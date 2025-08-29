साल 2023-24 में औद्योगिक विकास दर हुआ मजबूत, 2 करोड़ के करीब बढ़ा रोजगार

हैदराबाद: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 27 अगस्त, 2025 को जारी वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) के मुताबिक, भारत के पंजीकृत कारखाना क्षेत्र ने 2023-24 में उत्पादन, रोजगार और निवेश में वृद्धि के साथ मजबूत प्रदर्शन किया है.

सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान मूल्यों पर 11.89% बढ़ा है. वहीं समग्र औद्योगिक उत्पादन में 5.8% की वृद्धि हुई. सर्वेक्षण में रोजगार में वृद्धि दर्ज की गई. इस तरह से इस क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या 5.92% बढ़कर 1.96 करोड़ हो गई.

आंकड़ों पर गौर करें तो बीते एक दशक में, 2014-15 से 2023-24 तक, कारखानों ने 57 लाख से ज़्यादा नौकरियां जोड़ीं, जो रोजगार के एक प्रमुख कारक के रूप में इस क्षेत्र की भूमिका की ओर इशारा कर रहा है.

निवेश में भी तेजी से वृद्धि हुई. स्थिर पूंजी 2022-23 में ₹41.2 लाख करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹46.2 लाख करोड़ हो गई, वहीं निवेशित पूंजी बढ़कर ₹68 लाख करोड़ हो गई. यह भारतीय उद्योगों में क्षमता विस्तार और आधुनिकीकरण की ओर इशारा कर रही है.

सर्वेक्षण से पता चलता है कि रोजगार चार्ट में तमिलनाडु शीर्ष पर बना हुआ है. उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र का नंबर है. उत्तर प्रदेश और कर्नाटक भी शीर्ष पांच राज्यों में शामिल हैं. ये आंकड़े औद्योगिक गतिविधि के भौगोलिक विस्तार को दिखाते हैं.

इस बीच मूल्य वर्धन के संदर्भ में, मूल धातु, मोटर वाहन, रसायन, खाद्य उत्पाद और औषधि जैसे उद्योग सबसे बड़े योगदानकर्ता बने रहे. वहीं तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र के बड़े विनिर्माण क्लस्टर लगातार विकास कर रहे हैं.

औद्योगिक रोजगार का राज्यवार अवलोकन: एएसआई (Annual Survey of Industries) 2023-24:

उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण यानी एएसआई (Annual Survey of Industries) 2023-24 के आंकड़ों के आधार पर कई राज्यों का ब्योरा इस प्रकार है.

तमिलनाडु: तमिलनाडु कारखाना रोजगार के मामले में देश में अग्रणी बना हुआ है. यहां पंजीकृत कारखानों में भारत के कुल कार्यबल का 15.24% योगदान है. कारखानों की संख्या (15.43%) और सकल मूल्य वर्धन (10.26%) के मामले में भी यह उच्च स्थान पर है.

ऑटोमोबाइल, कपड़ा, चमड़ा और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में राज्य की मजबूत पकड़ इसे भारत का शीर्ष औद्योगिक नियोक्ता बनाती है.

गुजरात: गुजरात एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है. यहां कुल कारखाना रोजगार का 13.07% हिस्सा है और यह स्थायी पूंजी (19.53%) और उत्पादन (17.22%) में अग्रणी बनकर उभर रहा है.

पेट्रोकेमिकल्स, रसायन, इंजीनियरिंग और हीरा प्रसंस्करण इसके औद्योगिक विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं. इससे यह रोजगार और सकल मूल्य वर्धन (14.20%) दोनों में दूसरे स्थान पर है.

महाराष्ट्र: महाराष्ट्र अधिकतर औद्योगिक मापदंडों में शीर्ष तीन में शामिल है. यह कारखाना रोजगार में 12.95% का योगदान देता है. उत्पादन (14.47%) में दूसरे स्थान पर है. साथ ही सकल मूल्य वर्धन (15.95%) में अग्रणी है.

फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, खाद्य प्रसंस्करण और भारी उद्योग इसके प्रभुत्व को संचालित करते हैं, जिसमें मुंबई और पुणे प्रमुख केंद्र हैं.

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश औद्योगिक रोजगार में चौथे स्थान पर है, जो कारखाना नौकरियों में 8.30% का योगदान देता है. यह सकल मूल्य वर्धन (6.80%) और उत्पादन (7.19%) के लिए भी शीर्ष 5 में है.

खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, चमड़ा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों ने राज्य को अपने औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करने में मदद की है. खासकर नोएडा, कानपुर और लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में.

कर्नाटक: कर्नाटक भारत की कारखाना नौकरियों में 6.29% का योगदान देता है. यह रोजगार के मामले में 5वें स्थान पर है. यह 6.11% अचल पूंजी का भी योगदान देता है. राज्य का औद्योगिक आधार ऑटोमोबाइल, एयरोस्पेस, वस्त्र और इंजीनियरिंग द्वारा संचालित है. इसमें बेंगलुरु और मैसूर प्रमुख विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहे हैं.

आंध्र प्रदेश: 2023-24 में भारत की कुल इकाइयों में 6.16% कारखानों के साथ, आंध्र प्रदेश कारखानों की संख्या के मामले में 5वें स्थान पर रहा. खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा और फार्मास्यूटिकल्स में इसकी उपस्थिति मजबूत है.

इसे इसके तटीय लाभ और बंदरगाह-आधारित उद्योगों से सहायता मिली है. हालांकि, यह रोज़गार, उत्पादन या मूल्यवर्धन के मामले में शीर्ष 5 में शामिल नहीं था, जो प्रमुख राज्यों की तुलना में छोटे औसत इकाई आकार का संकेत देता है.

ये राज्य मिलकर 2023-24 में भारत की 1.96 करोड़ फ़ैक्टरी नौकरियों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं, जो औद्योगिक रोज़गार के केंद्र के रूप में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है.

सर्वेक्षण में यह भी उल्लेख किया गया है कि श्रमिकों को दिया जाने वाला कुल पारिश्रमिक वर्ष के दौरान ₹6.4 लाख करोड़ से बढ़कर ₹7.16 लाख करोड़ हो गया, जो इस क्षेत्र के बढ़ते वेतन बिल को दर्शाता है जो बढ़ती भागीदारी के अनुरूप है.

अधिकारियों ने कहा कि निष्कर्ष भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था के "निरंतर लचीलेपन" को उजागर करते हैं, जिसे उच्च निवेश प्रवाह, मजबूत रोज़गार सृजन और प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में प्रदर्शन का समर्थन प्राप्त है.