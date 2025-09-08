ETV Bharat / business

अगस्त में वाहन बिक्री में मामूली बढ़ोतरी, जीएसटी 2.0 से सितंबर में बड़ी छलांग की उम्मीद

अगस्त 2025 में भारत में वाहन बिक्री 2.84% बढ़ी, जीएसटी 2.0 सुधारों से खरीदारी टली, सितंबर में त्योहारों और नीतियों से तेज उछाल की उम्मीद.

वाहन बिक्री वृद्धि (canva)
नई दिल्ली: भारत में वाहनों की कुल खुदरा बिक्री अगस्त 2025 में मामूली 2.84 प्रतिशत बढ़कर 19,64,547 इकाई रही, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह आंकड़ा 19,10,312 इकाई था. यह जानकारी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने सोमवार को दी. फाडा ने बताया कि ग्राहकों ने जीएसटी सुधारों से पहले कीमतों में कटौती की उम्मीद में खरीदारी टाल दी.

पिछले महीने यात्री वाहनों (Passenger Vehicles) की बिक्री 3,23,256 इकाई तक पहुंची, जो पिछले साल के 3,20,291 इकाई की तुलना में केवल 0.93 प्रतिशत अधिक थी. फाडा ने कहा कि अगस्त की शुरुआत में उत्साही पूछताछ और त्योहारों की बुकिंग ने बिक्री को सकारात्मक रूप दिया, लेकिन जीएसटी 2.0 की घोषणा के बाद कई खरीदारों ने खरीदारी स्थगित कर दी, जिससे महीने के मध्य और अंत में वृद्धि की गति धीमी हो गई.

दोपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री अगस्त 2025 में 13,73,675 इकाई रही, जो पिछले साल 13,44,380 इकाई की तुलना में 2.18 प्रतिशत अधिक है. फाडा ने कहा कि दोपहिया वाहन खंड में मांग मजबूत रही, खासकर ओणम और गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों के चलते. हालांकि, उत्तर भारत में अत्यधिक बारिश और स्थानीय बाढ़ ने ग्रामीण क्षेत्रों में गतिशीलता को प्रभावित किया और लोकप्रिय स्कूटर मॉडलों की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हुई.

वाणिज्यिक वाहन (Commercial Vehicles) खंड में अगस्त 2025 में बिक्री 8.55 प्रतिशत बढ़कर 75,592 इकाई रही. वहीं, तिपहिया वाहनों की बिक्री 1,03,105 इकाई रही, जो पिछले साल 1,05,493 इकाई की तुलना में 2.26 प्रतिशत की गिरावट दर्शाती है.

FADA के अध्यक्ष सी.एस. विग्नेश्वर ने कहा, “अगस्त पारंपरिक रूप से त्योहारों की खुशियों का महीना होता है. ओणम और गणेश चतुर्थी खुशी और उत्साह का संदेश लेकर आते हैं. ग्राहकों ने मजबूत पूछताछ और बुकिंग के साथ उत्साह दिखाया. बस जीएसटी 2.0 की घोषणा ने खरीदारी में कुछ देरी ला दी.”

उन्होंने वाहनों पर हाल ही में हुई जीएसटी दरों की कटौती का स्वागत करते हुए कहा कि यह एक “ऐतिहासिक और जनता-केन्द्रित सुधार” है. फाडा ने बताया कि सितंबर का माह दो चरणों में विभाजित होगा – पहले पखवाड़े में श्राद्ध और जीएसटी की प्रतीक्षा के कारण बिक्री धीमी रहेगी, जबकि त्योहारों और नवरात्रि-दुर्गा पूजा जैसे शुभ अवसरों के दौरान खरीदारी में तेज वृद्धि देखी जाएगी.

फाडा ने आगे कहा कि ऑटोमोबाइल कंपनियों द्वारा शुरू की गई विशेष स्कीमें ग्राहकों को अभी बुकिंग पर जीएसटी दरों के अनुरूप लाभ देंगी, जिससे त्योहारों पर समय पर डिलीवरी सुनिश्चित होगी. जीएसटी 2.0, कंपनियों की सक्रिय नीतियां और त्योहारों की मांग मिलकर सितंबर में ऑटो रिटेल सेक्टर में तेज वृद्धि की संभावना को बल देंगे. कुल मिलाकर, फाडा ने कहा कि भारतीय वाहन बाजार की धारणा स्थिर है और आगामी त्योहारी सीजन में बिक्री में मजबूत उछाल की उम्मीद है.

