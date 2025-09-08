ETV Bharat / business

अगस्त में वाहन बिक्री में मामूली बढ़ोतरी, जीएसटी 2.0 से सितंबर में बड़ी छलांग की उम्मीद

नई दिल्ली: भारत में वाहनों की कुल खुदरा बिक्री अगस्त 2025 में मामूली 2.84 प्रतिशत बढ़कर 19,64,547 इकाई रही, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह आंकड़ा 19,10,312 इकाई था. यह जानकारी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने सोमवार को दी. फाडा ने बताया कि ग्राहकों ने जीएसटी सुधारों से पहले कीमतों में कटौती की उम्मीद में खरीदारी टाल दी.

पिछले महीने यात्री वाहनों (Passenger Vehicles) की बिक्री 3,23,256 इकाई तक पहुंची, जो पिछले साल के 3,20,291 इकाई की तुलना में केवल 0.93 प्रतिशत अधिक थी. फाडा ने कहा कि अगस्त की शुरुआत में उत्साही पूछताछ और त्योहारों की बुकिंग ने बिक्री को सकारात्मक रूप दिया, लेकिन जीएसटी 2.0 की घोषणा के बाद कई खरीदारों ने खरीदारी स्थगित कर दी, जिससे महीने के मध्य और अंत में वृद्धि की गति धीमी हो गई.

दोपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री अगस्त 2025 में 13,73,675 इकाई रही, जो पिछले साल 13,44,380 इकाई की तुलना में 2.18 प्रतिशत अधिक है. फाडा ने कहा कि दोपहिया वाहन खंड में मांग मजबूत रही, खासकर ओणम और गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों के चलते. हालांकि, उत्तर भारत में अत्यधिक बारिश और स्थानीय बाढ़ ने ग्रामीण क्षेत्रों में गतिशीलता को प्रभावित किया और लोकप्रिय स्कूटर मॉडलों की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हुई.

वाणिज्यिक वाहन (Commercial Vehicles) खंड में अगस्त 2025 में बिक्री 8.55 प्रतिशत बढ़कर 75,592 इकाई रही. वहीं, तिपहिया वाहनों की बिक्री 1,03,105 इकाई रही, जो पिछले साल 1,05,493 इकाई की तुलना में 2.26 प्रतिशत की गिरावट दर्शाती है.