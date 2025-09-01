नई दिल्ली: भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगले कुछ वर्षों में इसका आकार कई गुना बढ़ने की संभावना है. वर्तमान में भारत लगभग 24 अरब डॉलर के सेमीकंडक्टर का उपभोग करता है, लेकिन एलएंडटी सेमीकंडक्टर टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड के सीईओ और हाल ही में गठित सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट लीडरशिप फोरम के चेयरमैन संदीप कुमार का अनुमान है कि 2030 तक यह बाजार 100 से 120 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा.

संदीप कुमार ने कहा कि भारत अभी सेमीकंडक्टर का निर्माण नहीं करता, लेकिन उपभोग में तेजी से वृद्धि हो रही है. “जब भारत खुद चिप्स का उत्पादन शुरू करेगा, तो हमारी वैश्विक हिस्सेदारी भी बढ़ेगी. सेमीकंडक्टर निर्माण में कई कंपनियों का सहयोग आवश्यक होता है और इसी उद्देश्य से यह फोरम बनाया गया है ताकि देश में सैकड़ों नई कंपनियां तैयार की जा सकें,” उन्होंने कहा.

ICEA का नया मंच

इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) ने सोमवार को सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट डिज़ाइन लीडरशिप फोरम की शुरुआत की. इस रणनीतिक मंच का उद्देश्य भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, आईपी निर्माण और उच्च मूल्य नवाचार का केंद्र बनाना है. फोरम का लक्ष्य है कि 2035 तक कम से कम 100 सफल कंपनियां देश में स्थापित की जा सकें और इसके लिए आवश्यक तकनीक, वित्त, प्रतिभा और ग्राहकों का पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है.

रोजगार और जीडीपी में योगदान

संदीप कुमार ने बताया कि इस पहल से करीब 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा. इनमें बड़ी संख्या में इंजीनियर शामिल होंगे. उनका कहना है कि भारत के पास सॉफ्टवेयर और सिस्टम डिज़ाइन की अनूठी विशेषज्ञता है, जिसे यदि सेमीकंडक्टर निर्माण में रूपांतरित किया जाए तो यह वैश्विक बाजार में भारत की अलग पहचान बना सकता है. उन्होंने जोर दिया कि भारत को सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अपनी अलग रणनीति अपनानी होगी, न कि अन्य देशों के मॉडल की नकल करनी होगी.

गुजरात में पहली चिप

पिछले सप्ताह सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुजरात के सानंद में CG Semi Private Limited की उन्नत OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test) सुविधा का उद्घाटन किया. मंत्री ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इस संयंत्र से निर्मित देश की पहली सेमीकंडक्टर चिप राष्ट्र को समर्पित करेंगे.

सेमीकॉन मिशन 2.0

केंद्र सरकार अब तक 1.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाले 10 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे चुकी है. ये प्रोजेक्ट्स गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में स्थापित किए जा रहे हैं. सेमीकॉन 1.0 के तहत 76,000 करोड़ रुपये की योजना लगभग पूरी तरह निवेशित हो चुकी है. अब सरकार सेमीकॉन 2.0 की रूपरेखा पर काम कर रही है, जिसके जरिए भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में अग्रणी बनाने का लक्ष्य है.

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का यह कदम न सिर्फ तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा बल्कि अगले दशक में देश को एक वैश्विक टेक्नोलॉजी हब के रूप में स्थापित करेगा.

