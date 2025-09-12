ETV Bharat / business

बीमा प्रीमियम कम करने को लेकर अहम बैठक आज, IRDAI करेगा कंपनियों के साथ चर्चा

सरकार ने स्पष्ट किया है कि बीमा प्रीमियम में ही छूट दिखाई जाएगी और इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं किया जा सकेगा.

Etv Bharat
बीमा प्रीमियम कम करने को लेकर अहम बैठक आज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 12, 2025 at 12:33 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBIC) और नियामक प्राधिकरण IRDAI आज बीमा कंपनियों के साथ बैठक कर लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी छूट लागू करने की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे. यह कदम सरकार की उस नीति के अनुरूप है, जिसमें उपभोक्ताओं तक सीधे छूट का लाभ पहुँचाना प्राथमिकता है. सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि छूट का लाभ तभी मिलेगा जब बीमा कंपनियां इसे सीधे प्रीमियम में घटाकर दिखाएंगी. इसके साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा इस छूट पर नहीं किया जा सकेगा.

बीमा कंपनियां ITC और इन्वर्ज़न बेनिफिट की मांग कर रही हैं, ताकि उनके इनपुट कॉस्ट को कवर किया जा सके. हालांकि, सरकार का रुख स्पष्ट है कि यदि प्रीमियम पर छूट लागू है, तो ITC का लाभ नहीं मिलेगा. इसका उद्देश्य केवल यह है कि प्रीमियम में कमी का सीधा असर ग्राहकों तक दिखाई दे और उन्हें आर्थिक राहत महसूस हो.

सरकार पहले ही FMCG, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और अन्य ट्रेड बॉडीज से छूट लागू करने के तरीकों पर बैठक कर चुकी है. बीमा सेक्टर में भी प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी पर जोर रहेगा. IRDAI की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसे यह सुनिश्चित करना है कि बीमा कंपनियां प्रीमियम में छूट का सही असर दिखाएं.

नई जीएसटी दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी. हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में 18% जीएसटी की छूट से पॉलिसी प्रीमियम सस्ते होंगे. विशेषज्ञों का कहना है कि स्वास्थ्य व्यय लगातार बढ़ रहा है और महामारी के बाद बीमा की मांग में भी तेजी आई है. इस छूट के कारण बीमा सेक्टर की पैठ यानी penetration बढ़ने की संभावना है, जिससे लंबे समय में ग्राहक आधार बढ़ सकता है.

वहीं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि शुरुआती चरण में कंपनियों को शॉर्ट-टर्म चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है. बीमा कंपनियों को अपने सिस्टम और प्राइसिंग स्ट्रक्चर को री-कैलिब्रेट करना होगा ताकि छूट का लाभ प्रीमियम में सही ढंग से दिख सके.

सरकार का संदेश स्पष्ट है कि इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता लाभ है. आज की बैठक से यह तय होगा कि बीमा सेक्टर इस नीति को कितनी तेजी और पारदर्शिता से लागू करता है. इसके अलावा, इस निर्णय से बीमा पॉलिसियों की पहुंच बढ़ने, प्राइसिंग में पारदर्शिता आने और ग्राहकों के लिए बीमा उत्पादों को सस्ता बनाने की उम्मीद जताई जा रही है.

GST NEWSहेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम छूटलाइफ इंश्योरेंस जीएसटी रियायतबीमा कंपनियां प्राइसिंग पारदर्शिताCBIC IRDAI MEET

