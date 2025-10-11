ETV Bharat / business

भारत के दूरसंचार और स्टार्टअप डिजिटल धोखाधड़ी से लड़ने और 6G के भविष्य को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभा रहे : COAI महानिदेशक

स्टार्टअप की 6G के भविष्य को आकार देने में अग्रणी भूमिका ( प्रतीकात्मक फोटो-IANS )

सुरभि गुप्ता नई दिल्ली: भारत तेजी से एक वैश्विक प्रौद्योगिकी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, क्योंकि दूरसंचार, एआई और अगली पीढ़ी के नेटवर्क के क्षेत्रों में इसकी डिजिटल क्रांति गहरी हो रही है. हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2025 में, सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल डॉ. एस.पी. कोचर ने संकेत दिया कि सरकार, दूरसंचार ऑपरेटरों और स्टार्टअप्स के बीच सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से भारत का डिजिटल परिवर्तन, देश भर में किए जा रहे कार्यों को दर्शाता है. स्पैम और धोखाधड़ी को कम करने से लेकर 6G नेटवर्क विकसित करने तक, भारत भर में हो रहे तकनीकी इनोवेशन का स्तर डिजिटल विभाजन को समाप्त करने, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और वैश्विक मानकों के संबंध में भारत की स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है. डिजिटल धोखाधड़ी और स्पैम

भारत के डिजिटल इकोसिस्टम में एक बड़ी चुनौती ऑनलाइन धोखाधड़ी और स्पैम के साथ-साथ विभिन्न दूरसंचार प्लेटफ़ॉर्म पर अनियंत्रित ट्रैफ़िक को नियंत्रित करना रहा है. कोचर ने बताया कि हाल ही में सरकार और दूरसंचार ऑपरेटरों, दोनों ने इस चुनौती से निपटने के लिए योजनाएं और नीतियां लागू की हैं. ईटीवी भारत को दिए इंटरव्यू में कोचर ने कहा, "यूज़र्स ने इसका असर देखा होगा, स्पैम कम हुआ है, टेलीग्राम के मामले में हमारे नेटवर्क पर धोखाधड़ी कम हुई है. ऑपरेटर समस्याओं से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नियमन अभी भी पिछड़ रहा है." उन्होंने कहा, "ज़ाहिर है, सरकारी पक्ष की कमी है. ट्रैफ़िक बढ़ना शुरू हो रहा है, लेकिन कुछ हद तक ही. ग्राहकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि को देखते हुए, ऑपरेटरों और नियामकों के बीच यह सहयोग महत्वपूर्ण है." यह डिजिटल गवर्नेंस के प्रति भारत के दोहरे दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षा और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय उद्योग क्रियाओं को एक विकसित नियामक दृष्टिकोण के साथ मिश्रित करता है.