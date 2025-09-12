ETV Bharat / business

Infosys ने किया 18,000 करोड़ रुपये का बायबैक ऐलान, निवेशकों के लिए बड़ा मौका

नयी दिल्ली: देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी इन्फोसिस ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा शेयर पुनर्खरीद (Share Buyback) कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया है. कंपनी के निदेशक मंडल ने बृहस्पतिवार को 18,000 करोड़ रुपये के इस पुनर्खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दी. अब कंपनी इस कदम पर आगे बढ़ने के लिए अपने शेयरधारकों की अंतिम मंजूरी लेगी.

कंपनी ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत प्रति शेयर 1,800 रुपये की दर से शेयरों को वापस खरीदा जाएगा. यह मूल्य वर्तमान बाजार भाव की तुलना में लगभग 19 प्रतिशत अधिक है. गुरुवार को बीएसई पर इन्फोसिस का शेयर 1,509.50 रुपये पर बंद हुआ था. इस लिहाज से यह पुनर्खरीद निवेशकों को आकर्षक प्रीमियम दे रही है.

10 करोड़ शेयर होंगे वापस खरीदे

इन्फोसिस की योजना के अनुसार, कुल 10 करोड़ पूरी तरह चुकता इक्विटी शेयरों को वापस खरीदा जाएगा. यह कंपनी की कुल चुकता पूंजी का लगभग 2.41 प्रतिशत है. पुनर्खरीद की यह प्रक्रिया ओपन मार्केट रूट के जरिए की जाएगी. यानी कंपनी सीधे शेयर बाजार से अपने शेयर खरीदेगी.

शेयरधारकों और निवेशकों को होगा फायदा

शेयर पुनर्खरीद का सीधा असर बाजार में उपलब्ध शेयरों की संख्या पर पड़ता है. जब शेयरों की संख्या घटती है, तो शेष बचे शेयरों का मूल्य बढ़ सकता है. इससे कंपनी की प्रति शेयर आय (Earnings Per Share – EPS) में सुधार होता है. विश्लेषकों का मानना है कि इन्फोसिस का यह कदम निवेशकों का भरोसा मजबूत करेगा और उन्हें सीधे मूल्य लौटाने का माध्यम बनेगा.