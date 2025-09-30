ETV Bharat / business

पीपीएफ, सुकन्या और सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम पर कितना मिलेगा ब्याज, सरकार ने कर दी घोषणा

नई दिल्ली : अक्टूबर से दिसंबर 2025 की तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर कितना ब्याज मिलेगा, सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है. इन योजनाओं में सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ, सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम, नेशनल सेविंग्स स्कीम और किसान विकास पत्र शामिल हैं. किन योजनाओं पर कितना ब्याज मिलेगा, इस सूची में देख सकते हैं.

आपको बता दें कि सरकार ने इन पर मिलने वाले ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है. यानी इन योजनाओं में पहले की तरह ही ब्याज मिलते रहेंगे. सरकार हरेक तीन महीनों पर ब्याज दरों की समीक्षा करती है. समीक्षा करने के बाद कई बार सरकार इन दरों में बदलाव करती है. कभी ब्याज दरों को बढ़ाया जाता है, तो कभी इनमें कमी भी की जाती है. वैसे सरकार ने इन ब्याज दरों में आखिरी बार बदलाव 2023-24 की चौथी तिमाही में की थी. उसके बाद से इनमें कोई भी चेंजेंज नहीं किए गए हैं. छोटी बचत की इन योजनाओं में निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों के लोगों की सबसे अधिक उम्मीदें टिकी होती हैं. वे आम तौर पर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इन योजनाओं में भाग लेते हैं. कुछ योजनाओं की सेवाएं बैंकों के जरिए भी दी जाती हैं.

स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर प्रेस रिलीज (PIB)

जानकारी के लिए बता दें कि छोटी बचत योजनाओं की इन दरों का निर्धारण श्यामला गोपीनाथ कमेटी की अनुशंसाओं के आधार पर तय की जाती हैं. इसके अनुसार छोटी बचत योजनाओं में रिटर्न सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के सेकेंड्री मार्केट यील्ड के बराबर होना चाहिए. 25 आधार अंक का बेसिस प्वाइंट का मार्जिन भी इसमें जोड़ा जाता है.

