहा कि JSW ने कंपनी के आधुनिकीकरण और विस्तार में भारी निवेश किया है और हजारों कर्मचारी अपनी आजीविका कमा रहे हैं.

पीठ ने कहा, "इस तरह के विलंबित चरण में पूर्व प्रमोटरों या सीओसी को उस संबंध में तर्क रखने की अनुमति देना उस इरादे पर उल्लंघन करने के बराबर होगा जिसके साथ आईबीसी अधिनियमित किया गया था, इसलिए हमें इस संबंध में कॉर्पोरेट देनदार के पूर्व प्रमोटर-सह-निदेशकों या सीओसी के तर्क में कोई योग्यता नहीं दिखती है. यदि इस तरह के तर्क को स्वीकार किया जाता है, तो यह उस उद्देश्य को विफल कर देगा जिसके लिए आईबीसी अधिनियमित किया गया था."

पीठ ने कहा कि इस न्यायालय ने माना है कि विधायिका ने जानबूझकर सीओसी द्वारा अपनाई गई व्यावसायिक बुद्धिमत्ता को चुनौती देने का कोई साधन शामिल नहीं किया है, और यह इसे न्यायोचित नहीं बनाता है.

पीठ ने कहा, "यह भी माना गया है कि सीओसी के निर्णय लेने के विरुद्ध तब तक चुनौती नहीं दी जा सकती जब तक कि संहिता में दिए गए चुनौती के आधार संतुष्ट न हों. सीओसी के अपने व्यावसायिक बुद्धिमत्ता का प्रयोग करने के सर्वोपरि उद्देश्य में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न्यायालय द्वारा कानून को फिर से लिखने और आईबीसी के मूल उद्देश्यों के विरुद्ध जाने के समान होगा."

पीठ ने कहा कि सफल समाधान आवेदक के रूप में जेएसडब्ल्यू द्वारा जारी अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (सीसीडी) को इक्विटी माना जाएगा. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने अपने इस मत की दोबारा पुष्टि की है कि यदि किसी सीसीडी को परिपक्वता के समय अनिवार्य रूप से परिवर्तित किया जाना है, तो ऋण चुकाने की किसी बाध्यता के बिना. यह माना गया है कि इसे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के समान ही माना जाना चाहिए. इसलिए हमारा विचार है कि एसआरए-जेएसडब्ल्यू द्वारा निवेशित सीसीडी को इक्विटी निवेश के समान ही माना जाना चाहिए."

पीठ ने कहा कि तथ्यात्मक स्थिति के साथ-साथ सीसीडी को इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के समतुल्य मानने के संबंध में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून और सीओसी के विशिष्ट रुख को देखते हुए, "हमें नहीं लगता कि इस संबंध में अपीलकर्ताओं के तर्क में कोई दम है और इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए."

31 जुलाई को, सर्वोच्च न्यायालय ने 2 मई, 2025 के अपने फैसले को वापस ले लिया, जिसमें मेसर्स भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील की समाधान योजना को खारिज कर दिया गया था, और कर्ज में डूबी कंपनी के परिसमापन का आदेश देते हुए कहा था कि “संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग पूर्ण न्याय करने के लिए किया जाना चाहिए, न कि अन्याय करने के लिए.”

31 जुलाई को, सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की दोबारा सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की और जेएसडब्ल्यू की समाधान योजना की वैधता की नए सिरे से जांच करने की याचिकाओं पर फिर से विचार किया.

मई में, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने बीपीएसएल के लिए आवेदक जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड की समाधान योजना को अवैध और दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) का उल्लंघन बताते हुए रद्द कर दिया था.

2 मई को, सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान प्रक्रिया में सभी प्रमुख हितधारकों - समाधान पेशेवर, ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) - के आचरण की आईबीसी के "घोर उल्लंघन" के लिए आलोचना की थी.

सर्वोच्च न्यायालय ने 105 पृष्ठों के अपने फैसले में कहा था, "धारा 33 (आईबीसी) की उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के मद्देनजर, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण यानी एनसीएलटी को आईबीसी के अध्याय III के तहत और कानून के अनुसार कॉर्पोरेट देनदार-बीपीएसएल के खिलाफ परिसमापन कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया जाता है."