भारत के दूरसंचार और स्टार्टअप डिजिटल धोखाधड़ी से लड़ने और 6G के भविष्य को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभा रहे : COAI महानिदेशक

भारत में हो रहे इनोवेशन का स्तर डिजिटल विभाजन को समाप्त करने तथा वैश्विक मानकों पर अपनी स्थिति को बढ़ाने के लिए है.

Startups are taking the lead in shaping the future of 6G
स्टार्टअप की 6G के भविष्य को आकार देने में अग्रणी भूमिका (प्रतीकात्मक फोटो-IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 11, 2025 at 9:19 PM IST

4 Min Read
सुरभि गुप्ता

नई दिल्ली: भारत तेजी से एक वैश्विक प्रौद्योगिकी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, क्योंकि दूरसंचार, एआई और अगली पीढ़ी के नेटवर्क के क्षेत्रों में इसकी डिजिटल क्रांति गहरी हो रही है.

हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2025 में, सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल डॉ. एस.पी. कोचर ने संकेत दिया कि सरकार, दूरसंचार ऑपरेटरों और स्टार्टअप्स के बीच सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से भारत का डिजिटल परिवर्तन, देश भर में किए जा रहे कार्यों को दर्शाता है.

स्पैम और धोखाधड़ी को कम करने से लेकर 6G नेटवर्क विकसित करने तक, भारत भर में हो रहे तकनीकी इनोवेशन का स्तर डिजिटल विभाजन को समाप्त करने, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और वैश्विक मानकों के संबंध में भारत की स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है.

डिजिटल धोखाधड़ी और स्पैम
भारत के डिजिटल इकोसिस्टम में एक बड़ी चुनौती ऑनलाइन धोखाधड़ी और स्पैम के साथ-साथ विभिन्न दूरसंचार प्लेटफ़ॉर्म पर अनियंत्रित ट्रैफ़िक को नियंत्रित करना रहा है. कोचर ने बताया कि हाल ही में सरकार और दूरसंचार ऑपरेटरों, दोनों ने इस चुनौती से निपटने के लिए योजनाएं और नीतियां लागू की हैं.

ईटीवी भारत को दिए इंटरव्यू में कोचर ने कहा, "यूज़र्स ने इसका असर देखा होगा, स्पैम कम हुआ है, टेलीग्राम के मामले में हमारे नेटवर्क पर धोखाधड़ी कम हुई है. ऑपरेटर समस्याओं से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नियमन अभी भी पिछड़ रहा है."

उन्होंने कहा, "ज़ाहिर है, सरकारी पक्ष की कमी है. ट्रैफ़िक बढ़ना शुरू हो रहा है, लेकिन कुछ हद तक ही. ग्राहकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि को देखते हुए, ऑपरेटरों और नियामकों के बीच यह सहयोग महत्वपूर्ण है."

यह डिजिटल गवर्नेंस के प्रति भारत के दोहरे दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षा और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय उद्योग क्रियाओं को एक विकसित नियामक दृष्टिकोण के साथ मिश्रित करता है.

स्थानीय और वैश्विक इनोवेशन में अग्रणी स्टार्टअप
भारत के तकनीकी विकास में, खासकर डिजिटल सेवाओं और एआई के क्षेत्र में, स्टार्टअप्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. कोचर ने बताया कि भारत में स्टार्टअप्स का दोहरा काम है.

जमीनी स्तर पर संपर्क
कई स्टार्टअप छोटे कस्बों और शहरों में स्थित हैं, जिससे उन्हें स्थानीय चुनौतियों से निपटने में मदद मिलती है. उन्होंने कहा, "वे अपने समुदाय की जरूरतों को समझते हैं और गांवों और ग्रामीण इलाकों को डिजिटल बनाने के लिए एप्लिकेशन बनाते हैं."

वैश्विक प्रभाव
भारतीय स्टार्टअप न केवल स्थानीय जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, बल्कि विश्वस्तरीय उत्पाद भी विकसित कर रहे हैं जिनकी अंतरराष्ट्रीय पहुंच है. उदाहरण के लिए, आईएमसी में प्रदर्शित किए जा रहे उत्पाद पहले से ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेचे जा रहे हैं. कोचर ने कहा, इन स्टार्टअप्स में यूनिकॉर्न और वैश्विक खिलाड़ी बनने की क्षमता है.

विशेषज्ञों के मुताबिक, यह पारिस्थितिकी तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि इनोवेशन केवल महानगरीय केंद्रों तक सीमित न रहे, बल्कि पूरे देश में इसका लोकतंत्रीकरण हो, जिससे उद्यमियों को ऐसे समाधान प्रदान करने में शक्ति मिले जो प्रासंगिक और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी हों.

भारत के 6G भविष्य को आकार देना
भारत ने 5G की तैनाती में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन अगला पड़ाव 6G तकनीक में है. कोचर ने बताया कि भारत 6G नेटवर्क के लिए वैश्विक मानकों के विकास में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है.

उन्होंने कहा, "उद्योग और सरकार मिलकर मानक बना रहे हैं और पेटेंट दाखिल कर रहे हैं. ये मानक मसौदे 3GPP के पास भेजे जाएंगे, जो 6G मानकों को परिभाषित करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था है." स्वीकृत होने के बाद, इन मानकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत किया जाएगा, जिससे भारत वैश्विक प्रौद्योगिकी मानचित्र पर आ जाएगा.

6G मानकीकरण में देश की शुरुआती भागीदारी से स्थानीय इनोवेशन और अनुसंधान की क्षमता के साथ-साथ उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी आने की उम्मीद है. यह भारत की उस स्थिति का भी समर्थन करता है जिसमें वह न केवल प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है, बल्कि उसे सक्रिय रूप से विकसित भी करता है.

ये भी पढ़ें- अब होगी इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी की रेटिंग, जानें ट्राई के नए फरमान से क्या बदलेगा

COAI DGINDIA MOBILE CONGRESS 2025DIGITAL FRAUDLT GEN DR SP KOCHHAR6G TECHNOLOGY

