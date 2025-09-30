पीपीएफ, सुकन्या और सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम पर कितना मिलेगा ब्याज, सरकार ने कर दी घोषणा
Published : September 30, 2025 at 7:46 PM IST
नई दिल्ली : अक्टूबर से दिसंबर 2025 की तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर कितना ब्याज मिलेगा, सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है. इन योजनाओं में सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ, सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम, नेशनल सेविंग्स स्कीम और किसान विकास पत्र शामिल हैं. किन योजनाओं पर कितना ब्याज मिलेगा, इस सूची में देख सकते हैं.
किन योजना पर कितना ब्याज
- पीपीएफ - 7.1 फीसदी
- सुकन्या समृद्धि योजना - 8.2 फीसदी
- एनएससी - 7.7 फीसदी
- किसान विकास पत्र - 7.5 फीसदी
- पोस्ट ऑफिस एमआईएस - 7.4 फीसदी
- एक वर्षीय सावधि जमा - 6.9 फीसदी
- दो वर्षीय सावधि जमा - 7 फीसदी
- तीन वर्षीय सावधि जमा - 7.1 फीसदी
- पांच वर्षीय सावधि जमा - 7.5 फीसदी
- पांच वर्षीय आवर्ती जमा - 6.7 फीसदी
- एससीएसएस - 8.2 फीसदी
आपको बता दें कि सरकार ने इन पर मिलने वाले ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है. यानी इन योजनाओं में पहले की तरह ही ब्याज मिलते रहेंगे. सरकार हरेक तीन महीनों पर ब्याज दरों की समीक्षा करती है. समीक्षा करने के बाद कई बार सरकार इन दरों में बदलाव करती है. कभी ब्याज दरों को बढ़ाया जाता है, तो कभी इनमें कमी भी की जाती है. वैसे सरकार ने इन ब्याज दरों में आखिरी बार बदलाव 2023-24 की चौथी तिमाही में की थी. उसके बाद से इनमें कोई भी चेंजेंज नहीं किए गए हैं. छोटी बचत की इन योजनाओं में निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों के लोगों की सबसे अधिक उम्मीदें टिकी होती हैं. वे आम तौर पर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इन योजनाओं में भाग लेते हैं. कुछ योजनाओं की सेवाएं बैंकों के जरिए भी दी जाती हैं.
जानकारी के लिए बता दें कि छोटी बचत योजनाओं की इन दरों का निर्धारण श्यामला गोपीनाथ कमेटी की अनुशंसाओं के आधार पर तय की जाती हैं. इसके अनुसार छोटी बचत योजनाओं में रिटर्न सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के सेकेंड्री मार्केट यील्ड के बराबर होना चाहिए. 25 आधार अंक का बेसिस प्वाइंट का मार्जिन भी इसमें जोड़ा जाता है.
